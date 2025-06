Roland Garros, Juan Carlos Ferrero: “Carlos ha fatto uno scatto in avanti sul piano mentale. Jannik non ti lascia respirare mai”

Per Jannik la notte più difficile, per Carlitos la notte più bella con l’asticella alzata un po’ di più soprattutto a livello mentale. La prima rimonta in svantaggio da due set a zero, l’imbattibilità conservata per quel che riguarda il rapporto finali Slam disputate/finali Slam vinte.

A parlare è il suo coach, Juan Carlos Ferrero che ribadisce il concetto: “Alcaraz è sempre stato un grandissimo lottatore e non ha mai dato una palla per persa e ha fatto un passo in più in termini di forza mentale“.

Il mondo intero ha salutato la nuova generazione già da diversi mesi. L’esplosione di Sinner, l’alternanza di alti e bassi per lo spagnolo, domenica hanno portato gli appassionati di tennis in Paradiso per quasi sei ore.

Mentre si cerca di elaborare il vissuto di una finale straordinaria, Ferrero ha parlato alla stampa francese di quanto accaduto sul “Philippe Chatrier“, l’impresa del suo allievo, le varianti tattiche tentate e l’alto livello dell’italiano.

A quali varianti pensavate nella prima parte del match in cui Sinner ha dominato.

“Abbiamo cambiato alcune cose a livello tattico durante la partita. Siamo partiti in un modo e abbiamo visto che Jannik aveva studiato molto la gara e si copriva molto bene. Quindi abbiamo dovuto adottare un’altra tattica e ci è costato più tempo di quanto avremmo voluto. Ma è vero che fin dall’inizio Carlos ha avuto le sue opportunità. Quando sei al quarto set e stai per andare negli spogliatoi, provi a fare qualcosa in più. Sono situazioni complicate perché durante una finale così tesa contro un giocatore che non esce dalla linea di fondo, suggerire grandi cambiamenti al tuo giocatore è difficile. Abbiamo provato alcune piccole cose che hanno migliorato la situazione. E’ stato bravo quando ha capito di poter rimontare e andare a vincere la gara, creando una grande empatia col pubblico e sappiamo tutti cosa è successo”.

Mai dubitato dell’impegno del suo giocatore

“Carlos è sempre stato un grandissimo lottatore, non ha mai dato una palla per persa. Da quando sono il suo allenatore non ha mai mollato una partita, ha sempre lottato fino alla fine e sapevamo che contro Sinner non sarebbe stato diverso. È chiaro che la finale è stata molto complicata, ma sapevamo che avrebbe lottato fino alla fine. Mi sorprende ciò che ha fatto perché la situazione era davvero complicata“.

Momento di tensione quando Carlos ha servito per il titolo

“Sul 5-4 nel quinto set gli è successo ciò che succede a tutti. È molto difficile chiudere le partite, soprattutto in un quinto set di una finale di Grand Slam. In quasi tutti i giochi del quinto set, Sinner ha risposto molto bene e sapevamo che nell’ultimo gioco se non metteva la prima di servizio, sulla seconda Jannik avrebbe messo molta pressione. È ciò che è successo e Carlos non è riuscito a mantenere a livello tennistico quel ritmo. Quando uno è in svantaggio, è sempre più facile recuperare perché non ha altra scelta“.

Ovviamente dispiace per Sinner

“Ovviamente, la situazione ora è dura per Sinner. Più che i numeri e le sconfitte consecutive che ha contro Carlos, il fatto di essere a un passo dalla vittoria e non riuscirci è molto doloroso. Credo che sia qualcosa di difficile da digerire, ma da grande campione qual è, lo supererà e andrà a dare tutto a Wimbledon“.

E’ stata più epica della loro sfida all’US Open 2022.

“Credo che, insieme alla partita degli US Open del 2022, siano state le due gare più epiche tra loro che abbiamo visto, in termini di tennis, emozioni, equilibrio, tensione, ma forse questa supera ancora di più quella dell’US Open. Dovrò rivederla, perché in diretta ma la sono goduta poco“.

Che forza mentale questo match darà ad Alcaraz?

“Gli ho fatto le congratulazioni e l’ho elogiato per quella capacità di lotta, impegno e per il fatto che riesce a credere in ogni momento, che è ciò che gli chiediamo come squadra. Ciò che ha fatto non è affatto semplice, io l’ho sperimentato come giocatore, so quanto è davvero difficile ciò che ha messo a segno e mi metto le mani nei capelli. È stato qualcosa di completamente irreale per l’avversario, la situazione in cui si era messo e ciò che comporta giocare con Sinner, che ti spinge tutto il tempo e non ti lascia in pace nemmeno un secondo. Eppure, malgrado fosse vicino alla sconfitta a continuato a crederci. Ha fatto un passo in più in termini di forza mentale e sono sicuro che questa partita gli servirà molto per il futuro. Credere di più in se stesso nelle situazioni in cui non sta giocando bene o sta perdendo, quella lotta e impegno lo porteranno lontano“.