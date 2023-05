WTA Ranking: Rybakina sale al n.4, Trevisan esce dalla top20

Si è conclusa quest’oggi la prima giornata dell’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon in quel di Lione. Appuntamento questo in preparazione dello slam parigino che vede impegnata diverse teste di serie, a partire dalla n.1, il candese Auger Aliassime.

B.Nakashima b. D.Schwartzman 7-5 6-3

Non trova pace l’argentino Diego Schawartzman in cerca di un po’ di continuità in un 2023 fin qui sotto il par. Schawartzman esce sconfitto dal suo match di quest’oggi contro l’americano Brandon Nakashima, con il punteggio di 7-5 6-3. Pessima la giornata al servizio per l’argentino che non riesce a difendersi dagli assalti dello statunitense. Non va meglio nemmeno in risposta dove non riesce ad impattare con continuità la palla per far partire lo scambio. Il primo set è contraddistinto da ben 5 break con Schwartzman che ottiene perfino la possibilità di servire per il primo parziale sul 5-4 ma non la sfrutta.

Nel game seguente l’argentino incappa in un game pessimo, perso a 0, che sostanzialmente decreta la fine dell’incontro. Nella ripresa si assiste ad una game fiume nel quarto gioco, contraddistinto da ben 21 punti e vinto da Nakashima alla decima palla break utile. E’ la resa dell’argentino che non riesce più a rialzarsi, che dopo averci provato ancora nel settimo game (due palle break annullate) si arrende con il punteggio di 6-3. Per lo statunitense prossimo turno contro il francese Arthur Rinderknech.

M. Ymer b. [7] R. Gasquet 6-3 7-5

Dug deep 👊



Fantastic shot selection took @MikaelYmer on his way to defeat No.7 seed Gasquet 6-3 7-5!

Si ferma sul nascere la settimana di Gasquet in preparazione del Roland Garros. Il francese esce sconfitto dal suo match d’esordio a Lione contro il più giovane svedese Ymer per 6-3 7-5. Partita questa molta combattuta al principio: 5 break nei primi 6 game tutti molto tirati. Dopo l’ultimo break sul 3-2 Ymer prende il largo, lasciandosi dietro un Gasquet in affanno per lo sforzo iniziale. Lo svedese prima chiude 6-3 il primo set, e poi nella ripresa riprende da dove aveva finito breakkando il francese nel terzo gioco della ripresa. Gasquet paga ancora una volta le sue cifre poco lusinghiere al servizio (46% di prime palle; 56% con la prima, 43% con la seconda). L’ultimo break di Ymer sul 6-5 decide la partita. Per lo svedese al prossimo turno c’è un altro francese, Arthur Fils.

[WC] A. Fils b. [Q] Z. Zhang 6-3 6-2

Very impressive 👀



A dominant performance sees @ArthurFils1 get past Zhang 6-3 6-2 and will now face the winner of Ymer/Gasquet in the next round!

Bisogna cominciare a familiarizzare con il classe 2004 francese Arthur Fils che anche quest’oggi ha dato prova del suo giovane talento concedendo solo 5 game al malcapitato Zhang. Una prestazione brillante quella di Fils che ha aggredito tutta la partita il servizio poco ispirato del cinese. Nel primo set dopo aver ceduto momentaneamente il servizio nel quinto gioco il classe 2004 infila due break consecutivi a Zhang che chiudono i conti del primo set sul 6-3. Nella ripresa Fils fa anche meglio: tre break consecutivi che annichiliscono le velleità di Zhang a cui non basta nemmeno il break rifilato al francese (unico neo di un secondo set perfetto) dopo 5 game consecutivi persi. Il 6-2 finale manda Fils al prossimo turno, dove affronterà lo svedese Ymer.

GLI ALTRI MATCH – Nei due restanti match vittoria di Kecmanovic contro lo spagnolo Oriol Roca Batalla con il punteggio di 6-1 6-3. E passaggio del turno anche per il francese Arthur Rinderknech contro il sudafricano Lloyd Harris, vittoria in due set per 6-4 6-2.