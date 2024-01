Australian Open, dicono i bookies: Medvedev favorito su Zverev, ma lo era anche Alcaraz. Djokovic e Sinner i candidati alla vittoria finale

Sinner e Djokovic, ma non solo. Il giorno delle semifinali dell’Australian Open mette sul piatto un altro match assolutamente imperdibile, 19esimo episodio di una rivalità che vedrà però soltanto domani il proprio battesimo negli Slam. Daniil Medvedev contro Alexander Zverev, quelli scomodi, i giocatori di cui nessuno parlava con convinzione alla vigilia di questo torneo e che invece sono lì, a un match dalla finale. Entrambi arrivano con pieno merito, entrambi però avendo convinto non sempre, e con vari rischi corsi, più nei primi turni che in quarti e ottavi.

I precedenti parlano chiaro, 11-7 a favore del russo, che ha vinto 9 dei 16 sul cemento. Inoltre ha maturato un pizzico di esperienza in più negli Slam, avendone vinto uno con 4 finali giocate, di cui 2 in Australia. Rimane ancora una sola invece la finale Major del tedesco, allo US Open 2020, persa in maniera rocambolesca. L’occasione è per entrambi, essendo due giocatori che si conoscono a memoria, e quasi sanno prima quale colpo arriverà dall’altro lato e quale contromisura adottare. A farla da padrone sarà un certo equilibrio, al quale si accodano anche i bookmakers: la vittoria di Medvedev è a 1,64 su Goldbet, 1,64 su Better e 1,66 su Bet365; Sasha è invece dato a 2,21 su Goldbet, 2,21 su Better, 2,20 su Bet.

Quote molto vicine che premiano però il giocatore più esperto e in vantaggio nei precedenti. Precedenti che sono sempre stati tirati, ballando su pochi punti, e dunque è lecito aspettarsi una partita lunga, con un non impossibile esito al quinto set. E, nonostante le quote abbiano un pensiero diverso, ad arrivare meglio dopo la bella vittoria su Alcaraz è Zverev, che tra i due (se non tra i 4) è quello che più agogna e insegue, da troppo tempo, quel trionfo che gli dia un’ulteriore dimensione quale giocatore. La sua vittoria al quinto set, punteggio che decisamente potrebbe venire fuori, vale 5,60 su Goldbet, 5,60 su Better e 6,00 su Bet365. Lo stesso risultato, ma a favore di Medvedev, è invece a 4,30 su Goldbet e Better, 5,00 su Bet.

Quello che però risalta, tra le previsioni dei bookmakers, è che i due sono rispettivamente terzo e quarto favorito. La convinzione generale, a quanto pare, è infatti che il match tra Djokovic e Sinner sia quello che decreterà il vincitore del torneo (un po’ come Sabalenka-Gauff nel femminile). Giudizio non necessariamente sacrosanto, dato che Medvedev e Zverev hanno spesso dimostrato in passato di saper mettere in difficoltà sia il serbo che l’altoatesino. Le quote, però, sono abbastanza impietose: il secondo Slam per il russo è dato a 5,50 su Goldbet, 5,50 su Better, 6,00 su Bet365. Il primo di Sasha invece vale 9 volte la posta su Goldbet, 9,00 su Better, 9,50 su Bet. Addirittura il triplo rispetto al nostro Jannik.

Prima di andare a vedere le quote dei due indiziati principali, ricordiamo però che le giocate antepost sono disponibili solo prima l’apertura o dopo la chiusura del programma, non mentre si stanno svolgendo le partite.

La vittoria di Sinner è infatti a 3,75 su Goldbet, 3,75 su Bet365. Nettamente inferiore dunque rispetto a Better, che propone una quota maggiorata a 12,00 per i nuovi iscritti che credono nella storica affermazione del n.4 al mondo. Inferiore, come lo era dal primo giorno, ed è gradualmente scesa, la quota per l’undicesimo Australian Open di Novak Djokovic, che non ha mai perso né in semifinale né in finale. Questo per dare una vaga idea dell’impresa a cui sarà chiamato Sinner a partire dalle 4:30 di stanotte. Il serbo è pagato a 1,80 su Better e 1,72 su Bet365. Goldbet, come Better per Sinner, mette a disposizione dei nuovi iscritti una super quota a 7,00 per il trionfo di Nole.