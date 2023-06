WTA Bad Homburg: Iga Swiatek batte Blinkova e sfiderà Lucia Bronzetti in semifinale (ore 14:30)

[1] I. Swiatek b. [9] A. Blinkova 6-3 6-2

Quello di Bad Homburg non sarà il tabellone più difficile affrontato in carriera, ma il processo di adattamento all’erba intrapreso da Iga Swiatek sembra cominciare a dare frutti interessanti. Battendo Anna Blinkova nei quarti di finale del torneo in corso di svolgimento sui prati dell’Assia, la numero uno del mondo ha messo in fila la decima vittoria consecutiva nel Tour, e giocherà domani contro la nostra Lucia Bronzetti, vittoriosa oggi dopo un gran match su Varvara Gracheva, la prima semifinale sul verde in carriera. “Sono felice, sto giocando un tennis solido“, ha detto Iga. “Di solito non c’è molto tempo per allenarsi sull’erba, quindi sono soddisfatta di aver sfruttato al meglio il tempo a disposizione tra il Roland Garros e Wimbledon“.

Dopo aver perso il primo set contro Tatjana Maria nel suo esordio a Bad Homburg, Swiatek ha vinto i successivi sei set (gli ultimi due contro la tedesca e gli altri quattro serviti per battere Jill Teichmann e, appunto, Anna Blinkova) senza subire nessun break. Se il servizio continuerà a dare questi segnali, a Wimbledon bisognerà guardarsi dalla polacca. Il 75% di prime in campo raccolto oggi, con il 75% di conversione, è stato più che sufficiente ad affossare le speranze della russa – recenti ottavi a Parigi per lei – e a mettere in sicurezza il break utile a vincere il primo set ottenuto nel sesto gioco, nonché i due messi a segno nel secondo, al quinto e al settimo game. Gli unici momenti complessi si sono materializzati quando la tre volte campionessa del Roland Garros ha dovuto cancellare due palle del contro break nel settimo gioco della prima frazione, ma non è mai stata davvero sfiorata dal pericolo. La resistenza comunque commendevole di Blinkova si è spenta sul due pari nel secondo set: da lì in avanti Swiatek ha imposto un terrificante parziale di sedici punti a uno, per chiudere la partita in un’ora e tredici minuti.

“Mi sento in fiducia, spero di giocare così bene anche nelle prossime due settimane“, ha chiosato Iga. Intanto ha mandato in archivio una gran match, infiocchettato da statistiche brillanti: per lei ventiquattro vincenti al cospetto di soli sette errori non forzati, e una candidatura ai piani alti dei Championships che assume più forza ogni giorno che passa.

GIOCO SOSPESO – Non si conosce ancora la composizione della seconda semifinale: l’americana Emma Navarro avanza al penultimo atto quando la sfortunata spagnola Rebeka Masarova, che aveva vinto il primo set al tie-break, è costretta al ritiro sull’1-1 del secondo a causa di una caduta sul prato tedesco.

Navarro dovrà attendere per conoscere la sua prossima avversaria: il match tra Katerina Siniakova e Liudmila Samsonova e stato sospeso per oscurità su una situazione di un set pari: 7-5 per la ceca, 6-4 per la russa il secondo. Si riprenderà venerdì alle 13, a seguire, non prima delle 14:30 la sfida tra Swiatek e Bronzetti