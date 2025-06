WTA ‘s-Hertogenbosch, vittoria netta per Cocciaretto: Pera regolata in due set

E. Cocciaretto b. B. Pera 6-1 7-6(4)

Vittoria con vista sui quarti di finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra, attuale numero 123 del ranking femminile, è riuscita a superare in due set – e con il punteggio finale di 6-1 7-6(4) – la tennista statunitense Bernarda Pera (n. 79 WTA). Un successo netto, spumeggiante, maturato al termine di un incontro in cui l’anconetana è riuscita ad esprimere il meglio del proprio repertorio. Senza fronzoli o tentennamenti di sorta (se non nell’ultima fase del secondo set). Pass strappato, dunque, per i quarti di finale del torneo dei Paesi Bassi (dove incontrerà una tra Lamens e Lì). Per Elisabetta si tratta del secondo quarto di finale in carriera su erba. E’ arrivato un successo anche per la tennista greca Maria Sakkari, che ha regolato in due set (6-3 6-4) la rivale olandese Anouk Koevermans.

Primo set: Pera, troppo fallosa, cede al ritmo incessante di Cocciaretto (a cura di Andrea Binotto)

È subito costretta ai vantaggi Pera nel gioco inaugurale in battuta. Cocciaretto trova buone soluzioni con il rovescio, risposte molto tese e arrivando comodamente su una smorzata americana strappa il servizio in apertura con un vincente di dritto. Tiene poi il servizio a 0 servendo alla grande e piazzando ottimi fendenti. Continua a insistere in fase aggressiva l’azzurra, che per mettere fuori ritmo la statunitense alza sapientementeanche alcune parabole, le quali le restituiscono svariati punti. Alla terza chance in risposta è ancora break italico.

La palla schizza veloce sul manto verde e la numero 79 WTA fatica ad amministrare le traiettorie basse. Ciononostante, prova comunque a entrare in partita tentando qualche discesa a rete e alcune accelerazioni. Arriva a palla break nel sesto game, ma la tennista marchigiana è molto solida con i colpi da fondocampo, serve alla grande e avanza sul 5-1. È estremamente fallosa Pera, che continua a commettere molti errori in rete. Elisabetta non si accontenta, mette di nuovo in difficoltà l’avversaria in risposta e dopo mezz’ora di gioco agguanta il primo parziale per 6-1 con il terzo break della frazione.

Secondo set: L’equilibrio regna sovrano, ma Elisabetta è più incisiva

Dopo un avvio che vede Pera giocare con maggiore aggressività, riparte in maniera convincente e con un rovescio lungolinea il quarto game di Cocciaretto, che trova più profondità in risposta. Contro-break e reazione immediata per Elisabetta, che riesce a mettere le cose a posto (2-2). La tennista azzurra si ripete pure nel gioco successivo, grazie all’ottimo turno al servizio.

Cresce la percentuale di prime per Elisabetta (71%), mentre Pera sembra smarrire le proprie certezze difensive. Il sesto game, però, è appannaggio della statunitense: Bernarda, infatti, trova la chiave giusta attraverso delle ottime aperture di dritto. Alla fine del settimo, invece, è Cocciaretto ad avere la meglio, sfruttando a dovere il proprio turno in battuta. Grande equilibrio nel finale di set: 5-5 e tutto rimandato ai game successivi, quando dopo aver fallito un match-point, Cocciaretto sbroglia ogni matassa nel corso del tie-break risolutivo (pur se con qualche tentennamento di troppo), assicurandosi così i quarti di finale del torneo.

M. Sakkari b. [WC] A. Koevermans 6-3 6-4 (a cura di Andrea Binotto)

Maria Sakkari ha faticato forse più del previsto all’esordio. La numero 85 al mondo (ex 3) ha superato la wild card di casa Anouk Koevermans per 6-3 6-4, in un’ora e mezza di tennis, nel loro primo testa a testa. Nel primo set uno scambio di break e contro break ha visto la giocatrice greca – da sempre altalenante su questa superficie – avere la meglio. Nel secondo parziale invece, strappato il servizio all’avversaria nel quinto gioco, il match è diventato sempre più in discesa per la giustiziera di Jasmine Paolini a Madrid, vittoriosa sulla 21enne olandese al suo primo main draw in un evento del circuito maggiore. Ora però le cose si fanno più serie. Elise Mertens, terza testa di serie, sarà la prossima avversaria di Sakkari.