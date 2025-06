WTA ‘s-Hertogenbosch: buona la prima per Cocciaretto, Hartono ko dopo due ore

E. Cocciaretto b. (WC) A. Hartono 7-6(11) 7-5

Esordio sofferto ma vincente per Elisabetta Cocciaretto, che inaugura la sua stagione sull’erba con una vittoria dal peso specifico importante. A ‘S-Hertogenbosch, l’azzurra supera la padrona di casa Arianne Hartono, numero 177 del ranking e in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 7-6(11), 7-5 dopo una battaglia di un’ora e 54 minuti. Una partita dai tanti volti, fatta di strappi, rimonte e un primo set maratona chiuso solo al tredicesimo set point complessivo. Ma alla fine, a prevalere è stata la maggiore tenuta mentale della marchigiana nei momenti chiave.

Per Cocciaretto si tratta di un successo che dà continuità a un processo di crescita mentale e tecnico, e che soprattutto restituisce fiducia in vista del prosieguo della stagione verde. “È stato un match durissimo, lei è un’ottima giocatrice e quel tie-break sembrava non finire mai,” ha raccontato Elisabetta a caldo. “Sono molto contenta di essere qui, è la mia prima volta a Hertogenbosch. Sono arrivata giovedì sera e ho potuto allenarmi su questa superficie sabato e domenica, cercando di prendere confidenza con un’erba che mi piace molto. Il clima non è dei migliori, ma ci abituiamo anche a queste condizioni, cercando sempre di dare il massimo”. Nel prossimo turno, per un posto ai quarti, troverà una tra Magda Linette e Bernarda Pera.

Un tie-break infinito: Cocciaretto annulla 4 set point e vince il primo set

Parte al servizio Hartono, seguita da un pubblico che spera di trascinarla oltre i suoi limiti. L’avvio è interlocutorio, ma al quarto gioco l’equilibrio si spezza: l’olandese trova il break approfittando di qualche sbavatura di troppo da parte di una Cocciaretto ancora in fase di rodaggio. La marchigiana però resta lì, aggrappata con le unghie a un set che non sembra avere ancora un vero padrone. Il tennis di Hartono è solido ma mai davvero travolgente, e quando arriva il momento di chiudere, si inceppa: Elisabetta ne approfitta, toglie il servizio alla padrona di casa e rimette tutto in parità.

Il finale è quello più logico per un parziale senza dominatrici: tie-break.

Le due si scambiano i primi colpi mantenendo i rispettivi turni di servizio fino al 3-2 Hartono. Ma è qui che il set prende una piega drammatica: un doppio fallo dell’azzurra consegna il primo minibreak all’olandese, che vola 4-2 e poi 5-2 complice un errore di rovescio della numero 44 del mondo. Sembra il colpo di grazia, ma Cocciaretto ha la pelle dura: accorcia le distanze (5-3), costringe Hartono al doppio fallo e si rifà sotto (5-4). Un rovescio in pressione e un dritto preciso riportano la situazione in parità: 5-5.

Siamo ormai nel cuore del dramma sportivo. Hartono sbaglia ancora, Elisabetta si prende il primo set point. Ma l’olandese non cede: ace e 6 pari. Ancora una prima vincente, 7-6 e set point per Hartono. Cocciaretto non trema, regge lo scambio e costringe l’avversaria all’errore: 7-7. Il copione si ripete: nuova occasione per Hartono, nuovo set point annullato. La tensione è palpabile.

Al 9-8, terzo set point per l’olandese: Elisabetta lo cancella trovando l’incrocio delle righe. Sul 10-9, arriva il quarto: anche questo sfuma. Il doppio fallo dell’olandese regala alla Cocciaretto il secondo set point sul proprio servizio, ma la marchigiana imita la rivale e sbaglia anch’ella. Siamo sull’11 pari. Un altro colpo di scena.

L’azzurra torna avanti: 12-11 e terza palla set. Questa volta Hartono affossa un dritto largo, e dopo 1 ora e 4 minuti, Cocciaretto chiude 13-11 un primo set di sicuro non particolarmente memorabile per quanto visto in campo: ha vinto chi ha sbagliato meno.

Secondo set: Cocciaretto chiude i conti con freddezza

Cocciaretto che torna in campo, dopo l’interminabile tie-break vinto, sembra un’altra: più sciolta, più convinta. L’inerzia ora è tutta dalla sua parte, mentre Hartono fatica a scrollarsi di dosso i fantasmi di quel primo set sfumato tra quattro set point mancati e una valanga di rimpianti. L’azzurra tiene con autorità il primo turno di battuta, poi approfitta di una Hartono ancora scossa e infila subito il break: 2-0, il match sembra indirizzato.

Il tennis, però si sa, è il regno delle curve inattese (ieri sera ne abbiamo avuto ennesima riprova). Elisabetta abbassa la prima, sbaglia qualcosina, e Hartono si fa trovare pronta: contro-break immediato, 2-1 e tutto da rifare. L’olandese torna on serve e ritrova un po’ di ritmo, riportando il punteggio in parità. Il set vive allora una lunga fase di equilibrio apparente, in cui si alternano buone soluzioni a errori gratuiti, ma entrambe le giocatrici tengono con regolarità il servizio. È Cocciaretto ad avere sempre la testa avanti: va al cambio campo sul 5-4, mettendo Hartono con le spalle al muro. L’olandese, questa volta, regge la pressione: 5 pari. Ma anche Elisabetta tiene senza tentennare e si garantisce quantomeno il tie-break, chiudendo con sicurezza il proprio game di servizio.

Il colpo di grazia arriva nel dodicesimo gioco. Hartono parte bene, si porta 0-30, ma Cocciaretto risponde da giocatrice vera: aggressiva, lucida, si prende il punto del 30-40 e si guadagna il primo match point. Le basta quello: Hartono affossa in rete un dritto in uscita dal servizio, e la partita si chiude con il punteggio di 7-6(11), 7-5 dopo 1 ora e 54 minuti.

Un esordio convincente, sofferto ma meritato per l’azzurra, che al secondo turno se la vedrà con la vincente del match tra Magda Linette e Bernarda Pera.