Rassegna stampa – L’estate di Sinner

L’estate di Sinner per tenere il numero 1 (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Buon compleanno, Jannik! Il 10 giugno 2024, giusto un anno fa, con la pubblicazione della classifica dopo il Roland Garros, Sinner diventava ufficialmente il 29° numero 1 Atp da quando, nel 1973, venne introdotto il ranking computerizzato, nonché il primo italiano di sempre a raggiungere il traguardo. Era il coronamento di un percorso iniziato il 12 febbraio 2018, quando un ragazzetto dai capelli rossi nato all`ombra delle Dolomiti e formatosi come tennista a Bordighera, a 700 chilometri dall`amatissima famiglia lasciata a 13 anni, ottenne il primo punto Atp. Con le idee peraltro già chiarissime: «Il mio sogno è di diventare numero 1, di vincere tanti Slam. Però senza fretta, ho tempo». Il tempo è arrivato, e fin dai giorni in cui muoveva i primi passi nel professionismo si comprendeva che la determinazione, il talento, l`etica del lavoro avrebbero portato all`approdo più alto. Oggi Jannik è il più forte giocatore del mondo e non intaccano il giudizio le due sconfitte contro Alcaraz a Roma e a Parigi: è lassù perché negli ultimi 12 mesi ha avuto una continuità di rendimento mostruosa ad altissimo livello, analoga a quella dei Federer, dei Nadal e dei Djokovic delle annate migliori e paradossalmente confermata proprio dalle ultime due finali raggiunte e perse: non bisogna dimenticare infatti che Sinner non giocava da tre mesi per la squalifica del caso Clostebol. […] Sinner inaugura il secondo anno da re della classifica con 2030 punti di vantaggio su Alcaraz e dunque non può essere superato prima della fine di Wimbledon. Durante l`ultimo Roland Garros, Jannik ha più volte ricordato come il primato sia più che altro uno stimolo per continuare a migliorarsi e che se fosse numero uno anche tra un anno, allora significherebbe davvero che il lavoro fatto è stato proficuo. […]

Sinner in cerca dell’antidoto (Elvira Erbi, Tuttosport)

E’ bastato respirare l`aria di casa per ritrovare il sorriso, come si vede dalle foto del suo arrivo all`aeroporto di Bolzano, dopo la trasferta parigina culminata con la sconfitta al quinto set contro Carlos Alcaraz. Partita da leggenda, durata cinque ore e ventinove minuti. Partita da archiviare, con insegnamento annesso. Il mantra di Jannik Sinner d`altronde, è il solito: famiglia, lavoro, dedizione, resilienza, educazione. Riabbracciare papà Hanspeter che al Roland Garros non c`era perché impegnato in cucina, e stare un po` con mamma Siglinde, che in tribuna è stata stoica, ridarà serenità al nostro fuoriclasse della racchetta. Che festeggia, tra l`altro, un anno esatto da numero l al mondo. Boschi, golf, kart, gli amici e i propri cari: poi si riparte. «La mia famiglia, chi mi conosce, tutti mi aiuteranno. A volte dai, a volte prendi: ora tocca a me ricevere»: L’obiettivo, ovvio, è vincere Wimbledon, impresa mai riuscita a un italiano (primo e unico finalista il compagno di avventura in Davis Matteo Berrettini). Nel mezzo, salvo imprevisti, la ripartenza sull`erba di Halle, in Germania, dove è campione in carica. Venerdì sono attesi i sorreggi del tabellone: nel doppio, Jannik è dato iscritto con l`altro amico azzurro Lorenzo Sonego. Per ricaricarsi, entrambi. Il Rosso, è sicuro, sa come rialzarsi, più forte di prima. È scritto nella sua storia agonistica. In passato, dalle batoste, anche inaspettate come quella con Daniel Altmaier a Parigi, si è ripreso vincendo, picchiando ancora più forte, scalando la classifica. […] Deve trovare l`antidoto a Carlitos Alcaraz, la sua kryptonite. Riuscirà nell`intento, la fiducia è massima. […] E allora vai con il lavoro, dopo la ricarica energetica a Sesto e dintorni. Perché bisogna concentrarsi anche sui dettagli. Il servizio, ad esempio, sull`erba avrà un`importanza vitale. La tenuta fisica non è in discussione: anche nel quinto set al Roland Garros è tornato sotto, riprendendo un match che sembrava finito e portandolo al super tie break. Certo, dovrà invertire anche i finali. Sinner-Alcaraz 2025 ha ricordato come dinamica Sinner-Alcaraz dell`US Open 2022, quando giocarono 5 ore e 15 minuti con lo stesso esito e lo stesso match point fallito dal nostro eroe. Poche ore di sonno, di disappunto […], poi si resetta tutto e si guarda avanti. Il copione si conosce a memoria. Si cercano le soluzioni, particolari da aggiustare. La testa no, quella è tosta da morire. Una forza mentale che fa di Jannik Sinner il numero 1 al mondo. Senza se e senza ma.

Oggi gli esami, Musetti spera. In campo già al Queen’s? (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Prima una foto dal lettino della fisioterapia durante il trattamento alla coscia sinistra con il commento «caricamento in corso», poi il video nella vasca per il potenziamento muscolare: Lorenzo Musetti ha voluto condividere attraverso i suoi profili social la riabilitazione dall`infortunio subito al Roland Garros che lo ha costretto al ritiro dopo due game del quarto set nella semifinale contro Alcaraz, quando era sotto due set a uno. Il Muso appare molto determinato e soprattutto sorridente, anche se la sua è una corsa contro il tempo verso gli appuntamenti con l`erba. Oggi il numero 6 del mondo effettuerà gli esami strumentali decisivi, dopo che un primo test diagnostico il giorno dopo la partita non aveva prodotto esiti perché l`edema al muscolo non era ancora stato assorbito. Dal risultato dei controlli Musetti avrà perciò la conferma se potrà già tornare in campo al torneo del Queen`s, dal 16 al 22 giugno, dove difenderà la finale dello scorso anno quando perse da Paul, oppure rinviare il rientro direttamente a Wimbledon, al via il 30 giugno. Nel 2024 Lorenzo con un percorso magnifico si spinse fino alla semifinale, dove venne sconfitto da Djokovic: ecco perché l`appuntamento è segnato con un circoletto rosso sul calendario. A Wimbledon dovrebbe rivedersi pure Berrettini, finalista nel 2021, fermo dal ritiro con Ruud a Roma. […]

Una Paolini d’assalto (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Jasmine Paolini ha confermato questa settimana il best ranking di numero 4 del mondo nonostante l`eliminazione al 3° turno del Roland Garros e la perdita dei punti che aveva accumulato nel 2024 con la raggiunta finale nello Slam parigino. Un quarto posto insidiato dalle immediate inseguitrici che sono la cinese Qinwen Zheng, la russa Mirra Andreeva, la polacca Iga Swiatek e l`americana Madison Keys, tutte racchiuse nell`arco di soli 321 punti. Anche a Wimbledon la 29enne toscana sarà chiamata a difendere la finale, persa lo scorso anno contro la ceca Barbora Krejcikova. Punti pesanti, ma la condizione palesata negli ultimi due mesi, sia in singolare che in doppio, con le grandi vittorie di Roma in entrambe le specialità e di Parigi (nel doppio accanto a Sara Errani) lasciano ben sperare. Jasmine sarà impegnata questa settimana negli allenamenti, dopo alcuni giorni di stacco, e tornerà in gara nel classico appuntamento di Eastbourne, 250 Wta in calendario dal 23 al 28 giugno, nella settimana che precede l`inizio del terzo Slam stagionale. “Jas” è il faro del movimento femminile azzurro che ha visto perdere posizioni e convinzioni sia in Lucia Bronzetti, nella classifica aggiornata numero 61 del mondo, che soprattutto in Elisabetta Cocciaretto, precipitata al numero 123 Wta dopo aver perso 34 posizioni in graduatoria. Oggi la marchigiana sarà in gara nel Libema Open, sull`erba olandese, e andrà a caccia dei quarti. Avrà come avversaria l`americana di origine croata Bernarda Pera. All`allieva di coacli Fausto Scolari servono risultati e fiducia per risalire presto in top 100. Aumenta dunque la responsabilità di Jasmine che non può fare affidamento, come succede nel maschile, sulla divisione delle attenzioni con le altre compagne di nazionale, con le quali ricordiamo ha vinto la Billie Jean King Cup nel 2024 a Malaga. Questo in attesa del ritorno alle gare di Martina Trevisan, da molti mesi al palo per infortunio, e della crescita delle giovani, su tutte della neo-italiana Tyra Grant. Jas inoltre dovrà dosare le forze anche a Wimbledon cercando di ottimizzarle perché è una delle poche tenniste ad altissimo livello a giocare sia in singolare che in doppio. Una specialità, la seconda, che le ha dato e la sta dando ancora molto ma la obbliga naturalmente a un dispendio supplementare di energie, fisiche e mentali. Di contro c`è il fatto che da quando frequenta il doppio l`azzurra è molto migliorata nel gioco di volo e nei colpi di tocco, variazioni sul tema che in un tennis spesso monocorde come quello femminile possono fare la differenza. […]