WTA Queen’s: volano ai quarti Keys, Navarro e Anisimova. Fuori Muchova

La giornata di mercoledì degli HSBC Championships (il nuovo WTA 500 del Queen’s) è stata una giornata a stelle e strisce, caratterizzata da tre vittorie di tre giocatrici statunitensi: il programma del Campo Centrale – intitolato a Andy Murray – si è infatti aperto con il successo della testa di serie numero 3 Emma Navarro, che ha battuto in rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia (29 anni, numero 22 del ranking mondiale) con il punteggio di 1-6 7-6(4) 6-3. Navarro – che non vinceva due partite nello stesso torneo da Charleston – si è qualificata ai quarti di finale dopo aver annullato un match point (al servizio) nel decimo game del secondo parziale e dopo aver rimontato uno svantaggio di 2 punti a 4 nel corso del tie break. Nel terzo set la numero 10 del mondo ha chiuso la pratica con tre game consecutivi, difendendo l’ultimo turno di battuta ai vantaggi.

Going the distance 🏃‍♀️



Navarro strikes back and takes the second set 7-6(4) over Haddad Maia. #HSBCChampionships pic.twitter.com/LAP1dCuXS5 — wta (@WTA) June 11, 2025

Venerdì Navarro affronterà la connazionale Amanda Anisimova (23 anni, numero 15 della classifica WTA), che, nel secondo incontro sull’Andy Murray Arena, ha dominato la wild card di casa Sonay Kartal (23 anni, numero 50 del ranking mondiale) per 6-1 6-3 in un’ora e 4 minuti. Anisimova ha imposto un ritmo da fondo totalmente insostenibile per l’avversaria, che ha difeso il turno di battuta solamente in due occasioni su otto, nonostante la rapidità della superficie: nel secondo set Kartal è riuscita in qualche modo a rimanere a galla nel punteggio ma la superiorità della giocatrice statunitense non è mai stata in discussione.

Leaving it all on the court! 🔥



Maria comes back to defeat Muchova in three sets to book her spot into the next round in London. #HSBCChampionships pic.twitter.com/LZwGpujp9t — wta (@WTA) June 11, 2025

La giornata del Campo Centrale si è conclusa con un altro sorriso americano, ovvero quello della campionessa dell’Australian Open, e ci riferiamo a Madison Keys: la testa di serie numero 2 del WTA 500 del Queen’s, che all’esordio aveva approfittato di un bye, ha staccato il pass per i quarti di finale dopo aver battuto per 6-3 6-2 la qualificata russa Anastasia Zakharova (23 anni, numero 111), che, dopo aver superato il tabellone cadetto, al primo turno aveva eliminato a sorpresa la semifinalista di Wimbledon 2024, Donna Vekic. Keys, a soli otto giorni dai quarti di finale del Roland Garros, ha cominciato la sua stagione sull’erba con grande attenzione, cercando di mantenere una percentuale molto alta di prime palle in campo (80%) e di gestire con freddezza l’entusiasmo di un’avversaria pericolosa: Madison nel corso del primo set ha dovuto recuperare uno svantaggio di 1 a 3, chiudendolo con un parziale di cinque game consecutivi mentre nel secondo, con il passare dei minuti, ha alzato ulteriormente il proprio livello, scappando rapidamente nel punteggio. Venerdì, nei quarti di finale, se la vedrà con la vincente della sfida tra Shnaider e Boulter.

She’s onto the next 🙂‍↕️@Madison_Keys secures her spot in the quarterfinals with a 6-3, 6-2 victory over Zakharova!#HSBCChampionships pic.twitter.com/JKXLB0d8Y4 — wta (@WTA) June 11, 2025

Chiudiamo infine con l’unico match di singolare che è stato disputato sul campo 1: la veterana tedesca Tatjana Maria (37 anni, numero 86 della classifica WTA), proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto la testa di serie numero 6 Karolina Muchova con il punteggio di 6-7(3) 7-5 6-1 al termine di una lotta di 2 ore e 35 minuti. Muchova, rientrata in campo al Roland Garros dopo una lunga pausa per infortunio, nel secondo parziale hai sprecato un vantaggio di 3 a 0, prima di cedere di schianto nel terzo e decisivo set, pagando verosimilmente le fatiche del primo turno di martedì con Inglis, quando era rimasta in campo per altre 2 ore e 26 minuti. Maria nei quarti di finale se la vedrà con la vincente del match tra la testa di serie numero 4 Rybakina e la wild card Watson.