La WTA fa un nuovo passo avanti in supporto alla maternità: ranking protetto per la protezione della fertilità

La WTA annuncia tramite i propri canali l’introduzione di una nuova norma in sostegno della maternità. Tutte quelle giocatrici che decideranno di sottoporsi a procedure di protezione della fertilità, come la crioconservazione di ovuli e embrioni, e che dunque dovranno sospendere la carriera per qualche settimana, potranno beneficiare del ranking protetto al ritorno alle competizioni. Ciò significa che tutte le tenniste, classificate tra la prima e la 750esima posizione in singolare e in doppio, rimaste lontane dal circuito per più di 10 settimane consecutive per questi trattamenti, avranno la possibilità di accedere a tre tornei con la posizione del ranking calcolata sulla media di 12 settimane.

“Sono incredibilmente fiera che il nostro sport riconosca l’importanza dei trattamenti per la fertilità. La WTA ha creato uno spazio sicuro cosicché le giocatrici possano decidere cos’è meglio per ognuna di loro” ha commentato Sloane Stephens, ex numero 3 del mondo e campionessa dello US Open 2017. “Le donne potranno continuare a giocare senza scendere a compromessi“.

“Se non fossimo atlete professioniste, proveremmo ad avere figli già ora, ma siccome gioco ancora e voglio continuare con la mia carriera, sto prendendo in considerazione di congelare gli ovuli” le ha fatto eco Daria Saville.

La scelta di estendere il ranking protetto anche a casistiche come quelle sopracitate è un ulteriore passo in avanti, dopo le novità introdotte nei passati mesi, a cominciare dal congedo di maternità retribuito.

Le mamme sul circuito sono in numero sempre crescente e ogni sostegno, soprattutto per quelle giocatrici dal ranking più basso, consente alle donne di poter continuare con la propria carriera, senza sentirsi in obbligo di scegliere tra il tennis e la famiglia. Attualmente le tenniste che hanno figli in top 100 sono sei (Svitolina, Azarenka, Osaka, Bencic, Maria e Townsend).

“Dopo aver appreso dalle giocatrici che l’opzione della protezione della fertilità offre un modo proattivo per bilanciare gli obiettivi familiari e le ambizioni di carriera, siamo felici di poter introdurre questa nuova regola” ha commentato Portia Archer, CEO della WTA.