WTA Queen’s: stoica Raducanu! Demolisce prima Rakhimova, poi Jovic, tornando in finale dopo 4 mesi

Il meteo non ha risparmiato proprio nessun torneo europeo in questo week-end, mettendo a dura prova organizzatori e atleti. È stato un lungo sabato al HSBC Championships di Londra, dove Emma Raducanu ha dovuto superare una doppia fatica per agguantare una finale WTA che mancava da mesi. La padrona di casa ha completato il quarto di finale non disputato venerdì – causa pioggia – in data odierna, rientrando in campo poche ore dopo, contro la favorita Jovic. Nel contempo, Donna Vekic si è sbarazzata della wild card Boulter a velocità supersonica, impiegando poco più di un’ora. Nell’atto decisivo per il titolo, duelleranno sull’erba londinese Emma Raducanu e Donna Vekic.

[LL] D. Vekic b. [WC] K. Boulter 6-1 6-3

Flash-Vekic nel pomeriggio londinese. La tennista croata ha sgretolata la beniamina del pubblico in due rapidi set, rendendo magica questa spedizione britannica. Vekic, ripescata come lucky loser, ha riconquistato l’accesso ad un’importante finale dopo quasi due anni di digiuno. Nell’estate 2024 si piazzò al secondo posto sull’erba di Bad Homburg, e ottenne anche l’argento Olimpico a Parigi. In semifinale, in quel del Queen’s, la padrona di casa Boulter non ha resistito alle incursioni della 29enne di Osijek. Molteplici dritti violenti, sferrati da fondo campo, hanno messo in ginocchio la futura moglie di Alex De Minaur, riuscita a raccogliere soltanto 4 game in tutto l’incontro. Vekic disputerà la 6^ finale su erba della sua carriera contro Emma Raducanu.

E. Raducanu b. [6] I Jovic 6-2 6-2

Ha liquidato Rakhimova prima dello scoccare delle due ore di gioco, ha ricaricato le pile, e infine ha demolito la baby star Iva Jovic. Ecco il sabato di Emma Raducanu, promessa del tennis inglese e vincitrice dello US Open 2021.

The moment Emma Raducanu reached the final at Queen’s Club.



Her biggest final since she won the U.S. Open.



Through so many months of health issues & some tough results, she never gave up.



Smiling again. Winning again.



🇬🇧🥹 pic.twitter.com/8ggyw0rneM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 13, 2026

Da tempo non si vedeva una Raducanu così brillante e sicura di sé. Durante l’ora e trenta di gioco della semifinale del Queen’s, Emma ha messo costantemente alle corde Jovic, che più volte ha sorriso amaro per via delle straordinarie giocate dell’avversaria. Pressione asfissiante col rovescio, e ottima gestione nelle discese a rete. La diciottenne ha girovagato senza una meta tra le linee della Andy Murray Arena, incassando un doppio 6-2 pesantissimo.

La classe 2002 – nata a Toronto – si giocherà il titolo (prima finale ‘500 in carriera) contro Donna Vekic, mettendo piede nell’atto decisivo con 0 set concessi nel corso della settimana.

“Io e il mio team abbiamo davvero superato momenti difficili negli ultimi mesi, in cui i risultati non sono andati come volevamo, ma abbiamo lavorato sodo giorno dopo giorno. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare anche loro per avermi portato a questo punto”, ha detto Emma dopo la vittoria ottenuta ai danni di Jovic.