Ferrero non sarà all’Australian Open con Alcaraz

Juan Carlos Ferrero si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro e ciò gli impedirà di seguire il suo pupillo Carlos Alcaraz nella trasferta australiana, Slam di Melbourne compreso. Lo riferisce il quotidiano sportivo Marca, secondo cui l’allenatore avrebbe bisogno di parecchio tempo prima di abbandonare le stampelle e solo al Masters 1000 Indian Wells, in partenza il 6 marzo, tornerà a viaggiare con il ventenne numero 2 del mondo.

Al posto di Ferrero, a prendersi cura di Alcaraz in Australia ci sarà Samuel Lopez. Attuale coach di Pablo Carreño Busta – che ha giocato due Challenger ottobrini dopo otto mesi di assenza per il problema al gomito –, Lopez era nell’angolo di Carlos lo scorso giugno durante la settimana culminata alzando il trofeo Queen’s. “Lavoriamo nella stessa accademia (quella di Ferrero) da tantissimi anni. Pablo è infortunato e mi hanno chiesto di venire qui” aveva detto Lopez in quella occasione. “Juan Carlos e io ci conosciamo da tanto, siamo cresciuti insieme”.

In una girandola di coach o chi per essi che neanche nella WTA, sarà invece il suo agente Alberto Molina a seguirlo a Riyadh per l’esibizione saudita, mentre, sempre secondo Marca, Alcaraz farà affidamento su Antonio Martínez Cascales nel febbraio sudamericano con i tornei di Buenos Aires e Rio.

Tornando alla Spagna di questi giorni, precisamente all’Accademia di Ferrero, la prossima settimana Carlos si allenerà sotto gli occhi di Juan Carlos con Flavio Cobolli ed è previsto anche un match con Jannik Sinner che si sta preparando per l’imminente nuova stagione nella vicina Alicante.