WTA Strasburgo: doppio 6-0 di Friedsam a Zhang, Routliffe, n. 858 del ranking, prossima avversaria di Svitolina

“I’m playing in the rain, just playing in the rain” (inno dell’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia cantata in coro da tutti i giocatori).

Dalle piogge romane e dall’inattesa vittoria di Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia è uscita una classifica ATP che al proprio vertice è profondamente cambiata rispetto alla precedente, che vedeva Djokovic al comando di fronte ad Alcaraz e Medvedev. Oggi ritroviamo al primo posto Carlos Alcaraz, che torna sul trono per la prima volta dal 3 aprile: a Roma ha perso a sorpresa da Maroszan, ma era noto che gli sarebbe bastato presentarsi in campo per guadagnare quei pochi punti che gli servivano per scalzare Novak Djokovic. Il quale, tuttavia, subisce un doppio sorpasso: lo sopravanza anche il nuovo campione del Foro Italico, Daniil Medvedev, che è ora il numero due del mondo.

La classifica ATP aggiornata e commentata, con le prime 20 posizioni, la situazione degli italiani e la Race to Torino, è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis.