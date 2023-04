ATP Estoril: Cecchinato batte Schwartzman e si regala un derby contro Fognini

Con la vittoria in finale a Miami contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha alzato il quarto trofeo del 2023, il 19esimo titolo in carriera. Il moscovita vanta un record di 29 successi e sole 3 sconfitte in questi primi tre mesi dell’anno che lo proiettano in testa alla Race con 3030 punti, davanti a Djokovic, Alcaraz e Sinner.

Nelle due settimane del “Sunshine Double” solo un giocatore è riuscito a spezzare le difese del russo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo infatti lo ha sconfitto nella finale di Indian Wells giocando un tennis estremo per intensità e rischi corsi. Gilles Cervara, coach di Daniil, ha parlato al sito ATP del grande momento del suo pupillo. Tra i due c’è un rapporto molto particolare, poco appariscente, ma saldato da un stima reciproca. Il coach francese ha raccontato quale sia stata la chiave di volta della stagione di Medvedev dopo la prematura uscita a Melbourne contro Korda, e quali siano a suo avviso i punti di forza del russo.

“Finalmente qualcosa è scattato poco prima di Rotterdam – racconta Gilles. – Ricordo che i tre giorni passati ad allenarci a Rotterdam prima dell’esordio nel torneo furono molto, molto duri. Dopo l’Australian Open, durante le due settimane di allenamento a casa, fino a pochi giorni prima del primo round a Rotterdam, Daniil era piuttosto nervoso e del tutto insicuro del suo tennis. Io ero convinto che stesse giocando bene in allenamento, ma lui non lo sentiva.

Il mio compito in quel momento era trovare il modo giusto di parlargli, affinché le mie parole potessero schiacciare dentro di lui il bottone buono per farlo accendere. Questo è quello che è successo. Anche se non era pronto a rendersi conto che stava giocando bene, ho sentito di aver toccato qualcosa. Poi il primo turno contro Davidovich Fokina è stato fondamentale, vincere quel match sebbene fosse in difficoltà. Quello è stato il primo passo, poi la vittoria contro Felix [Auger-Aliassime] lo ha rimesso completamente a fuoco e da lì in avanti non si è fermato più”.

Qual è il segreto dell’approccio di Cervara con Daniil? “Non ho un segreto particolare, non gli ho dato un consiglio speciale… Conosco Daniil, so come funziona con lui. Cerco di adattarmi alla situazione e quello che dice è molto importante perché con me è come un libro aperto. Cerco di essere come l’acqua, trasparente, e di usare l’onda buona. È un ragazzo intelligente ed è un giocatore straordinario, quando tocchi la corda giusta con lui, è in grado di trasformare “la merda in oro”, diciamo così. Abbiamo un rapporto di una certa conflittualità ma anche equilibrio, ci stimoliamo a vicenda, lui ha bisogno di esser toccato nel vivo, pungolato, allora reagisce e dà il meglio di sé”.

Secondo Cervara, cosa rende Medvedev un giocatore tanto ostico da affrontare per tutti gli avversari? “È un tennista completo, diverso da tutti gli altri. A volte i suoi colpi hanno potenza, a volte no. È imprevedibile, l’avversario si aspetta qualcosa ma lui va dall’altra parte facendo l’opposto. A volte ti aspetti una palla profonda e invece te ne arriva una corta senza consistenza. Inoltre, molto importante, è come un muro, ti rimanda ogni palla e sbaglia pochissimo. Serve bene, corre tanto. È in grado di trovare quasi una soluzione per ogni problema che gli pone l’avversario. È un combattente straordinario, vuole davvero vincere sempre, non concede niente e spinge chi lo affronta a mantenere un livello che, top player a parte, non sono abituati a mantenere su ogni punto. La combinazione di tutto questo lo rende così difficile da affrontare”.