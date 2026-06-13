WTA Nottingham: Jovic testa di serie n.1. Presente la campionessa in carica Kessler, a caccia della difesa del titolo

Dal 15 giugno, in Inghilterra, prenderà vita il Lexus Nottingham Open, torneo WTA di categoria ‘250. Una entry list sicuramente meno accattivante rispetto al ‘500 di Berlino, che si disputerà in contemporanea. Le top 10 si sono radunate in un appuntamento più prestigioso – e redditizio – ma il tabellone principale di Nottingham vanta comunque nomi blasonatissimi della classifica mondiale femminile.

Innanzitutto, sarà presente la campionessa in carica, McCartney Kessler, pronta a difendere il titolo contro la scatenata concorrenza. Già, perché la numero 8 del seeding – che esordirà contro una qualificata – dovrà sgomitare non poco per riconquistare il trofeo sull’erba inglese. La testa di serie numero del torneo di Nottingham sarà Iva Jovic, la giovane e talentuosa americana, reduce da una semifinale al Queen’s. la diciottenne californiana avrà un esordio scomodo, contro l’ex numero uno del mondo Pliskova, che sull’erba è sempre una mina vagante (finalista a Wimbledon nel 2021).

Nella parte bassa di tabellone, Leylah Fernandez (n.2 del seeding) sfiderà Janice Tjen, con vista su Emma Raducanu al secondo turno – la britannica avrà una qualificata nella prima uscita. Presenti in tabellone anche Navarro (3), Bouzkova (4) – impegnata con Valentova -, Li (5) e Sakkari (6), che darà vita ad uno dei primi turni più interessanti del torneo, affrontando Zheng.

Wild card concesse alle inglesi Jones, Dart, Boulter (che si sfideranno in un derby britannico al debutto) e Raducanu, finalista al Queen’s. Tra gli altri esordi da non perdere, Joint-Starodubtseva; Boisson-Yastremska e Maria-Cristian, n.7 del seeding.