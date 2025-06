Italiani in campo oggi lunedì 9 giugno: via alla stagione su erba. Arnaldi, Darderi, Bellucci e Cocciaretto: a che ora e dove vederli 

Messo un punto fermo alla stagione su terra rossa, lunedì 9 giugno viene ufficialmente inaugurato il frammento di annata su erba, dalla durata di poche settimane, come ormai sappiamo. Quattro i tornei che si disputano questa settimana e il solo WTA Queen’s, che torna in calendario dopo 52 anni, non vedrà azzurre ai nastri di partenza.

Nel Boss Open di Stoccarda a rappresentare i colori italiani ci sono Matteo Arnaldi, oggi in campo, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, in programma domani. Ci sarebbe dovuto essere anche Matteo Berrettini, ma è stato costretto al forfait dai soliti problemi fisici che non gli danno tregua e non potrà difendere la finale dello scorso anno.

Il tennista di Sanremo deve vedersela con il padrone di casa Jan Lennard Struff, nel terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 11.

Spostandoci nei Paesi Bassi, a S’Hertogenbosch esordio per tutti gli azzurri in gara, sia nel circuito femminile che maschile.

Alle ore 11 ad aprire le danze è Elisabetta Cocciaretto, che sfida l’olandese Arianne Hartono sul Campo Centrale. Medesimo teatro che ospiterà anche il primo turno di Mattia Bellucci, anche lui impegnato con un rappresentante di casa, ovvero la wild card Botic Van De Zandschulp. Sarà la terza partita dalle 11, in programma non prima delle 14.30.

Per la testa di serie numero 8 Luciano Darderi c’è Nico Jarry. I due scenderanno sul terreno di gioco verso le 12,30, per il secondo match sul Campo 1.

Tutti i match saranno visibili su i canali di Sky Sport e in streaming su Now. I match del circuito WTA andranno in onda anche in chiaro su Supertennis.

Italiani in campo oggi 9 giugno

ATP 250 Stoccarda:

M. Arnaldi – J.L. Struff: primo turno, Campo Centrale, ore 14 circa

ATP 250 S’Hertogenbosch:

[8] L. Darderi – N. Jarry: primo turno, Campo 1, ore 12.30 circa

M. Bellucci – [WC] B. Van De Zandschulp: primo turno, Campo Centrale, non prima delle 14.30

WTA 250 S’Hertogenbosch: