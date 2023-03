La Città di Indian Wells vuole un gemellaggio con Torino sotto il segno del tennis

Dal deserto della California il WTA Tour si sposta in Florida per il secondo appuntamento del Sunshine Double. Un viaggio coast-to-coast da Indian Wells a Miami per il terzo WTA1000 della stagione.

Sono diverse le tenniste che vorranno recitare il ruolo di protagoniste in questa edizione del Miami Open presented by Itaù. La campionessa in carica è la numero 1 al mondo Iga Swiatek che lo scorso fu la più giovane tennista a completare il Sunshine Double. La polacca si presenta in Florida con qualche dubbio dopo la sconfitta in semifinale con Rybakina e il fastidio alla costola dichiarato in conferenza stampa. Sarà assente per maternità, invece, l’altra finalista della passata edizione la giapponese Naomi Osaka. Tra le più attese vi sono la campionessa dell’Australian Open 2023 Aryna Sabalenka e la finalista Elena Rybakina. Le bielorussa e la kazaka sono le più in forma da inizio anno come evidenziato dalle posizioni numero 1 e 2 nella race e certificato dalla finale di Indian Wells che le vedrà protagoniste. Per i colori statunitensi proverà a dire la sua Jessica Pegula, numero 3 al mondo, semifinalista lo scorso anno e in cerca di riscatto dopo l’eliminazione agli ottavi in California.

Sono cinque le tenniste italiane presenti direttamente nel tabellone principale di Miami. Martina Trevisan rientra nel novero delle teste di serie e beneficerà di un bye al primo turno. Le altre quattro italiane sono Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Sono solo tre le tenniste al via che hanno già trionfato a Miami: Iga Swiatek lo scorso anno, Sloane Stephens nel 2018 e la bielorussa Vika Azarenka, trionfatrice nel 2009, 2011 e 2016.

IL TABELLONE – Parte alta

IL TABELLONE – Parte bassa

Primi turni delle italiane

[25] M. Trevisan vs bye – 2T vs Qualificata / D. Kovinic

J. Paolini vs Qualificata

C. Giorgi vs K. Kanepi

E. Cocciaretto vs M. Kostyuk

L. Bronzetti vs L. noskova

Ottavi teorici

[1] I. Swiatek vs [13] B. Haddad Maia

[10] E. Rybakina vs [8] D. Kasatkina

[3] J. Pegula vs [14] D. Azarenka

[12] L. Samsonova vs [6] C. Gauff

[7] M. Sakkari vs [9] B. Bencic

[15] P. Kvitova vs [4] O. Jabeur

[5] C. Garcia vs [11] V. Kudermetova

[16] B: Krejcikova vs [2] A. Sabalenka

INFORMAZIONI SUL TORNEO

tabellone a 96 giocatori (32 teste di serie con un bye al primo turno)

76 giocatori entrati per accettazione diretta

12 qualificati

8 wild card

Copertura televisiva

Il torneo sarà visibile su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di SKY Italia via satellite

Calendario di gioco

Martedì 21: primo turno

Mercoledì 22: primo turno

Giovedì 23: secondo turno

Venerdì 24: secondo turno

Sabato 25: terzo turno

Domenica 26: terzo turno

Lunedì 27: ottavi di finale

Martedì 28: quarti di finale

Mercoledì 29: quarti di finale

Giovedì 30: semifinali

Sabato 1: finale

Montepremi

Campione: $1.262.220/1.000 punti

Finalista: $ 662.360/650 punti

Semifinalista: $ 352.635/390 punti

Quarti di finale: $ 184.465/215 punti

Ottavi di finale: $ 96.955/120 punti

Terzo turno: $ 55.670/65 punti

Secondo turno: $ 30.885/35 punti

Primo turno: $ 18.660/10 punti