Italiani in campo oggi mercoledì 24 maggio: Trevisan e Bronzetti impegnate a Rabat. Cinque italiani impegnati nelle quali del Roland Garros

Non ha bisogno di presentazioni Roger Federer, una delle leggende di questo sport. Il campione svizzero dopo l’addio del 2022 non si è fatto molto vedere nel mondo del tennis, ma le sue apparizioni pubbliche non sono mancate. La più recente dal punto di vista umanitario è il viaggio a Leshoto per promuovere i progetti della sua fondazione, mentre dal punto di vista mondano lo abbiamo visto sia a Miami nel paddock di Formula 1 che alla sfilata del Met Gala assieme a qualche suo collega. Tutto ciò inevitabilmente contribuisce a non smorzare l’enorme potere d’immagine di cui disponde, che lo fa rimanere al nono posto della classifica degli sportivi più pagati. In tutti questi eventi però sono mancate le dichiarazioni e allora ci ha pensato lo stesso Federer a porre rimedio, mettendosi in contatto con il pubblico tramite Twitter rispondendo alle domande che gli vengono proposte tramite l’hashtag #AskRF. Dalla rivalità con Rafa Nadal ad un futuro da commentatore Roger si è lasciato andare.

Federer: “Per quest’anno niente commentatore”

Ormai è un po’ che non lo vediamo dall’altra parte della rete e ci manca come a lui manca il mondo del circus tennistico: “Quello che mi manca di più è una cena improvvisata fuori dai sentieri battuti con gli amici dopo una partita o un allenamento. E, naturalmente, i grandi stadi, i tifosi e l’emozione di tutto ciò che riguarda il tennis. Solo dopo il ritiro mi sono accorto che c’erano un sacco di piccole cose che non sapevo mi stavano creando così tanto stress fino a quando non sono semplicemente scomparse, il che è davvero fantastico. È stato come se mi fossi tolto un peso dalle spalle”.

Dopo la carriera molti sportivi si sono dedicati alla carriera da giornalista e commentatore televisivo ma questo non è nei programmi di Roger: “Nessuna intenzione di commentare quest’anno.”

Sono state diverse le partite memorabili nella storia del tennis e tante di queste hanno visto protagonista il tennista svizzero, e in tante di queste dall’altra parte della rete c’era l’amico Rafael Nadal. La partita più bella tra i due secondo Federer: “Roland Garros 2008. Quei quattro giochi sono stati fantastici. Diciamo che però mi manca sì e no giocare contro Rafa.” E inoltre vista la mancanza del talento spagnolo al Roland Garros di quest’anno Federe dichiara: “Sì, mi mancherà vederlo giocare. Roland Garros + Rafa Nadal = uno dei record più incredibili nella storia di questo sport”.

Inoltre non mancano i siparietti divertenti nella vita dello svizzero: “Mi è successo l’altro giorno in Formula 1. Un ragazzo mi ha chiesto: ‘Posso fare una foto con lei, signor Nadal?’ Gli ho detto che non ero Nadal, si è scusato e se n’è andato senza fare foto”.

La domanda direttamente dal suo ex-allenatore

Ivan Ljubicic è stato l’ultimo coach di Roger, e a sua volta un giocatore di talento che nel corso della sua carriera ha raggiunto come best ranking il terzo posto. Ed è stato proprio lui a fargli una domanda particolarmente specifica: Chi è il tuo allenatore croato preferito senza capelli e con il rovescio a una mano? Federer risponde scherzando: “Dammi qualche ora per rivedere i libri di storia e ti ricontatterò.” Ljubicic poi è stato nuovamente citato dal 20 volte campione Slam, inserito nella lista di tennisti che hanno il miglior servizio secondo lui: “Roddick. Isner. Sampras. Schwartzmann. Karlovic. Ivanisevic. Raonic. Vavrinec (cognome della moglie Mirka, ndr). E un ragazzo calvo dalla Croazia di nome Ivan Ljubicic”.

I sogni di Feder

Tra le tante avventure di Roger ce n’è una che gli sarebbe piaciuto fare, ovvero giocatore contro Bjorn Borg. Il tennista svedese vincitore di ben cinque Wimbledon consecutivi è allenatore del team Europa in Laver Cup e tutti si chiedono se vedremo ancora Federer su quel campo, lui assicura il pubblico del tennis: “Sì, sarò presente. Ci vediamo a Vancouver”.

