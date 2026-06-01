Roland Garros, Auger-Aliassime: “Mi è sempre piaciuto giocare sulla terra”

DOMANDA: Congratulazioni Felix per i quarti di finale. Come valuteresti la tua prestazione di oggi?

FELIX AUGER ALIASSIME: È stata la mia migliore partita finora nel torneo, quindi sono contento della vittoria. Fa piacere giocare nel modo in cui mi propongo di giocare, e oggi, in uno Slam, è il tipo di partita che vuoi disputare. Sono soddisfatto della mia prestazione.

DOMANDA: Con questo risultato hai raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam, però non hai ancora superato la semifinale, nonostante ormai tu sia molto esperto. Pensi che ci sia una ragione per questo o ti dà ulteriore motivazione?

FELIX AUGER ALIASSIME: No, non c’è una ragione specifica. Ogni torneo è diverso. Ogni Slam è un’opportunità per vincere, matematicamente. Alcuni li ho persi al primo turno, altri in semifinale. Nelle due semifinali che ho giocato, in una ho affrontato un giocatore che in quel momento era molto più forte di me, e anche con Sinner era più forte di me. Quindi non penso ci sia una ragione particolare: devo solo diventare un giocatore migliore, ed è per questo che scendo in campo ogni giorno. Domani torno ad allenarmi con l’obiettivo di migliorare.

DOMANDA: Sono sicuro che tutti ti chiedano questo, ma quanto è difficile restare concentrato sul tuo tennis e sul prossimo avversario, considerando che il tabellone è più aperto rispetto al passato recente?

FELIX AUGER ALIASSIME: Penso che ormai ci si abitui. Almeno per quanto mi riguarda, c’è stata quella grande giornata, o quelle due giornate di fila, in cui Sinner e Djokovic sono usciti, quindi c’era molto rumore. Ma era la scorsa settimana, e poi col passare dei giorni ci si abitua. Oggi non ho sentito nulla di diverso, non so se dovrebbe aggiungere nervosismo o altro, ma non ho percepito niente di particolare. E poi giocare con Cobolli nei quarti è quasi normale, in un certo senso, visto che è testa di serie numero 10. E poi, naturalmente, non avere Sinner per esempio in semifinale non è un vantaggio: devi esserci tu. Quindi devo concentrarmi sul prossimo match e cercare di essere in semifinale.

DOMANDA: Ciao Felix. Come abbiamo detto, hai avuto successo in tutti gli Slam e hai ottenuto grandi risultati indoor. Se dovessi classificare le superfici in base a quella su cui ti senti migliore, da uno a cinque, dove collocheresti la terra battuta adesso?

FELIX AUGER ALIASSIME:

Mi è sempre piaciuto giocare sulla terra battuta. Non è mai stato un problema di non gradirla. È solo che uno dei miei grandi punti di forza è il servizio e, ovviamente, indoor, senza sole e senza vento, posso essere più costante. La superficie è anche un po’ più veloce, quindi penso che il mio servizio renda ancora di più indoor, ma è importante servire bene su ogni superficie. Però è divertente, perché giochiamo molto sul cemento. Non so che percentuale della stagione si giochi sul cemento, ma ci sono stati periodi in cui, a 18 o 19 anni, giocavo più sulla terra. Facevo finali a Rio, finali a Lione e in altri tornei. D’estate giocavo a Gstaad e a Umag sulla terra. Adesso gioco quasi solo sul cemento. Per questo penso anche che non giochi più così tanto sulla terra, e negli ultimi anni non ho avuto grandi risultati sull’erba, anche se mi piace anche l’erba, ma è proprio una questione di quantità di tornei, quindi non hai molte opportunità. Anche questo spiega parecchio. Se giocassi 15 tornei sulla terra all’anno, probabilmente sarei un giocatore migliore sulla terra.

DOMANDA: Ehi Felix, bravo. Tu stesso hai detto di non essere stato molto contento dei risultati in questa stagione sulla terra. Ti sei sentito diverso da questa settimana, oppure è solo la casualità del nostro sport, in cui i punteggi sono tirati, i margini sono piccoli e a volte sei tu a spuntarla? Cosa pensi sia successo negli ultimi otto‑dieci giorni?

FELIX AUGER ALIASSIME: Penso sia quello che hai detto tu. La prima partita non l’ho giocata bene. Ero sotto due set a uno, sono riuscito a rimontare. Ho vinto il tie-break del quinto set. Se quel tie-break non va dalla mia parte, torno a casa. Quindi c’è anche un po’ di questo. Ho vinto anche due tie-break nell’ultima partita. Quando i set tirati vanno dalla tua parte, a volte riesci a sfruttarlo e ad andare più avanti nei tornei, trovando poi il tuo livello migliore man mano che il torneo va avanti. A Madrid e Roma, invece, ho perso un paio di tie-break. Non sono riuscito a giocare abbastanza bene da dettare il gioco per tutto il match. Quindi penso sia un po’ questo, e poi ovviamente negli Slam riesco a passare più tempo in campo e a capire meglio il mio gioco man mano che il torneo va avanti.

DOMANDA:

Riprendendo la risposta che hai dato alla domanda di David: qualche anno fa hai lavorato con Toni Nadal, e molti di noi, qui e nel mondo del tennis, pensavano che facessi fatica sulla terra. Pensi di aver ormai “domato” la terra al punto che, a questo livello del torneo, la superficie non sia più un fattore?

FELIX AUGER ALIASSIME: Credo di averlo ripetuto molte volte nella mia carriera. Non mi dispiace la terra battuta, proprio no. Ti racconto una storia: quando avevo 18 anni, i miei allenatori pensavano che dovessi giocare in Sud America perché ero migliore sulla terra. Così sono andato a Rio, Buenos Aires, San Paolo. In estate saltavo l’erba per giocare sulla terra. A 18 anni, quindi, il programma era quello di giocare più sulla terra. Col passare degli anni e con la crescita del mio gioco, è diventato più naturale per me giocare i tornei più importanti sul cemento e giocare indoor all’inizio e alla fine dell’anno. Ma la terra non mi dà fastidio, e non ho preso Toni per giocare meglio sulla terra, ma per imparare da qualcuno che è stato al massimo livello del tennis. Quello era il punto, non solo diventare migliore sulla terra.

DOMANDA: Ciao, congratulazioni. Hai giocato due volte con Cobolli, in Canada a Montreal e anche ad Acapulco, credo, e avete perso entrambi, ma era nel 2024. Cosa pensi che Cobolli abbia migliorato e cosa è cambiato per te? E cosa ricordi di quelle due partite in particolare, se ricordi qualcosa?

FELIX AUGER ALIASSIME:

Ricordo, ma penso che per lui e per me quelle partite non siano rilevanti per il prossimo match che giocheremo. È molto diverso. A Montreal, per essere onesto, ero arrivato due giorni dopo le Olimpiadi di Parigi. Ero tornato perché giocavo in casa e volevo giocare davanti al mio pubblico, ma non ero assolutamente nelle condizioni di giocare bene. Quindi mi ha massacrato, ho giocato malissimo. Ad Acapulco, invece, è stata una partita molto combattuta. È stata dura. Ho servito male, ma già allora vedevo che era un grande giocatore. Non era ancora così alto in classifica, ma quando vedi come si muove e i colpi che ha, capisci che è talentuoso e molto equilibrato come giocatore. Ha una grande mano. Sono sempre stato un suo estimatore. Penso sia un grande giocatore. Col tempo abbiamo anche avuto più occasioni di allenarci insieme, e insomma questo ragazzo ha tantissime qualità. Per me questo prossimo match è una partita molto dura.

DOMANDA: Come gestisci la pressione qui al Roland Garros, considerando che per la prima volta sei percepito come uno dei favoriti?

FELIX AUGER ALIASSIME:

È una forma di pressione, ma non è nemmeno qualcosa di nuovo per me essere, diciamo, favorito in una partita. Le partite si susseguono, il torneo va avanti. Non è la prima volta che gioco un grande appuntamento in cui voglio vincere e sulla carta sono il favorito. Ma rispetto tutti i miei avversari: voi non li giocate i match, io sì, li affronto, e ci vediamo tutti negli spogliatoi. Non posso sedermi qui e dire che sarà una passeggiata nel parco solo perché manca Sinner, o perché mancano altri. Per me tutti gli avversari sono difficili da affrontare. Cobolli è un giocatore che magari, tra un po’, sarà nei primi dieci. Tutti gli avversari sono di grande qualità. C’è ancora in corsa un finalista di Slam, Berrettini, che sta tornando forte. Quindi tutti vanno approcciati allo stesso modo, con molto rispetto.

DOMANDA: Félix, ti mancava solo questo per completare la lista dei quarti di finale negli Slam. Adesso l’hai fatto. L’obiettivo finale è ovviamente giocare per la coppa la domenica, ma c’è una soddisfazione particolare nell’aver raggiunto i quarti qui a Roland Garros?

FELIX AUGER ALIASSIME: È chiaro che c’è sempre una soddisfazione personale. In una carriera contano i titoli, conta la classifica, ma ci sono anche queste tappe, questi traguardi che fanno piacere. Ho fatto tutti i quarti di finale nei Masters 1000, ora tutti i quarti di finale negli Slam. Ho dimostrato a me stesso e a tutti che posso essere un giocatore costante a questo livello. Adesso si tratta di alzare un po’ di più l’asticella.

DOMANDA: Il livello del tuo gioco oggi è stato migliore rispetto alle partite precedenti. Ti dà la fiducia che forse ti mancava prima di andare a caccia di qualcosa in più nel torneo?

FELIX AUGER ALIASSIME: Sì, e soprattutto mi dà piacere sentirmi bene in campo, sentire di aver potuto evacuare tutta la tensione che può esserci a inizio torneo, di partita in partita. Al secondo turno ho comunque giocato bene. Il terzo turno è stato davvero molto complicato; ho giocato di sera, faceva più fresco, le condizioni erano diverse. Oggi sono molto contento del livello che ho espresso, ed è incoraggiante per il prosieguo del torneo.

DOMANDA: Come spieghi questa crescita progressiva? All’inizio del torneo eri un po’ più nervoso, oggi sei stato quasi perfetto, molto “clinico”.

FELIX AUGER ALIASSIME: Sono cose che mi succedono, non è una novità. Mi è capitato in altri Slam in cui sono arrivato nei quarti o in semifinale: i primi turni erano complicati. Sono un giocatore che a volte ha bisogno di qualche partita per sentirsi davvero bene. Cerco di migliorare su questo aspetto, di correggerlo anno dopo anno. Non è sempre così, ma mi capita spesso. Accetto questa sfida, accetto questa difficoltà e cerco di fare il meglio possibile con quello che ho. Oggi però volevo fare le cose in modo diverso: volevo iniziare più sciolto, con intenzioni più aggressive e trovare più profondità nei colpi, cosa che sono riuscito a fare fin dall’inizio.

DOMANDA: Come ti aspetti il sostegno del pubblico francese? Conti molto sul loro appoggio nei prossimi giorni?

FELIX AUGER ALIASSIME: Spero davvero di averlo. L’ho detto anche in campo: ho sempre preso molto piacere a giocare in Francia e ho sempre ricevuto tanto sostegno. È un po’ come per i francesi che vengono a giocare a Montréal. C’è sempre stata una bella complicità tra i nostri due paesi e spero che continui, perché avrò bisogno del loro supporto nei momenti difficili da qui alla fine del torneo. È sempre stato un sogno d’infanzia per me giocare e vincere qui.

DOMANDA: Se dovessimo paragonare il tuo livello questa settimana al livello che avevi contro Nadal negli ottavi del 2022, quando l’hai portato al quinto set, come ti valuteresti?

FELIX AUGER ALIASSIME: È diverso. Non mi paragono a un singolo match o a un singolo torneo. Se guardo l’anno, le ultime 52 settimane alle mie spalle, credo di essere un giocatore migliore rispetto al 2022. Faccio molte cose meglio, sono più costante, servo meglio. Ho migliorato un po’ tutto nel mio gioco, perché lavoro ogni giorno per migliorare tutto. Mi considero un giocatore migliore. È vero che quella partita è stata fenomenale, ho giocato quasi al di sopra del mio livello medio di allora, ma oggi sono un giocatore più forte.