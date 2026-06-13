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WTA Berlino, il tabellone: raduno delle ‘big’. Sabalenka guida il seeding, seguono Rybakina e Pegula

Svitolina esordirà contro Kalinskaya. La bielorussa attende Alexandrova-Potapova. Gauff pesca Bartunkova

Di Pietro Sanò
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Aryna Sabalenka - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)
Aryna Sabalenka - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

Il tennis femminile si proietta verso la seconda settimana di preparazione su erba. Ed ecco che in quel del VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open, riappaiono i nomi delle star del circuito WTA.

È stato reso noto il tabellone principale del WTA 500 di Berlino, dove guiderà il seeding la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka uscita di scena in modo inaspettato dallo Slam parigino. La bielorussa avrà voglia di rifarsi – in vista di Wimbledon -, e la tappa tedesca è già un buon banco di prova in virtù della cospicua presenza di dirette concorrenti: Rybakina (2), Pegula (3), Anisimova (4) – assieme ad Aryna – godranno del bye al primo turno, mentre Coco Gauff (5) esordirà contro Bartunkova – wild card del torneo.

Segue, tra le teste di serie, Elina Svitolina, alle prese con Anna Kalinskaya all’esordio. Chiudono le due ceche, Muchova e Noskova, rispettivamente numero 7 e 8 del seeding, ed entrambe impegnate con una qualificata nella prima uscita dell’avventura. Sabalenka incontrerà agli ottavi una tra Alexandrova e Potapova, mentre Rybakina attende lo scontro Vekic-Eala.

Non è presente in tabellone, invece, Iga Swiatek.

Il tabellone completo del WTA di Berlino

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