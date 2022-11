Coppa Davis LIVE Italia-USA 1-0: azzurri avanti grazie alla vittoria di Sonego su Tiafoe. Musetti-Fritz al tiebreak nel 1° set

Nella marcia di avvicinamento a Italia-Stati Uniti, rispetto a quanto potevamo prevedere nelle scorse settimane le cose sono andate un po’ diversamente e anche capitan Volandri si sarà sicuramente trovato nelle condizioni di dover fare un bel po’ di cambiamenti in corsa. Per prima cosa andiamo a considerare le condizioni di gioco. Rispetto a quanto riportato da Fritz ai microfoni di Ubitennis qualche tempo fa le condizioni dovrebbero essere più veloci, ma sicuramente più lente rispetto a Torino. I nostri ragazzi hanno potuto assaggiare poco le condizioni della pista del Palazzo dello Sport di Malaga, ma i primi commenti sembrano essere proprio questi.

Fritz vs Musetti

Come detto le condizioni di gioco non dovrebbero essere iper-veloci come a Torino e questo sarà sicuramente un fattore positivo per il nostro Lorenzo. Se è vero che Musetti ha fatto sicuramente progressi notevoli su superfici rapide, è comunque vero che per il gioco del carrarino aver qualche attimo di tempo in più a disposizione per preparare i colpi è sempre un fattore positivo; e giocare su di una superficie che non sia una pista ghiaccio, contro un big server come Fritz è sicuramente utile.

Sicuramente se lo scambio potrà partire le cose potranno equilibrarsi, ma in ogni caso va considerato che la performance di Fritz nelle situazioni di scambio è notevolmente migliorata. Se prendiamo ad esempio una metrica come la dominanza nei punti giocati (escludendo ace e doppi falli a favore e contro) emerge come Fritz ormai sia un giocatore ostico, non più solo monodimensionale, ma in grado di far male anche negli scambi. Nel 2022 i punti “veri e propri” giocati e vinti dall’americano sono stati 1,1 di quelli persi su superfici veloci; il che significa che Fritz nel 2022 ne ha vinti decisamente di più di quanti ne ha persi. Pertanto, se anche si riesce a far partire lo scambio e a mettere una pezza al servizio dell’americano poi in ogni caso la vita non sarà facile.

A livello di prestazioni al servizio poi è chiaro che la bilancia pende dalla parte dell’americano; visto che Musetti non ha uno storico rappresentativo ci limitiamo a considerare le performance contro giocatori top-20 di entrambi i giocatori, in modo da scremare quanto accaduto contro giocatori di classifica non rilevante;

Sonego vs Tiafoe

Anche nella sfida fra numeri 2 la situazione si annuncia complicata, con Sonny che avrà una bella gatta da pelare contro il funambolico e imprevedibile americano. Chiariamo subito una cosa: al di là delle sceneggiate e dei modi teatrali l’americano è uno che sa fare cose con una pallina che non sono a disposizione di molti; se volessimo consigliare una partita rappresentativa vi consigliamo quella persa a Vienna contro un Hurkacz che invece era interessato a badare unicamente al sodo.

Ma passando ai dettagli tecnici le cose per Sonego sono molto chiare e passano inevitabilmente dalla capacità di non limitarsi a stare aggrappato alla prima di servizio; andando a guardare i numeri delle partite giocate dall’italiano e dall’americano contro dei top 20 (sempre per tagliare le code di giocatori troppo scarsi e perché Lorenzo è stato al bordeggiare dei primi 20 per parecchi mesi), quello che emerge è che Sonego svetta nella capacità di essere incisivo con la prima di servizio; quando però entra in gioco la seconda di servizio la situazione comincia comparativamente a peggiorare.

Situazione che assume toni ancora più preoccupanti in risposta, con Sonego che proprio fa fatica in risposta sia sulla prima che soprattutto sulla seconda di servizio del suo avversario. Volendo cercare una chiave tattica sarà proprio la risposta di Lorenzo la chiave del match con ogni probabilità.

Curiosamente infine l’ultimo partita di Sonego in questo 2022 è stata proprio a Parigi Bercy contro Tiafoe; match nel quale l’italiano è uscito sconfitto e nel quale queste dinamiche generale che abbiamo riscontrato lungo la carriera dei due giocatori si sono anzi amplificate; Sonego ha ben giocato quando è riuscito a mettere la prima in campo; ma è di fatto naufragato in difesa della propria seconda di servizio e in risposta; riportiamo di seguito alcune statistiche di quel match.

Conclusioni

La situazione ovviamente non è rosea, ma non disperata. Musetti e Sonego hanno come minimo il tennis per giocarsela contro i rispettivi singolaristi a stelle e strisce. Certo, sarà necessario che diversi aspetti del puzzle vadano al loro posto; Musetti dovrà sopravvivere al servizio dell’americano e contemporaneamente cercare di non farsi sopraffare al momento di giocarsi il punto. Sperando magari in una giornata un po’ sottotono al servizio per Fritz, che quest’anno ha servito in media poco sopra il 60% di prime in campo. Per Sonego sarà imprescindibile aggrapparsi alla prima servizio, al fine di trovare un ancoraggio al proprio gioco e cercando di riuscire a rispondere almeno con profondità nei turni in risposta. Per entrambi la componente emotiva sarà molto importante e speriamo che il tifo azzurro si faccia sentire.