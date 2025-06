Classifica WTA: Paolini resta al n.4, crolla Cocciaretto. Boisson sale al n.65

Nonostante la seconda finale Slam persa nel 2025, Aryna Sabalenka si conferma la regina incontrastata del ranking WTA. Con oltre 11.500 punti all’attivo e Wimbledon alle porte – torneo al quale non aveva preso parte lo scorso anno – la bielorussa gode di un margine di sicurezza difficilmente colmabile nel breve periodo. Coco Gauff, attuale numero due del mondo, insegue a quasi 3.500 punti di distanza: un divario importante, che rende improbabile un cambio al vertice nell’immediato. La nota positiva, per i colori azzurri, arriva da Jasmine Paolini, che conserva il quarto posto nel ranking WTA nonostante la perdita di oltre 1.000 punti. Tuttavia, la sua posizione resta tutt’altro che blindata: alle sue spalle, infatti, la concorrenza si fa sempre più agguerrita, con un gruppo compatto di inseguitrici racchiuse in una manciata di punti: la forbice va dai 137 di ritardo di Mirra Andreeva (n.6) ai 321 punti di Madison Keys (n.8). Verosimilmente, considerando la “cambiale” della finale di Wimbledon in scadenza, è lecito attendersi un arretramento in classifica nel prossimo mese. Tuttavia, l’obiettivo di restare stabilmente nella top10 rimane assolutamente alla portata di Paolini. Un traguardo che avrebbe un peso enorme, anche alla luce del fatto che nella seconda parte della stagione i punti da difendere saranno sensibilmente inferiori, offrendole margine per consolidare la propria posizione e tentare la qualificazione per le Finals per il secondo anno consecutivo. Al di là di Paolini, però, il bilancio azzurro è tutt’altro che positivo. Elisabetta Cocciaretto crolla di 34 posizioni ed esce dalla top100, mentre Lucia Bronzetti rimane lontana dalle prime cinquanta. La migliore giovane italiana in classifica è attualmente Giorgia Pedone, al numero 216 del mondo: questi dati, purtroppo, evidenziano l’assenza di un ricambio all’altezza alle spalle di Paolini, che – ricordiamo – a gennaio compirà 30 anni e difficilmente potrà restare ai vertici ancora per molto. Infine, non possiamo non citare Lois Boisson, autentica rivelazione dell’ultima edizione del Roland Garros. La giovane francese, protagonista di un torneo sorprendente, compie un salto straordinario in classifica: ben 296 posizioni guadagnate che le valgono l’ingresso tra le prime 100 del mondo. Exploit frutto di circostanze favorevoli o talento in rapida ascesa nel panorama del tennis femminile?

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 11553 2 0 Coco Gauff 20 8083 3 0 Jessica Pegula 22 6483 4 0 Jasmine Paolini 18 4805 5 +2 Qinwen Zheng 19 4668 6 0 Mirra Andreeva 18 4636 7 -2 Iga Swiatek 16 4618 8 0 Madison Keys 18 4484 9 +1 Paula Badosa 22 3684 10 -1 Emma Navarro 24 3649 11 0 Elena Rybakina 19 3358 12 0 Diana Shnaider 27 3168 13 +1 Elina Svitolina 16 3035 14 -1 Karolína Muchova 17 2929 15 +1 Amanda Anisimova 21 2804 16 +1 Daria Kasatkina 25 2801 17 -2 Barbora Krejcíkova 13 2724 18 0 Ludmilla Samsonova 24 2390 19 +1 Ekaterina Alexandrova 25 2378 20 +1 Jelena Ostapenko 22 2200 21 -2 Donna Vekic 21 2166 22 +1 Beatriz Haddad Maia 25 2091 23 -1 Clara Tauson 24 1988 24 +2 Magdalena Frech 28 1815 25 -1 Elise Mertens 24 1746 26 -1 Marta Kostyuk 20 1736 27 +4 Yulia Putintseva 23 1675 28 0 Anna Kalinskaya 21 1657 29 +1 Sofia Kenin 24 1618 30 -3 Leylah Fernandez 24 1615 31 +1 Magda Linette 24 1581 32 -3 Linda Noskova 21 1568 33 +2 Ashlyn Krueger 24 1549 34 +4 Katie Boulter 22 1516 35 -2 Peyton Stearns 24 1416 36 +3 Belinda Bencic 15 1409 37 +4 Emma Raducanu 18 1389 38 -4 Olga Danilovic 19 1358 39 +7 Veronika Kudermetova 27 1307 40 -3 Anastasia Potapova 22 1299 41 +1 Rebecca Sramkova 26 1288 42 +2 Mccartney Kessler 27 1232 43 +2 Lulu Sun 23 1184 44 +3 Marie Bouzkova 25 1176 45 +3 Dayana Yastremska 22 1159 46 +6 Alycia Parks 33 1152 47 -7 Elina Avanesyan 24 1150 48 -5 Xinyu Wang 25 1145 49 +11 Jaqueline Cristian 25 1121 50 +6 Sonay Kartal 20 1090

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che

Nella top 10, Qinwen Zheng guadagna due posizioni e rientra tra le prime cinque del mondo, attestandosi al n.5 del ranking. In flessione Iga Swiatek, che scende al n.7 del ranking. Un arretramento che, però, potrebbe essere momentaneo: da qui a fine stagione la polacca avrà relativamente pochi punti da difendere rispetto a molte delle avversarie che la precedono e potrà quindi affrontare i prossimi tornei con maggiore tranquillità e con buone possibilità di recuperare terreno. Nella RACE resta comunque al quarto posto. Si invertono, infine, le posizioni di Paula Badosa (+1, n.9) ed Emma Navarro (-1, n.10).

Nella top 20 non si registrano scossoni particolari. Elina Svitolina (+1, n.13) si avvicina nuovamente alla top 10, mentre Amanda Anisimova (+1, n.15) raggiunge il miglior ranking della carriera. Fuori dalle prime venti Donna Vekic, che perde due posizioni e scivola al n.21. A rientrare in top 20 è invece Jelena Ostapenko (+1, n.20).

Nella top 50, si registrano tre nuovi best ranking: Ashlyn Krueger (+2, n.33), Jacqueline Cristian (+11, n.49) e Sonay Kartal (+6, n.50), tutte protagoniste di un buon Roland Gaross. Da segnalare, invece, il netto arretramento di Ons Jabeur, che perde 18 posizioni e scivola al n.54: un anno fa arrivò ai quarti a Parigi.

Alle spalle della top 50 si registrano diversi movimenti significativi. Maya Joint (+2, n.51) e Haley Baptiste (+12, n.58) toccano entrambe il loro best ranking, ma il balzo più clamoroso è senza dubbio quello di Lois Boisson: grazie alla straordinaria semifinale al Roland Garros, la francese guadagna ben 296 posizioni ed entra per la prima volta in top 100, attestandosi al n.65. In grande ascesa anche tre giovani promesse che si sono messe in luce a Parigi: Victoria Mboko (+29, n.91), Robin Montgomery (+20, n.95), e Sara Bejlek (+68, n.120), vincitrice anche del Makarska Open. Per tutte e tre si tratta del miglior piazzamento della carriera. Capitolo dolente, invece, per Katie Volynets, che cede 28 posizioni e scende al n.93, e per cinque ex top 50 che oggi escono dalla top 100: si tratta di Maiar Sherif (-24, n.108), Varvara Gracheva (-38, n.110), Bianca Andreescu (-19, n.118), Irina-Camelia Begu (-24, n.126) e, purtroppo, della nostra Elisabetta Cocciaretto, che perde 34 posti e scivola al n.123, un anno dopo aver raggiunto gli ottavi proprio a Parigi.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Come già evidenziato, da questa settimana l’Italia resta con sole due rappresentanti in top 100: Jasmine Paolini, stabile al n.4, e Lucia Bronzetti, che perde quattro posizioni e scivola al n.61. Al pesante arretramento di Elisabetta Cocciaretto si aggiunge quello di Sara Errani, ormai al termine della sua carriera da singolarista: Sarita perde 72 posizioni e scende fino al n.248. Nelle retrovie, spiccano invece i progressi di Miriana Tona (+45, n.423) e Camilla Zanolini (+51, n.450).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 4 0 Jasmine Paolini 18 4805 61 -4 Lucia Bronzetti 28 1019 123 -34 Elisabetta Cocciaretto 24 598 150 +3 Lucrezia Stefanini 27 489 181 -15 Martina Trevisan 15 386 182 +10 Nuria Brancaccio 26 384 216 +29 Giorgia Pedone 25 337 248 -72 Sara Errani 16 302 258 +13 Camilla Rosatello 27 287 277 -9 Nicole Fossa Huergo 30 261 300 +16 Silvia Ambrosio 21 228 316 +16 Aurora Zantedeschi 22 211 327 -1 Tyra Caterina Grant 12 204 369 -15 Tatiana Pieri 21 160 407 +14 Jessica Pieri 20 135 405 +7 Matilde Paoletti 12 135 423 +45 Miriana Tona 18 127 442 -4 Samira De Stefano 14 121 447 +7 Diletta Cherubini 23 118 450 +51 Camilla Zanolini 20 117

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nella classifica Next Gen 2025, dedicata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005, Victoria Mboko avanza al quarto posto, scalzando di una posizione Ella Seidel. Questa settimana si registrano due nuovi ingressi: Sara Bejlek, che rientra in classifica al settimo posto grazie alle 68 posizioni guadagnate nella classifica generale, e Tereza Valentova, che ritorna in decima posizione.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 6 2 0 Maya Joint 2006 51 3 0 Alexandra Eala 2005 77 4 +1 Victoria Mboko 2006 91 5 -1 Ella Seidel 2005 109 6 0 Iva Jovic 2007 115 7 – Sara Bejlek 2006 120 8 -1 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 131 9 0 Linda Fruhvirtova 2005 138 10 – Tereza Valentova 2007 148

RACE TO WTA FINALS

Nella Race, balzo in avanti di Coco Gauff, che guadagna tre posizioni e si porta al n.2. Al vertice resta saldamente Aryna Sabalenka, prima anche in questa classifica. La nostra Jasmine Paolini (n.7) conferma la sua posizione, un piazzamento che – se la stagione terminasse oggi – le garantirebbe un posto alle Finals. Tuttavia, come ben sappiamo, la strada e è ancora molto lunga. Fuori dalla top 20, da segnalare, ancora una volta la sorprendente rimonta di Lois Boisson (n.30), in salita ben 188 posizioni.