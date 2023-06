Wimbledon, qualificazioni donne: Stefanini entra nel tabellone principale. Vittoria dopo oltre tre ore e un match point annullato contro Su-Wei Hsieh

[18] L. Stefanini b. S-W. Hsieh 6-2 6-7(3) 7-6(9)

I tabelloni principali di Wimbledon si arricchiscono di una nuova bandierina italiana. Dopo l’ingresso di Matteo Arnaldi nel maschile, anche Lucrezia Stefanini è riuscita a completare il percorso di qualificazione e così adesso l’Italia può contare su 13 elementi, tra uomini e donne, al via dei Championships. La toscana ha infatti superato l’esperta Su-Wei Hsieh, rientrata in primavera nel circuito dopo un’assenza di 18 mesi ma vincitrice in doppio dell’ultimo Roland Garros, dopo 3 ore e 10 minuti di gioco e anche un match point annullato sul 5-6 del terzo parziale. È stata una partita combattutissima, tesa, ricca di colpi di scena e assolutamente atipica visto che si affrontavano due giocatrici con entrambi i fondamentali bimani.

Questo successo significa prima qualificazione nel main draw dello Slam londinese per l’azzurra, mentre si tratta della seconda a livello major dopo quella ottenuta a inizio anno in Australia, dove Lucrezia si tolse anche lo sfizio della vittoria al primo turno.

PRIMO SET – Lucrezia, numero 110 del mondo, parte con il piede e giusto e stando attenta a non andare fuori giri sui tagli velenosi dei Hsieh si prende già un bel vantaggio. Dopo poco più di 10 minuti è infatti 3-0 con chance per il doppio break. La giocatrice di Taiwan, però, riesce a trovare qualche buona soluzione con il back a due mani (giocato così sia dal lato destro che da quello sinistro) e si mette così in partita. Recupera poi anche il break ma Stefanini resta concentrata e fa suo un sesto gioco cruciale senza farsi confondere dalle discese a rete improvvise dell’avversaria. L’azzurra conferma il vantaggio portandosi sul 5-2 e poi approfitta di un doppio fallo di Hsieh per prendersi il primo set dopo 35 minuti di gioco.

SECONDO SET – La taiwanese non demorde e gioca due ottimi game in avvio di secondo set. Non riesce però a trovare continuità e così si torna rapidamente in equilibrio. La partita è comunque molto più intricata per Stefanini rispetto al primo parziale. Hsieh riduce vistosamente il numero di colpi giocati in back, preferendo colpi piatti soprattutto dal lato sinistro con cui prende spesso in contropiede Lucrezia. Le due si scambiano break e controbreak, alterandosi nella posizione di chi sembra prendere in mano il destino dell’incontro. L’azzurra riesce a raggiungere il 6-6 dopo aver dato all’avversaria la possibilità di servire per il parziale, ma poi assume un atteggiamento troppo passivo nel tie-break: Hsieh può così comandare il gioco dal centro del campo spostando Lucrezia da una parte all’altra del campo. L’esito di questa appendice di set non entra mai in discussione e così si va al terzo.

TERZO SET – Come prevedibile, il match riprende – dopo una pausa per toilet break di oltre dieci minuti – seguendo lo stesso andazzo avuto nel corso del secondo parziale. I servizi sono tutto tranne che un fattore e si parte infatti con tre break consecutivi. Il vero break lo fa quindi Lucrezia quando, grazie a un ottimo turno di servizio, si porta sul 3-1. Segue un game potenzialmente decisivo: Hsieh è infatti nuovamente in difficoltà in battuta, mentre Stefanini ora colpisce molto bene da fondocampo. La toscana ha due palle break che sanno di match point ma non trova il ‘killer instinct’ necessario. Persa questa occasione, la taiwanese si rifà immediatamente sotto e così ricomincia lo scambio reciproco di break che non si interrompe nemmeno quando Lucrezia va a servire per il match sul 5-4: sul 15 pari arriva infatti un doppio fallo sanguinoso che pone le basi per un nuovo recupero di Hsieh.

Stefanini accusa il colpo mentre l’ex numero 1 del mondo in doppio (e tre volte campionessa in questa specialità proprio a Wimbledon) sembra ora in grado di effettuare qualsiasi colpo comprese improbabili voleé vincenti da tre quarti campo o recuperi di smorzate apparentemente impossibili. Così la 37enne di Taiwan si porta in vantaggio per la prima volta nel set e costringe l’italiana a servire per rimanere in partita. Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco, Hsieh ha in mano il primo match point, ma Lucrezia trova il coraggio per attaccare e annullarlo. Sarà il super tie-break a decidere chi accederà al tabellone principale. La taiwanese gioca meglio ma, arrivata sul 6-3, si blocca completamente commettendo tre gratuiti consecutivi con colpi assolutamente interlocutori.

Nonostante l’evidente tensione, Stefanini arriva sul 9-7 ma Hsieh trova energie non si sa bene dove e, in particolare, annulla il secondo match con un recupero di palla corta in lob. Si cambia campo sul 9-9 ma prima di andare avanti, ecco l’ennesimo colpo di scena: medical time-out per la giocatrice asiatica per via di un problema al piede. Concluso il trattamento, la taiwanese mostra effettivamente di avere delle difficoltà e infatti consegna con due errori la vittoria a Stefanini che può finalmente esultare dopo 3 ore e 10 minuti di una partita che non potrà dimenticare.