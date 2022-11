Sorteggio ATP Finals, Binaghi: “Da zero a tre italiani alle Next Gen Finals: vogliamo fare lo stesso a Torino”

Poco dopo le 12 di oggi, giovedì 10 novembre, è iniziata il sorteggio ufficiale delle Nitto ATP Finals 2022 al grattacielo di Intesa Sanpaolo, la 53esima edizione del torneo finale della stagione ATP che inizierà il 13 novembre al Pala Alpitour di Torino. Prima che iniziasse il sorteggio dei gironi, sono intervenuti tutti i principali membri dell’organizzazione del torneo. Ad inaugurare la presentazione è stato Fabrizio Paschina (Direttore Esecutivo Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo): “Intesa Sanpaolo ha un forte legame con il territorio, con la città di Torino, e nonostante l’anno scorso ci fosse ancora uno strascico di Covid, siamo convinti che quest’anno invece l’evento esploderà”. Visibilmente emozionato dall’inizio ormai alle porte del torneo, Paschina ha lasciato la parola ad Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis): “L’anno scorso è stato commesso qualche piccolo peccato, quest’anno bisognerà porre rimedio senza rifare gli stessi errori”.

Il numero uno federale ha continuato dicendo: “Le Finals a Torino devono essere una storia di successo che duri il più a lungo possibile; vogliamo rendere la vita molto difficile a chi un giorno dovrà scegliere di spostare le ATP Finals fuori dal nostro paese”. Per dimostrare la crescita dell’evento torinese Binaghi ha spiegato i dati di affluenza: “L’anno scorso avevamo venduto 129 mila biglietti che poi si sono dovuti ridurre a 110 mila. Ad oggi abbiamo già venduto oltre 140 mila biglietti e prevediamo di venderne anche fino a 150 mila. La notizia più eclatante di quest’anno è che 1/3 di questi biglietti sono stati venduti all’estero e per farvi un esempio 2,543 di questi biglietti sono stati venduti in Brasile, non ce lo saremmo mai più potuti aspettare”. Angelo Binaghi si è fatto vedere convinto di poter superare la percentuale di gradimento dell’anno scorso (90%) con diverse spiegazioni in merito: “Insieme a Sport e Salute quest’anno penseremo di più al pubblico, come non abbiamo potuto fare l’anno scorso. Abbiamo creato una nuova casa grande più di 5 campi da tennis messi insieme, il Fan Village, pronta ad accogliere tutti. Per gli sponsor e per gli atleti stiamo curando gli ultimi dettagli: abbiamo allargato le piattaforme nei settori di ristorazioni e ci siamo affidati all’esperienza di chef stellati. Abbiamo anche migliorato la visibilità di alcune tribune”. Sull’assenza di giocatori italiani alle Finals di quest’anno, Binaghi ha detto: “Alle ATP Next Gen Finals di Milano il primo anno abbiamo dovuto usare wild card per fare giocare degli italiani. Poi abbiamo avuto un vincitore, quest’anno abbiamo tre giocatori ammessi di diritto. Per quale motivo non dovremmo riuscire ad avere lo stesso successo a Torino da qui al 2025?”

Binaghi ha lasciato in seguito la parola ad Andrea Gaudenzi (presidente di ATP): “Torino l’anno scorso è stata un’edizione fantastica nonostante le difficoltà; quindi, quest’anno sarà un’edizione ancora migliore”. A seguito dei vari ringraziamenti del presidente ATP a tutti gli sponsor, è stata la volta del ministro dello Sport del Governo Italiano, Andrea Abodi, in collegamento Skype. Dispiaciuto di non aver potuto partecipare dal vivo all’evento, Abodi ha voluto essere particolarmente riconoscente, durante il suo discorso, alla FIT: “Ringrazio soprattutto Angelo Binaghi, perché la Federazione Italiana Tennis è stata la dimostrazione che possiamo essere molto più efficienti quando l’obiettivo è condiviso. Essere un esempio anche per gli altri è molto importante. Questa è una federazione del grande quotidiano, una realtà sportiva che interpreta perfettamente la dimensione industriale e sociale dello sport, conquistando consensi e approvazione da tutti”.

Al termine del discorso è intervenuto Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute) per ringraziare a sua volta Angelo Binaghi e per confermare che l’edizione di quest’anno secondo lui sarà “indimenticabile”. Ha parlato anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, arrivato direttamente dal palazzetto dello sport di Torino dedicato a Gianni Asti: “Oggi al palazzetto abbiamo fatto la giornata conclusiva del progetto Tennis in Class, che ha coinvolto 2000 ragazzini delle elementari. Al netto dell’entusiasmo dei ragazzi, voglio dire che lo sport di base è per noi un elemento davvero importante. Il grande campione serve come stimolo certo, ma è la diffusa pratica sportiva quella su cui dobbiamo lavorare tutti noi politici, perché lo sport è salute fisica e salute mentale di cui tutti hanno bisogno per creare un grande movimento di popolo”. A confermare i grandi progressi torinesi è intervenuto anche Fabrizio Ricca, (Assessore allo Sport della Regione Piemonte).

Infine, per concludere la conferenza stampa è salito davanti ai microfoni il Senior Executive Vice President di Nitto Corporation, Nobuhiro Todokoro, che, dopo essersi congratulato con la FIT e con la città di Torino, ha voluto aggiungere: “Nitto e ATP Finals hanno lo stesso amore per le sfide da affrontare senza paura. Garantiamo il nostro supporto affinché questa sia la migliore edizione di sempre, un’ispirazione per tutti i fan”.