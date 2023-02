Italiani in campo domenica 19 febbraio: Paolini alle 9, Sinner alle 15.30 (con LIVE Ubitennis), Bolelli/Fognini alle 17.30

Si concludono in questa domenica i tre tornei ATP di questa settimana.

La prima finale a scendere in campo sarà quella dell’ABN AMRO Open di Rottedam, il primo ATP 500 di questa stagione 2023, che vedrà opposti Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sinner è alla ricerca della sua ottava affermazione in un torneo ATP, la seconda in carriera a livello di ATP 500 e la seconda consecutiva quest’anno.

L‘inizio del match è previsto alle 15.30, con diretta TV su SuperTennis e Sky, e LIVE su Ubitennis.

A Buenos Aires la finale di singolare tra le prime due teste di serie dell’Argentina Open, ovvero Carlos Alcaraz e Cameron Norrie, andrà in scena non prima delle 16 locali (le 20 in Italia) e sarà preceduta, alle 13.30 locali (le 17.30 in Italia) dalla finale di doppio che vedrà Fabio Fognini e Simone Bolelli giocare contro Nicolas Barrientos e Ariel Behar.

C’è un italiano impegnato anche nel primo turno di qualificazione all’Open 13 Provence di Marsiglia: si tratta di Raul Brancaccio, testa di serie n. 1 del tabellone cadetto, che affronta lo statunitense Emilio Nava, che qualcuno forse ricorderà sconfitto da Lorenzo Musetti nella finale juniores dell’Australian Open 2019.

A livello femminile tre le azzurre in campo domenica, di cui due a Dubai: Jasmine Paolini inizia la sua avventura nel tabellone principale del WTA 1000 Dubai Duty Free Championships negli Emirati Arabi. Dopo aver superato le qualificazioni, la toscana affronterà al primo turno Madison Keys. Il suo match è programmato come match d’apertura sul campo centrale dell’Aviation Club di Dubai a partire dalle ore 12 locali (le 9 in Italia). Il match sarà seguito da SuperTennis. Alle 10:30 invece sarà il turno di Martina Trevisan in un big match contro Petra Kvitova.

Infine c’è anche Lucrezia Stefanini che affronta le qualificazioni del Merida Open Akron, WTA 250 che si svolgerà la settimana prossima nello Yucatan, in Messico. Il primo impegno per Stefanini sarà contro l’argentina Maria Carle, ed è stato programmato come secondo incontro sul campo 2, con il programma che inizia alle 10 ora locale (le 17 in Italia)