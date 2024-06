Roland Garros, day 7 LIVE: finalmente in campo Paolini-Andreescu, in serata Djokovic-Musetti. Zverev portato al 5° da Griekspoor

Guarda il video di Ubaldo Scanagatta e Vanni Gibertini ⤵

18:17 – SET GRIEKSPOOR Con tanto di palla del contro-break annullata, Tallon Griekspoor vince il quarto set portando il match al quinto contro Alexander Zverev, chiudendo in grande stile con una smorzata efficace

18:15 – MATCH MEDVEDEV Il russo smorza i tentativi di rimonta del ceco Machac vincendo il quarto set con una zampata finale brekkandolo nel decimo game, 6-4 e match vinto 3 set a 1

18:10 – Mentre sugli altri campi sono riprese le operazioni regolarmente, l’olandese Griekspoor si appresta a servire sul 5-4 per chiudere il quarto set e riportare il match in equilibrio

17:58 – Machac infiamma il Suzanne-Lenglen ma non riesce nel break su Medvedev nonostante la chance. Griekspoor invece è avanti nel quarto set 4-2 su Zverev

17:48 – La pioggia ha smesso di cadere e tutti i campi sono stati scoperti. De Minaur-Struff sul campo 14 vedono il tedesco avanti 3-2 e servizio nel terzo set; sul court Simonne-Mathieu Avanesyan avanti 4-2 nel set decisivo con Zheng

17: 28 – SET MACHAC Il numero 34 del mondo, meritatamente, riesce a strappare un set a Medvedev riaprendo il match. 6-1 nel terzo parziale e ora siamo 2-1 per il russo

17:24 – Con un bel faccia a faccia vinto a rete, Tomas Machac ottiene il doppio break di vantaggio su Medvedev nel terzo set (col russo avanti 2-0). Il ceco va a servire sul 5-1

17:22 – SET ZVEREV La testa di serie n.4 si aggiudica 6-2 il terzo set salendo 2-1 nel conteggio totale contro Griekspoor. L’olandese chiede anche l’intervento del fisioterapista per un fastidio alla coscia destra, medical time-out

17:10 – CAMBIO DI PROGRAMMA Il match Paolini-Andreescu spostato dal campo Mathieu al campo 3. Nel caso si riprendesse a giocare – MeteoFrance comunica una finestra temporale senza pioggia dalle 18 alle 19 – sarebbe il primo match a iniziare. Non prima delle 18. Sul Court Philippe-Chatrier invece è stato aggiunto il match Dimitrov-Bergs (6-3 2-1 per il bulgaro prima della interruzione), che si disputerà al termine di Zverev-Griekspoor e prima di Musetti-Djokovic

17:06 – Zverev in controllo nel terzo set, al servizio avanti 3-1. Medveved prosegue dopo la vittoria del secondo set partendo con un break anche nel terzo

16:55 – SET MEDVEDEV Con un break nell’undicesimo game (confermato annullando palla break) Medvedev vince anche il secondo set, per 7-5, portandosi 2-0 su Machac. In contemporanea, Alexander Zverev sul centrale brekka Griekspoor in apertura di terzo set

16:44 – La pioggia, seppur leggera, continua a cadere. Al momento le indicazioni degli organizzatori sono queste: la ripresa del gioco non ci sarà prima delle 17:15. Intanto, come nei giorni scorsi, arriva la notizia dell’annullamento dei match di doppio in programma oggi

16:43 – SET ZVEREV Con un break a zero nel momento più propizio – nel decismo game, sfruttando il suo gran dritto e un paio di errori gratuti dell’avversario – Alexander Zverev si aggiudica il secondo set 6-4, riportando il match in equilibrio contro Tallon Griekspoor

16:39 – Nell’ottavo game del secondo set – dopo aver vinto il primo – Medvedev concede palla break a Machac ma si salva con il servizio, si resta in equilibrio 4 pari

16:30 – Gli unici due match che si stanno svolgendo in questo momento sono entrambi al secondo set, e vedono il tedesco Zverev avanti 4-3 su Griekspoor senza break e Medvedev-Machac 3 pari

16.02 – SET MEDVEDEV – Medvedev vince il primo set al tie break: 7-6 contro Machac. Il ceco nel tiebreak può rammaricarsi per uno smash che gli avrebbe permesso di recuperare il mini-break portandolo sul 5 pari. Invece si arrende 7 punti a 4

15.58 – SET GRIEKSPOOR – Primo set a Griekspoor contro Zverev: 6-3

15.43 – Machac-Medvedev 5-5, Griekspoor ha un break di vantaggio su Zverev: 4-2 e servizio nel primo set

15.20 – Intanto, inizia ora il match di Zverev contro Griekspoor sullo Chatrier. In campo sul Lenglen ci sono Medvedev e Machac: 4-3 per il russo nel primo set.

15.15 – La pioggia continua a condizionare il programma. L’attesa degli italiani è per il match Paolini-Andreescu sul Simonne-Mathieu, ma prima dovrà smettere di piovere e poi dovrà concludersi il match tra Hurkacz e Shapovalov. In serata, ovviamente, fari su Djokovic-Musetti sullo Chatrier.

15.00 – Amici di Ubitennis buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della settima giornata del Roland Garros. Anche oggi la pioggia è protagonista a Parigi: si gioca al momento solo sui campi con il tetto. Sullo Chatrier sono andate in scena le vittorie di Rybakina su Mertens e di Sabalenka su Badosa. Sul Lenglen, Gracheva ha battuto Begu e Auger-Aliassime ha superato facilmente Shelton.

TESTE DI SERIE ELIMINATE

Maschili



[6] A. Rublev (R3 Arnaldi)

[15] B. Shelton (R3 Auger-Aliassime)

[16] N. Jarry (R1 Moutet)

[17] U. Humbert (R1 Sonego)

[18] K. Khachanov (R2 Kovalic)

[19] A. Bublik (R2 Struff)

[20] S. Baez (R2 Ofner)

[22] A. Mannarino (R1 Zeppieri)

[24] A. Tabilo (R1 Bergs)

[25] F. Tiafoe (R2 Shapovalov)

[27] S. Korda (R3 Alcaraz)

[29] A. Fils (R1 Arnaldi)

[31] M. Navone (R2 Machac)

[32] C. Norrie (R1 Kotov)

Femminili

[7] M. Sakkari (R1 Gracheva)

[9] J. Ostapenko (R2 Tauson)

[10] D. Kasatkina (R2 Stearns)

[13] B. Haddad Maia (R1 Cocciaretto)

[16] E. Alexandrova (R1 Tomova)

[19] V. Azarenka (R2 M. Andreeva)

[20] A. Pavlyuchenkova (R2 Bogdan)

[21] C. Garcia (R2 Kenin)

[23] A. Kalinskaya (R2 Andreescu)

[24] B. Krejcikova (R1 Golubic)

[25] E. Mertens (R3 Rybakina)

[26] K. Boulter (R1 Badosa)

[27] L. Noskova (R2 Begu)

[29] V. Kudermetova (R1 Bouzkova)

Leggi anche:

EIDTORIALE AMARCORD PT.1 I miei primi dieci al Roland Garros…su 49!

EIDTORIALE AMARCORD PT.2 Da Lendl al pazzesco Chang dell’89, mentre Agassi deludeva e Sampras lasciava il passo agli spagnoli

Roland Garros: triplo trionfo italiano a Parigi! Non perdono un set: Cocciaretto, Arnaldi e Sinner in ottavi aspettando Musetti

“Elisabetta in Paris”: il sorriso di Cocciaretto incanta il Roland Garros

Roland Garros: sogna, Elisabetta, sogna. Primo ottavo Slam per Cocciaretto

Roland Garros: le “follie” di Corentin Moutet, prossimo avversario di Sinner

Roland Garros: ancora grandi ascolti per Eurosport grazie ai match di Jannik Sinner

Roland Garros: Sinner con il pilota automatico, agli ottavi senza perdere un set

Roland Garros, Sinner: “Se Musetti batte Djokovic divento n°1? Spero solo in una bella partita” [VIDEO]