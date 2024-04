WTA Madrid, Bronzetti: “Contenta della prestazione dopo l’infortunio” [ESCLUSIVA]

Ottima vittoria al primo turno del Mutua Madrid Open 2024 per Lucia Bronzetti che supera 6-3 6-3 Varvara Gracheva (qui la cronaca del match). Ecco le parole della giocatrice azzurra dopo la partita, raccolte dal nostro inviato a Madrid Giovanni Pelazzo.

D. Come ti senti? Quali sono le tue sensazioni dopo la partita?

Bronzetti: “Sono molto contenta. Oggi penso di far fatto il mio bene. Quello che potevo fare l’ho fatto. L’avversaria, poi, era un po’ fallosa forse, però, guardando la mia parte, ho tenuto un buon atteggiamento durante il match. Sono stata molto solida, quindi sono contenta di questa prestazione.”

D. Non è facile giocare con un’avversaria che ti dà poco ritmo e passa da sbagliare tanto a provare a prendere in mano la situazione. Di cosa sei più contenta? Anche al servizio sei andata bene oggi.

Bronzetti: “Sono contenta. Vengo da due settimane non facili perché ho avuto un piccolo infortunio. Infatti, lo scorso torneo non sono riuscita a giocarlo e non riesco neanche ad allenarmi più di tanto. Non mi aspettavo di entrare in campo alla prima partita sulla terra dopo tanto tempo e giocare così. Quindi sono contenta nel complesso.”

D. Che tipo di infortunio?

Bronzetti: “Alla mano destra”

D. Quindi ti dà parecchio fastidio a colpire?

Bronzetti: “Diciamo che sta migliorando. Ho avuto un edema osseo e ci vuole tempo. Però è in via di guarigione.”

D. Alla prossima partita ti aspetta una bella sfida contro Ribakina. Cosa ti aspetti?

Bronzetti: “È un’esperienza sicuramente la prendo come un’opportunità per giocare contro una giocatrice così forte. Non capita spesso. Cercherò di fare il mio massimo e di agganciarmi al suo livello per poter migliorare il mio.”

D: E poi ci sarà anche un campo più importante. Li hai provati? Sai se ci sono differenze di condizioni? Più lenti o più veloci?

Bronzetti: “Quest’anno sinceramente non li ho provati. Avevo giocato due anni fa mi sembra sulla Arancia Sanchez. Sicuro il campo grande da un lato è molto bello dall’altro è dispersivo. Però cercherò di godermi l’esperienza.”

D. Adesso prossimi obiettivi? Sicuramente tra Roma e Parigi due volte, speriamo..

Bronzetti: “Come prossimo obiettivo c’è quello di continuare a lavorare come sto facendo ogni giorno. A livello di risultati non mi pongo mai degli obiettivi precisi. Secondo me i risultati sono frutto del lavoro che si fa giorno per giorno. Spero di riuscire a qualificarmi per le Olimpiadi, quello sarebbe un grande sogno per me. Intanto l’obiettivo è quello, poi non dipende solo da me. Speriamo di riuscirci.”

D. Cosa significherebbe per te giocare le olimpiadi?

Bronzetti: “È un sogno che ho fin da bambina. Poi è un evento che c’è una volta ogni quattro anni. Quindi avere nel palmares aver partecipato sarebbe una grande soddisfazione”