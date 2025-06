Roland Garros, Alcaraz: “Anche sui match point credevo di poter vincere”

Carlos Alcaraz è, per il secondo anno di fila, il campione del Roland Garros. Dopo una partita epica, di cui si parlerà negli annali, contro Jannik Sinner. 7-6 al terzo dopo 5 ore e mezza di vera e propria battaglia e un Alcaraz però sempre attaccato, sempre sul pezzo, come ha spiegato in conferenza stampa.

D: “Probabilmente la gente parlerà di questa partita come di Borg contro McEnroe a Wimbledon nel 1980 e di Federer-Nadal a Wimbledon 2008. Come ti fa sentire essere entrato nella storia del tennis in questo modo?“

Alcaraz: “Se la gente inserisce la nostra partita in quella classifica, per me è un grande onore. Non so se è allo stesso livello di quelle partite, perché quelle sono la storia del tennis e dello sport. Quindi lascio che siano le persone a parlarne se per loro sono quasi uguali. Ma per me, voglio dire, guardando da fuori o rendendomi conto di cosa sia quell’incontro nella storia del tennis, non so se la nostra partita sia allo stesso livello di quelle. Ma sono felice di inserire la nostra partita e i nostri nomi nella storia del Grande Slam, nella storia del Roland Garros. Lascio che sia la gente a discuterne“

D: “La prima parte di questa partita non sembrava necessariamente un classico all’inizio. Poi hai vinto due set e ottenuto un break. A tratti sembrava una partita piatta. Sono curioso di sapere cosa hai fatto per darti energia, e anche quanto il pubblico ti ha aiutato a trovarne un po’ nel secondo set per renderlo più combattuto“

Alcaraz: “Onestamente dovevo combattere. Ho dovuto lottare tutto il tempo. Ho dovuto credere sempre in me stesso. Quando mi ha strappato il servizio all’inizio del terzo set ho sentito che tutto era a suo favore. Sentivo che sarebbe riuscito in qualsiasi cosa avesse fatto. Avrebbe fatto dei vincenti, non avrebbe commesso errori, avrebbe colpito con il telaio. Questa era la mia sensazione all’inizio del terzo set. Ho cercato di cancellare quel pensiero dalla mia mente e di andare avanti, cercando di lottare sempre. Ovviamente il pubblico e la gente sono stati molto importanti per me oggi. Tutto il pubblico è stato fantastico. Ma ci sono stati alcuni angoli della folla che mi hanno aiutato molto, molto, molto, e lo apprezzo molto. Probabilmente senza di loro sarebbe stato impossibile rimontare“

D: “Ovviamente questa partita è stata unica, ma non è la prima volta che esprimi il tuo miglior tennis nel quarto, nel quinto di un match molto importante. Lo hai fatto due volte l’anno scorso qui. Come hai costruito questa capacità di crescere nei momenti più importanti di un incontro per trovare il tuo miglior tennis nei punti cruciali, mentre cinque minuti o dieci minuti prima non era affatto il tuo miglior tennis? Come hai costruito questa capacità?“

Alcaraz: “Mi sono sempre ripetuto che in determinati momenti dovevo andare a vincere, non importa se ero sotto, non importa se era il super tie-break del quinto. Ho pensato che era arrivato il momento di andare avanti, di non avere paura degli errori. Credo che oggi si sia trattato di credere in me stesso. Oggi non ho mai avuto dubbi su di me e ho cercato di andare avanti. È per questo che ho espresso il mio miglior tennis nei momenti cruciali, ed è per questo che esprimo il mio miglior tennis in queste situazioni difficili“

D: “Molti momenti di questo match sono stati irreali, hai provato la stessa sensazione stando in campo?“

Alcaraz: “Ci sono stati alcuni momenti della partita in cui il livello era pazzesco. Sai, essendoci Jannik dall’altra parte della rete che giocava ad un livello così alto, a volte ho pensato: ‘Cosa posso fare? Cosa posso fare?’. Si muoveva in modo incredibile. Stava tirando colpi incredibili. Ci sono stati alcuni momenti della partita in cui non ha sbagliato nulla. Insomma, il livello era davvero molto alto. A volte ho pensato alle persone. Mi sono goduto alcune parti della partita. Mi è piaciuto giocare ad un livello così alto contro Jannik, avere quella battaglia. È stato fantastico. Ho pensato che anche la gente si stesse divertendo. Per me, onestamente, a volte è stato irreale“

D: “Oggi è stato il dodicesimo match che hai giocato contro Jannik. Quanto sarà importante questo match nella vostra rivalità? Pensi che possa essere un punto di svolta questa prima finale Slam?“

Alcaraz: “Ogni partita che gioco contro di lui è importante. Questa è stata la prima partita in una finale Slam, e spero che non sia l’ultima. Perché, come ho detto spesso, ogni volta che ci affrontiamo, alziamo il nostro livello al massimo. Penso che anche la gente e i tifosi siano importanti per le nostre partite. Se vuoi vincere Slam, devi battere i migliori tennisti del mondo. Penso che sia molto meglio quando li affronti in finale. Quindi non sarà un punto di svolta. Sono sicuro che imparerà da questa partita e tornerà più forte la prossima volta che ci affronteremo. Sono abbastanza sicuro che farà i suoi compiti. Sono quasi certo che anch’io cercherò di imparare da questo incontro come posso essere migliore, come posso danneggiare tatticamente il suo gioco. Ripeto: non lo batterò per sempre. Questo è ovvio. Quindi devo continuare a imparare dalle partite che ho giocato contro di lui e spero di giocare altre finali Slam“

D: “Questa è la terza finale che hai vinto rimontando. È una cosa che ti è piaciuta? Ti piace la pressione di essere indietro e di rimontare? Come se Djokovic a Wimbledon, con due match point contro Federer, sembrasse non sentire la pressione. È una cosa che ti piace quando rimonti e vinci in questo modo?“

Alcaraz: “Sinceramente preferisco vincere in tre set (ride). Non voglio mentire. Ma quando le situazioni sono contro di te, diciamo così, devi lottare, continuare a lottare. Voglio dire, è una finale Slam. Non è il momento di essere stanchi. Non è il momento di arrendersi. È il momento di continuare a lottare, di cercare di ritrovare il proprio momento, il proprio posto, e di andare avanti. Se mi piace, penso che i veri campioni si formino in quelle situazioni, quando si affrontano le pressioni e le situazioni nel miglior modo possibile. È quello che hanno fatto i veri campioni in tutta la loro carriera. Quindi sto solo cercando di sentirmi a mio agio nelle situazioni di pressione“

D: “Hai detto che non hai mai dubitato di te stesso. Ma sui tre match point credevi ancora di poter vincere?“

Alcaraz: “Assolutamente sì, la partita non è finita finché non si vince l’ultimo punto. Basta un punto per perdere l’incontro, sì. Ma molte volte le persone hanno rimontato da un match point di svantaggio in una finale di uno Slam o anche in altri incontri. Quindi volevo essere uno di quei giocatori che hanno salvato un match point nella finale di Slam e hanno finito per vincere. Io ci credo sempre. Non ho mai dubitato di me stesso, anche se in quei match point ero sotto. Ho pensato solo a un punto alla volta. Solo un punto e poi dopo un punto e poi cercare di salvare la partita e continuare a crederci. Questo è ciò che ho pensato“