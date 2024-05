Sardegna Open, super rimonta di Musetti: è in semifinale

[2] L. Musetti b. [7] N. Borges 1-6 6-1 6-2

Sarà semifinale al Sardegna Open per Lorenzo Musetti. L’azzurro ottiene la prima vittoria in rimonta dell’anno, superando il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 1-6 6-1 6-2 in due ore e dodici minuti.

Il portoghese aveva sconfitto il carrarino a Estoril 2024 e questa gara sa di rivincita nei confronti del n. 56 ATP. Una rivalsa personale per una stagione con tante ombre fino a questo momento.

Il Centrale del Tennis Club di Cagliari si è infiammato per la vittoria di Lorenzo che gli ha spalancato le porte della semifinale dell’Open sardo. Un buon viatico in vista degli Internazionali BNL d’Italia con il ticket per la finale da conquistare contro Daniel Elahi Galan, agevolmente in semifinale dopo il forfait di Marton Fucsovics.

Eppure le premesse non sono straordinarie: primo set sottotono e giocato in maniera pessima, in linea con il Musetti recente. Ottimo Borges che si porta avanti di due break e chiude agevolmente sul 6-1.

Si toglie la maschera da remissivo l’azzurro nel secondo set: trova fiducia istante dopo istante e comincia a sentire bene i colpi con coraggio e determinazione. Azzurro che piazza solo il 37% di prime palle in campo e due doppi falli commessi. Solo otto i punti portati a casa di Musetti.

Non è una gran partenza quella dell’azzurro nel secondo set: subito break per Borges e spettro dell’eliminazione che si materializza. Invece, Musetti torna Musetti con un parziale di 12 giochi a 3 ribalta la faccenda. Subito il controbreak poi altri due break consecutivi per chiudere al primo set point dopo aver annullato tre palle break nel settimo game.

Non cambia l’andamento nel terzo parziale con l’azzurro concentrato, determinato e pronto con il dritto a fare la differenza. Tanti colpi in profondità e tanta energia in spinta trovata per Musetti che manda in tilt il portoghese che non sfrutta due game point e si ritrova sotto di un break in avvio di terzo parziale.

La striscia negativa di Borges diventa di dieci giochi consecutivi subiti a zero: sotto 4-0 è frastornato e ha una reazione solo nel sesto gioco strappando la battuta all’azzurro per la prima volta nel set. Musetti rimette subito le cose a posto e chiude al primo match point.