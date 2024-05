Piemonte Open, Arnaldi: “Quello che scrivono sui social non mi fa né caldo né freddo”

La delusione per come è andata a Roma è palpabile, non solo sua ma di tanti connazionali. Matteo Arnaldi è in ottima compagnia nel Piemonte Open, con il tabellone a prevalenza italiana nel Challenger 175. Proprio un derby ha caratterizzato il suo esordio con Fabio Fognini che cede in due set con il punteggio di 6-3 6-4. In conferenza stampa il tennista classe 2001 si è detto soddisfatto del match inaugurale, considerando la competizione torinese un ottimo modo per resettare. C’è stato anche tempo, come fatto con Lorenzo Musetti, di esprimersi in merito al suo rapporto con la stampa dopo essere balzato agli onori della cronaca.

D. (Roman Bongiorno, Ubitennis): Complimenti per la vittoria. Come hai vissuto questa partita, come è andata e le tue sensazioni a riguardo

Arnaldi: “Con Fabio è sempre complicato, non è mai una partita semplice. Son contento di come ho giocato, sono stati giorni un poco complicati, con la pioggia e tutto. Sono arrivato da Roma abbastanza tardi, contento di come ho gestito la partita ed è stata una vittoria importante per me che non ho giocato tanto negli ultimi mesi.“

D. : La prossima partita è con Luciano (Darderi), avete raggiunto una finale di doppio in un Challenger un paio di anni fa e vi conoscete sicuramente molto bene. Cosa ti aspetti?

Arnaldi: “Ci conosciamo bene, siamo amici e sicuramente entrambi sappiamo cosa fare in campo. Non ci vediamo da tanto, abbiamo giocato tornei molto differenti quindi sarà una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo giocato, nuova per tutti e due. Domani è un altro giorno, vediamo come giocherò e sono venuto qui a fare il mio tennis e cercare di giocare più partite possibile”

D. Cosa ti sei portato dietro dal Foro Italico?

Arnaldi: “Sicuramente non sono contento di come è andata a Roma (sconfitto al secondo turno 6-2 7-6(6) da Jarry, ndr). Il mio avversario sta giocando bene, e so che potevo fare meglio ed andare avanti, sono qui per riscattarmi un pochettino e, come detto prima cercare di fare più partite possibile”

D. : A cosa stai lavorando ultimamente ? Quale colpo pensi di poter migliorare?

Arnaldi: “Ci sono tanti colpi che devo migliorare, non ce n’è uno preciso. Ogni torneo mi fate sempre la stessa domanda, quindi come dico sempre magari il servizio e ci sto lavorando per migliorare.”

D. : Considerando il tuo boom mediatico nel corso del 2023, come vivi il tuo rapporto con la critica e con la stampa ?

Arnaldi: “Sinceramente non sono uno molto social, non seguo tanto queste cose e sinceramente non ti saprei rispondere. Non mi fa né caldo né freddo quello che dicono, ogni tanto mi capita di vederlo ma non gestisco le mie cose sui social quindi alla fine guardo veramente poco, sto tanto tempo con la mia ragazza e non ci facciamo caso.“