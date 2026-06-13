WTA Berlino, il tabellone: raduno delle ‘big’. Sabalenka guida il seeding, seguono Rybakina e Pegula

Il tennis femminile si proietta verso la seconda settimana di preparazione su erba. Ed ecco che in quel del VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open, riappaiono i nomi delle star del circuito WTA.

È stato reso noto il tabellone principale del WTA 500 di Berlino, dove guiderà il seeding la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka – uscita di scena in modo inaspettato dallo Slam parigino. La bielorussa avrà voglia di rifarsi – in vista di Wimbledon -, e la tappa tedesca è già un buon banco di prova in virtù della cospicua presenza di dirette concorrenti: Rybakina (2), Pegula (3), Anisimova (4) – assieme ad Aryna – godranno del bye al primo turno, mentre Coco Gauff (5) esordirà contro Bartunkova – wild card del torneo.

Segue, tra le teste di serie, Elina Svitolina, alle prese con Anna Kalinskaya all’esordio. Chiudono le due ceche, Muchova e Noskova, rispettivamente numero 7 e 8 del seeding, ed entrambe impegnate con una qualificata nella prima uscita dell’avventura. Sabalenka incontrerà agli ottavi una tra Alexandrova e Potapova, mentre Rybakina attende lo scontro Vekic-Eala.

Non è presente in tabellone, invece, Iga Swiatek.