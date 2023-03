Confermate le sedi delle qualificazioni della Billie Jean King Cup

La Billie Jean King Cup celebrerà nell’edizione 2023 il 60° anniversario dalla sua fondazione. Ad aprile prenderanno vita nove tie di qualificazione – i cosiddetti qualifiers – dispiegati in svariate parti del globo. Le rappresentanti nazionali che otterranno la vittoria acquisiranno l’accesso per la fase finale della competizione. Finals da disputarsi il prossimo autunno, per eleggere la nuova squadra “campione del mondo” che prenderà il posto della Svizzera – la compagine elvetica nel 2022 ha avuto la meglio in finale sul Team in cima alla classifica per nazioni dell’ITF: l’Australia.

Gli Stati Uniti d’America sono la nazionale di tennis più titolata nell’albo d’oro delle manifestazioni dedicate alle rappresentative dei vari Paesi sparsi nel mondo, sia in campo maschile che in quello femminile, con i 32 successi in Coppa Davis e i 18 in BJKC.

Il turno di qualificazione, così come per la corrispettiva competizione degli uomini, si estende – a differenza di quanto avviene successivamente nella fase conclusiva dell’evento – sulle cinque partite. I qualifiers 2023 andranno in scena per la precisione nel weekend del 14 e 15 aprile prossimi. Nella giornata di venerdì sarà il turno dei primi due singolari, dove si fronteggeranno le n. 1 delle squadre impegnate contro le n. 2 delle formazioni a disposizione dei capitani. Il sabato, invece, sarà aperto dal doppio che potrebbe rivelarsi già decisivo in caso di affermazione per 2-0 dopo il primo giorno di gare da parte di uno dei due Team in sfida. Mentre qualora l’esito del tie fosse ancora da dirimere, ecco che toccherà prima al confronto tre le punte di diamante delle due squadre e poi eventualmente – se ce ne fosse bisogno – a quello che fra le n. 2.

Team USA, capitanato da Kathy Rinaldi, sarà quindi chiamata a convocare cinque delle attuali nove giocatrici statunitensi classificate in Top 50 – a conferma che il periodo di rinascita del movimento d’oltreoceano non riguarda soltanto il circuito maschile -. Il termine ultimo per i capitani per poter sciogliere le riserve è il 13 marzo, non oltre.

La squadra che può contare più titoli di tutti, ospiterà il confronto con l’Austria e la sede scelta per ospitare l’evento è stata comunicata nella giornata odierna dalla USTA tramite un comunicato stampo. Tra le diverse candidature, alla fine a spuntarla è stato il Delray Beach Tennis Center – sede fissa dell’ATP 250, quest’anno di scena dal 13 febbraio. E certamente tra le protagoniste della due giorni in Florida ci sarà la 18enne di Atlanta Cori Gauff, numero 6 del mondo e finalista in carica del Roland Garros – ma anche prescelta dall’Hall of Famer Steve Flink come futuro simbolo del tennis americano al femminile.

“La Palm Beach County Sports Commission è entusiasta di ospitare la Billie Jean King Cup a ‘The Palm Beaches‘. Questo è un importante evento internazionale di tennis a squadre che sarà emozionante per gli appassionati di sport di tutto il mondo, nonché per la nostra località ospitale e per la nostra comunità imprenditoriale che trarranno grandi benefici dall’impatto economico portato da un afflusso di visitatori” ha dichiarato George Linley, direttore esecutivo del Delray Beach Tennis Center.

La squadra statunitense femminile ha disputato tre tie nella sua storia al Delray Beach Tennis Center, quando la competizione era ancora denominata Fed Cup: nel 2005, nel 2007 e nel 2013. In tutte e tre le circostanze, il team di casa aveva chiuso la contesa già dopo il sabato – allora la manifestazione si snocciolava sui tre giorni come anche la “Vecchia” Davis – con un netto 3-0. Dieci anni fa in particolare, fu registrato un successo rotondo grazie alla presenza delle sorelle Williams.

Mentre l’ultima volta in assoluto che la nazionale d’Oltreoceano ha giocato in Florida è stato nel 2017, quando a Tampa sconfisse la Repubblica Ceca nella strada verso il suo ultimo alloro. Chissà che non possa portare fortuna a Coco e compagne.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Billie Jean King Cup a Delray Beach. Da Chris Evert a Serena Williams, i campi da tennis della Florida sono stati terreno di conquista per molte grandi campionesse del tennis femminile statunitense. Non vediamo l’ora di fare il tifo per il capitano Kathy Rinaldi, l’incredibile Coco Gauff e l’intera squadra statunitense, mentre mostrano al mondo il potere del tennis femminile di ispirare, coinvolgere e conquistare una nuova generazione di giocatori e fan” ha dichiarato Laura Bowen, direttore esecutivo della sezione Florida della USTA.