ATP Finals: Tommaso Corcos, a.d. Fideuram – ISP: “Abbiamo accompagnato la rinascita del tennis italiano. Jannik Sinner incarna i nostri valori” [ESCLUSIVA]

Oggi è il grande giorno. Novak Djokovic e Casper Ruud sono pronti a sfidarsi, questa sera alle 19, per il titolo di Maestro 2022. Il serbo si è imposto ieri in due tie-break su Taylor Fritz, mentre al norvegese sono bastati 70 minuti per venire a capo di Andrey Rublev.

Il campione di 21 Slam, che torna in finale alle Nitto ATP Finals per la prima volta dal 2018 (non vince questo torneo dal 2015), vuole vincere a Torino per eguagliare Roger Federer a sei successi nel torneo di fine anno, record all-time. Questa sera invece, il 23enne di Oslo disputerà la sua prima finale alle ATP Finals in due partecipazioni, dato che l’anno scorso, all’esordio assoluto, venne fermato da Medvedev in semifinale. Per lui sarà la terza finale nei cinque tornei più importanti dell’anno, dopo quelle raggiunte al Roland Garros (sconfitto da Nadal) e allo US Open (fermato sul più bello da Alcaraz).

C’è una domanda, tuttavia, che sta tenendo banco tra tifosi e addetti ai lavori: quanto guadagna chi si laurea Maestro? La risposta non è univoca, perché dipende se chi vince il torneo lo fa da imbattuto oppure no. Se dovesse trionfare Djokovic, che finora ha vinto tutte e quattro le partite disputate a Torino, incasserebbe 4.740.300 dollari, cifra che sarebbe un record assoluto nella storia del tennis. Mai nessuno infatti, prima d’ora, ha mai riscosso così tanto denaro dalla vittoria di un singolo torneo.

Al contrario, se dovesse imporsi Ruud otterrebbe 4.357.000 dollari, poiché il norvegese ha perso la sua ultima partita del Round Robin contro Rafael Nadal, quando comunque era già sicuro del primo posto nel girone.

Montepremi singolare Nitto ATP Finals 2022

Come si può intuitivamente evincere dalla foto soprastante – facilmente reperibile sul sito ufficiale delle Nitto ATP Finals 2022 – ad ogni vittoria corrisponde un determinato premio in denaro. Per ogni successo nel girone corrispondono 383.300 dollari, cui si aggiungono 1.070.000 dollari per una vittoria in semifinale e altri 2.200.400 dollari per il trionfo in finale. A questi si aggiungono 320.000 dollari di premio partecipazione, riscossi per intero tanto da Djokovic quanto da Ruud perché entrambi sono scesi in campo in tutti gli incontri del Round Robin.

Sommando tutte le cifre indicate – presupponendo, quindi, che un giocatore vinca tutti e tre i match del girone, oltre a semifinale e finale – si giunge ai 4.740.300 dollari che spettano al campione imbattuto. Come già sottolineato solo il serbo può arrivare ad incassare questa cifra. Il norvegese, nel caso di un’impresa questa sera, riscuoterebbe “solo” 4.357.000 dollari, frutto della somma delle sue due vittorie nel gruppo verde contro Auger-Aliassime e Fritz, oltre a quella in semifinale contro Rublev e a quella eventuale all’ultimo atto contro Djokovic.

Dando un’occhiata anche al torneo di doppio, saranno Mektic/Pavic e Ram/Salisbury a contendersi il titolo oggi pomeriggio alle 16. Entrambe le coppie giungono all’ultimo atto da imbattute, avendo trionfato ieri rispettivamente contro Glasspool/Heliovaara e Koolhof/Skupski.

Montepremi doppio ATP Finals 2022

Anche in questo caso, si nota facilmente come il duo che trionferà nel pomeriggio si spartirà 930.300 dollari, cifra che deriva dalla somma delle tre vittorie nel girone (pagate 93.300 dollari), da quella in semifinale (170.000 dollari) e da quella in finale (350.400 dollari), unito al premio partecipazione di 130.000 dollari (e non 170.000 come erroneamente compare al fondo della foto). A chi invece uscirà sconfitto spetteranno 579.900 dollari.