ATP Montecarlo, LIVE: Sinner incamera il primo set su Rune: 6-4

13:52- SET SINNER – Jannik difende senza problemi il break conquistato nel quinto gioco: 6-4 dopo 44 minuti

13:45 – Sinner avanti 5-3, mantiene il break di vantaggio

13:30 – Break Sinner nel quinto gioco: 3-2 alla prima occasione

13:25 – Sinner tiene il servizio per ora 2 pari senza break, ma Sinner salva una palla break nel quarto gioco

13:10 – Sinner e Rune sono in campo per il secondo quarto di finale

12:44 – Le dichiarazioni di Tsitsipas: “Sono stato bravo a capire cosa funzionava e cosa no. Sono stato continuo a far funzionare cose positive. Mi piacerebbe dire che entrare su questo campo non mi genera bellissimi ricordi…ma invece li ho. Le sensazioni quando posso giocare davanti a un pubblico del genere sono sempre belle. Cerco di ottenere l’eccellenza dal mio gioco, e non è facile sulla stagione su terra, diventata sempre più ristretta negli anni“

12:36 – Vince Tsitsipas! Il tennista greco ritrova dopo due anni la semifinale nel Principato. Una partita tenuta in controllo dall’inizio alla fine, dilagando nel secondo set anche grazie a uno spento Khachanov. Si riavvicina alla top 10, affronterà il vincitore del match tra Jannik Sinner e Holger Rune. 6-2.

12:31 – Break Tsitsipas! Si è completamente sciolto Khachanov, che trova proprio difficoltà nel tenere i colpi in campo, soprattutto sul dritto. Il greco continua a martellare con profondità e costanza, senza regali, e ha messo anche a posto la seconda. Il russo completa il pasticcio con un doppio fallo. 5-2.

12:24 – Break Tsitsipas! Dopo cinque game si rompe l’equilibrio, ancora una volta a favore del greco. Stavolta il russo non riesce a salvarsi, dà anzi una bella mano all’avversario, con due brutti errori al volo negli ultimi due punti. Segnale che potrebbe chiudere la questione. 3-2.

12:17 – Secondo set che si evolve in maniera molto più lineare. Tre game al servizio, nessun break ma Khachanov deve salvare un’occasione avuta dal greco, che alla lunga in spinta riesce spesso a prendere in mano il gioco. Serve qualche variazione al russo. 1-2.

12:07 – Khachanov rientra in campo dopo qualche minuto negli spogliatoi. Inizierà ancora lui al servizio, come nel primo set.

12:02 – PRIMO SET TSITSIPAS! Dopo il trattamento subito torna in campo, apparentemente senza problemi, il russo. Riesce a portare a casa però solo il primo punto e va spesso fuori giri con il dritto. Tsitsipas ne può approfittare per portare a casa il primo parziale.

11:56 – Medical time out prima di rispondere per rimanere nel set richiesto da Khachanov. Sembra accusare qualche alla gamba sinistra, dovrebbe essere nella zona inguinale.

11:53 – Scorrono via più lisci ora i turni di servizio, inizia a girare molto meglio anche il dritto per Khachanov, ma Tsitsipas sembra avere una marcia in più sul “suo” campo. Al cambio campo servirà per vincere il primo set. 5-4.

11:45 – Continua una buona prestazione in risposta del russo, che arriva di nuovo a palla break. Stavolta più solido al servizio Tsitsipas, che sfrutta il dritto e scende anche volentieri a rete per tentare di variare un po’ il ritmo. 4-3.

11:36 – Tsitsipas è il primo a tenere la battuta, seguito poco dopo dal russo che rimane in scia. Entrambi comunque molto bene in risposta, intanto inizia a riempirsi il Ranieri III, con il sole sempre più insistente. 3-2.

11:26 – Inizio in cui il vantaggio lo ha…chi risponde. Khachanov opera un immediato quanto effimero contro-break. Per quanto abbia più qualità e profondità sul rovescio alla lunga il greco riesce a prenderne le contromisure e tornare subito avanti. Il dritto viaggia che è una meraviglia. 2-1.

11:18 – Paga la scelta di rispondere. Tsitsipas martella con pesantezza il lato destro, dove è in vantaggio, e ottiene subito il primo break. 1-0.

11:13 – Tutto pronto sul Campo Ranieri III per il primo quarto di finale tra Tsitsipas e Khachanov. Il greco ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Ha vinto 7 degli 8 precedenti.

11:00 – Giornata di quarti di finale nel Principato: si comincia con quelli della parte bassa del tabellone, prima Tsisipas-Khachanov e poi non prima delle ore 13 l’atteso Sinner vs Rune. Successivamente Djokovic vs De Minaur e Ruud contro Humbert.