WTA Rouen, il tabellone: sorteggio infausto per Trevisan e Cocciaretto. Guida Pavlyuchenkova

Dopo la settimana dedicata alle qualificazioni alla fase finale di Billie Jean King Cup, il circuito WTA riparte da Stoccarda e Rouen per dare avvio alla stagione sulla terra rossa europea. Se il torneo tedesco è ormai un appuntamento fisso del calendario (vi si gioca fin dal 1978), Rouen è una delle novità del calendario di quest’anno. Nel 2022 e nel 2023, infatti, il capoluogo della Normandia aveva ospitato un WTA 125 (a ottobre) meritandosi evidentemente l’upgrade ricevuto. Essendo in concomitanza con un 500 come Stoccarda, il 250 francese è sottoposto alle novità regolamentari del circuito che limitano la presenza di giocatrici top 30, indirizzate invece verso il torneo di categoria superiore. Così in tabellone si vedono solo due atlete piazzate tra le prime trenta del ranking: la padrona di casa Caroline Garcia e la russa Pavlyuchenkova, numero uno del seeding. Le italiane presenti sono invece Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto che hanno pagato a caro prezzo il fatto di non essere teste di serie.

Il sorteggio è stato infatti davvero malevolo nei loro confronti. Elisabetta ha pescato proprio Garcia con cui ha perso tutti i tre precedenti, datati tra il 2021 e il 2022. Il pronostico però non è totalmente chiuso. La francese sembrava essersi ripresa dopo un inizio di stagione indubbiamente negativo a Miami (dove ha raggiunto i quarti di finale) ma nel weekend dei qualifiers di BJK Cup ha fatto nuovamente un passo indietro: è stata infatti sconfitta da Raducanu perdendo poi il posto di singolarista a favore di Clara Burel nella seconda giornata di incontri. La giocatrice marchigiana, invece, viene da 9 vittorie nelle 12 partite disputate nell’ultimo mese: un bottino costruito in particolare con il successo nel Challenger di Charleston.

Il tabellone completo

L’accoppiamento di Trevisan è per certi versi ancora più beffardo. La fiorentina ha infatti evitato le teste di serie ma è praticamente passata dalla padella alla brace, trovando la ex numero 1 del mondo Naomi Osaka, reduce da una bella vittoria in BJK Cup contro Putintseva a Tokyo. Durante la scorsa settimana Martina ha sfruttato l’ITF di Saragozza per ritrovare qualche buona sensazione dopo i primi tre mesi di 2024 del tutto avari di soddisfazioni (solo tre partite vinte), ma si è comunque fermata in semifinale dopo due vittorie contro giocatrici ampiamente alla sua portata. Dalla parte dell’azzurra c’è sicuramente il fatto che si giochi sul rosso, anche perché Osaka non si sporca le scarpe di terra da quasi due anni e, oltretutto, avrà avuto pochi giorni a disposizione per abituarsi alla superficie considerando il trasferimento dal Giappone. Tra le due non ci sono precedenti.

La numero 1 del tabellone Pavlyuchenkova, che non vince un torneo da sei anni (l’ultimo proprio in Francia, a Strasburgo), esordierà contro la wild card di casa Robbe, classe 2000 e numero 239 del mondo. Per lei si prospetta poi, sulla carta, un quarto di finale contro la connazionale Blinkova e una semifinale contro la numero 3 del seeding Kalinina che ha però sulla sua strada Alizè Cornet, una tra Osaka e Trevisan e poi, teoricamente, Mirra Andreeva: un percorso assolutamente insidioso. Nella parte bassa, oltre a Garcia, ci sono la quarta testa di serie Yuan (che debutterà contro Sherif), la numero 6 Stephens e la numero 7 Burel. Non ci sarà invece la campionessa in carica Golubic.