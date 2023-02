WTA Doha: Pliskova e Mertens superano le qualificazioni. Nel tabellone principale, vittorie per Kudermetova e Azarenka

Di Stuart Miller, NY Times, 13 gennaio 2023

Quando Felix Auger-Aliassime ha vinto i primi due set del suo quarto di finale contro Daniil Medvedev agli Australian Open dello scorso anno, Gonzalo Escobar ha iniziato a prepararsi per la sua semifinale di doppio misto, la partita successiva in programma sulla Rod Laver Arena. Con il procedere del terzo set, Escobar e la partner di gioco Lucie Hradecka, insieme agli avversari Jason Kubler e Jaimee Fourlis, hanno cominciato a scaldarsi.

Ma Medvedev si è portato a casa il terzo set aggiudicandosi il tie-break, costringendo i giocatori di doppio a “cambiar marcia”. Si sono sdraiati e si sono coperti per stare al caldo. All’inizio hanno chiacchierato. In seguito, Hradecka si è messa ad ascoltare musica, mentre Escobar ha parlato con la moglie prima di guardare la partita.

Con Auger-Aliassime in vantaggio nel quarto set, i giocatori di doppio sono tornati silenziosi e seri, riprendendo la preparazione fisica. Ma Medvedev ha prevalso nuovamente. “È stato molto faticoso”, ha detto Escobar.

Ancora una volta, si sono sdraiati. Escobar ha mangiato una banana, barrette energetiche e gelatine per mantenere carburato il corpo. Il quinto set è durato un’altra ora, chiudendosi con la vittoria di Medvedev. Escobar ha raccontato che quando i giocatori di doppio sono finalmente entrati in campo, Medvedev “ci ha guardato e ha detto: ‘Scusate ragazzi’”.

Nella maggior parte degli sport, gli atleti conoscono l’orario di inizio del match. Il tennis, invece, è un gioco a incastro: la partita precedente può finire in un’ora o durarne tre. L’incertezza aumenta negli Slam perché gli atleti giocano al meglio dei cinque set, invece che tre, come avviene negli altri tornei. Le partite più lunghe danno luogo a battaglie più altalenanti, costringendo i giocatori in attesa di scendere in campo a modificare continuamente la loro routine fisica e la loro preparazione mentale.

Anche una partita apparentemente vicina alla fine può riservare delle sorprese.



“Ci si può trovare con un giocatore in vantaggio due set a zero e avanti 5-4 e servizio nel terzo. Potrebbe finire in cinque minuti, oppure potrebbe durare più di due ore”, ha affermato Craig Boynton, che allena Hubert Hurkacz. “Si fanno valutazioni e si osserva, ma sono tutte congetture“.

Boynton allenava John Isner nel 2010, quando Isner ha battuto Nicholas Mahut a Wimbledon in un quinto set che si è protratto per più giorni e con un punteggio finale di 70-68, costringendo gli ufficiali di gara a spostare i giocatori in attesa su altri campi. Sempre Boyton rivela: “Sono felice che ora tutti gli Slam prevedano il tie-break al quinto set”. Così si impedisce ai set finali di protrarsi all’infinito.

Alex de Minaur, che al primo turno dello US Open del 2022 è sceso in campo dopo che l’incontro precedente era durato cinque set e quattro ore di gioco, ha detto che la chiave è stata quella di essere “mentalmente versatile“. “Devi fare di tutto per prepararti, come se la partita prima della tua dovesse durare tre set, e poi adattarti”, ha affermato. “Non si può lasciare che questo abbia un impatto negativo e non bisogna sprecare troppe energie, anche se è più facile a dirsi che a farsi”. Per evitare questo problema molti allenatori richiedono il primo incontro della giornata, ha detto David Nainkin, che allena Brandon Holt (il figlio di Tracy Austin, che vinse gli US Open nel 1979 e 1981). “Il terzo incontro è il più difficile: si può scendere in campo a qualsiasi ora, dalle 14.00 alle 18.00”.

Alcuni match sono più prevedibili, ha detto Peter Polansky, coach di Denis Shapovalov. Se Novak Djokovic o Rafael Nadal sono in svantaggio di due set a uno rispetto al 50° classificato, Polansky direbbe “aspettiamo”, ma se una delle due superstar è in vantaggio di un set, è più probabile che sia il momento di entrare in “modalità di massima allerta” per prepararsi a giocare. Ma passare ripetutamente da una modalità di “massima allerta” all’altra può essere estenuante, ha detto Austin, la cui finale dello US Open del 1981 contro Martina Navratilova seguì i cinque set della semifinale maschile tra John McEnroe e Vitas Gerulaitis. Austin non voleva sentirsi pressata all’ultimo momento e quindi, prevedendo la fine del match, si è fasciata i piedi e si è vestita.

“Ero pronta a partire e mi sentivo carica, ma poi la partita si è prolungata”, ha detto. Quando il match di singolare maschile era giunto al termine, la Austin si è sentita “un po’ spossata dalle montagne russe emotive” e ha perso il primo set per 6-1, ma si è ripresa per poi vincere la partita. Gli scenari mutevoli danno ai giocatori esperti un vantaggio, ha detto Austin. “È un processo di apprendimento graduale. In queste situazioni si sviluppano metodi e routine”. Ha inoltre detto che un fattore chiave è capire se si preferisce stare in mezzo alla gente o in uno spazio tranquillo e in solitudine.

Dopo aver atteso per cinque set prima di poter scendere in campo per il suo incontro di quarto turno allo US Open, Caroline Garcia ha raccontato di aver trascorso parte del suo “limbo” leggendo, prima di preparare le racchette e di andare in palestra per “darsi la giusta carica”. Alcune giocatrici meditano o addirittura sonnecchiano quando la partita si prolunga, ha detto Polansky, anche se è difficile perché un set finale può filare via con un rapido 6-1. Invece, molti giocatori si riuniscono con il loro team e giocano a carte o a giochi da tavolo.

“E’ opportuno non fare nulla che affatichi la mente”, ha detto Polansky, sottolineando che passare troppo tempo a fissare il telefono mentre le partite si prolungano può essere dannoso. Quando una partita arriva improvvisamente al quarto o al quinto set, Nainkin ha detto che alcuni giocatori in attesa “cambiano aria”, magari lasciando lo spogliatoio per la hall, “solo per resettare mentalmente e uscire dalla modalità ‘pronti a partire’ per 30 minuti”.

Se i momenti finali della partita sono avvincenti, molti giocatori la guardano mentre si preparano, il che li aiuta anche a ritmare il riscaldamento. Alcuni giocatori, invece, si limitano a far seguire il punteggio ai loro allenatori. “Il compito dell’allenatore è quello di tenere d’occhio la partita, in modo che il giocatore possa staccare completamente nel caso la partita vada al quinto set”. Anche la tempistica dell’assunzione di cibo è fondamentale, ha detto Garcia. “Non si vuole mangiare troppo, ma se si arriva al quinto set è necessario fare un altro spuntino nell’attesa”.

Ma bisogna anche tenere conto di numerosi piccoli dettagli. “Alcuni giocatori vogliono che le caviglie siano fasciate subito prima dell’inizio della partita, in modo che siano più rigide, altri vogliono camminare e fare un po’ di rodaggio”, ha detto Boynton. “Alcuni vogliono essere più sciolti e avere i muscoli “caldi” e poi sfruttare gli ultimi minuti per studiare il piano di gioco, altri la pensano diversamente“. In un quarto set combattuto, ha aggiunto, Hurkacz sale sul tapis roulant e fa degli sprint, poi si slaccia le scarpe, fa un po’ di stretching e aspetta. Durante un tie-break, si allaccia di nuovo le scarpe, ma se la partita va al quinto set, se le toglie e chiede un altro giro di riso e verdure.

“Ognuno ha il suo metodo e parlarne sembra folle, ma per noi è normale”, ha detto Boynton. “Non devi essere il migliore nel gestire l’attesa, devi solo essere migliore del tuo avversario”.

Traduzione di Alice Nagni