Roland Garros, programma lunedì 3 giugno: Paolini alle 11 punta ai primi quarti Slam. Zverev-Rune sessione serale

La seconda settimana del Roland Garros inizia subito forte per i tifosi italiani che alle 11:00, sul Suzanne-Lenglen, potranno assistere alla sfida tra Elina Avanesyan e Jasmine Paolini. In caso di vittoria azzurra, la tennista toscana accederebbe per la prima volta in carriera ad un quarto di finale di Slam. Subito dopo, Alex De Minaur e Daniil Medvedev si giocheranno il passaggio del turno in una sfida che negli otto precedenti dal 2018 a oggi ha visto sei successi del russo. Successivamente una tra Varvara Gracheva e Mirra Andreeva, in caso di vittoria, si garantirebbe il posto tra le prime otto del Roland Garros, evento mai successo né per la 2000 francese né per la 2007 russa. Tra l’altro, Gracheva sarà l’unica francese di giornata in campo. Infine, per chiudere il programma del Lenglen Taylor Fritz e Casper Ruud si giocheranno l’ipotetico quarto di finale contro Novak Djokovic o Francisco Cerundolo.

Sul Philippe-Chartier grande attesa sin dalle 11 del mattino con Elina Svitolina-Elena Rybakina, una sfida che nei precedenti di Strasburgo, Eastbourne e alle Olimpiadi di Tokyo ha sempre regalato grande spettacolo. Dopodiché Emma Navarro e Aryna Sabalenka, entrambe ancora a zero set subiti in questo Roland Garros, scenderanno in campo in una sfida interessante.

Non prima delle 16:00, il numero uno Novak Djokovic, reduce dalla maratona contro Lorenzo Musetti nella notte tra sabato e domenica, se la vedrà con Francisco Cerundolo per la prima volta in carriera. Infine verso le 20.15, sicuramente non prima, il tedesco Alexander Zverev vedrà dall’altra parte della rete Holger Rune, sfida che vede favorito il numero 4 al mondo anche se l’unico testa a testa è per il danese in Germania.

Christian Attanasio