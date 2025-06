WTA ‘s-Hertogenbosch: finiti gli ottavi di finale, Lamens affronterà Cocciaretto

Si chiude il quadro degli ottavi di finale femminili al Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch. Fuori una testa di serie, la numero 7 Sun e fuori la canadese Branstine, mattatrice della testa di serie numero 1 Samsonova al primo turno. Avanza l’olandese Lamens che ai quarti di finale affronterà la nostra Elisabetta Cocciaretto.

[Q] G. Ruse b. [Q] C. Branstine 6-4 6-3

6-4 6-3 in meno di un’ora e mezza per la rumena Elena Gabriela Ruse contro la canadese Carson Branstine, vincitrice al primo turno contro la testa di serie numero 1 del torneo Liudmila Samsonova. La rumena la spunta alla fiera dei break e controbreak rubando 8 servizi contro i 5 dell’avversaria. A fare la differenza per Ruse la maggiore consistenza a servizio, 73% di prime nel primo set contro l’appena 36% di Branstine. Nel secondo parziale il match è segnato da break al settimo game che manda definitivamente avanti la rumena, che poi nonostante i due match point annullati conquista set e match.

S. Lamens b. A. Li 7-6 7-6

Sarà l’olandese Suzan Lamens ad affrontare la nostra Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale dopo aver rifilato un doppio 7-6 all’americana Ann Li. Una guerra durata oltre due ore e conclusasi con due tie break quella costata l’eliminazione alla numero 53 del ranking WTA. Il primo set è stato segnato dalla grande costanza, il primo break è infatti arrivato solo all’ottavo game a favore di Li, poi subito recuperato da Lamens ripristinando una parità durata fino al tie break conclusosi 7-4 per l’olandese. Poi lungo e confusionario il secondo set, con scambi e game più combattuti, ma nel momento chiave è sempre Lamens a spuntarla vincendo per 7-5 il secondo tie break di fila.

[3] E. Mertens b. M. Sakkari 6-3 6-0

Continua la caduta libera di Maria Sakkari, l’ex numero 3 del mondo ha infatti subito una pesantissima sconfitta per mano della numero 25 del mondo Elise Mertens. 6-3 6-0 a favore della belga, seconda testa di serie più alta rimasta nel torneo dopo l’eliminazione di Samsonova. Ha tenuto duro la greca nel primo set guadagnando sei palle break e trasformandone una, ma la prima di servizio di Mertens l’ha lentamente piegata. Sakkari ha perso il primo set per 6-3, per poi incassare un sonoro 6-0 nel secondo parziale.

[WC] B. Andreescu b. [7] L. Sun 6-0 6-4

Fuori dal torneo un’altra testa di serie, con la numero 43 del mondo, la neozelandese Sun, eliminata per mano della wild card Bianca Andreescu. Fatale per Sun il primo set, perso con un 6-0 senza appello. A match ormai compromesso a poco è servita la strenua difesa della neozelandese nel secondo parziale, con un break conquistato al penultimo set infatti Andreescu ha vinto anche il secondo set per 6-4.

Y. Yuan b. K. Birrell 6-4 6-3

Conclude la giornata la cinese Yuan che, da sfavorita, batte l’australiana Birrell per 6-4 6-3 in poco più di un’ora e mezza. Dopo un botta e risposta di break e controbreak al primo set la cinese Yuan la spunta rubando il servizio sul 4-5. Nel secondo parziale poi basta un break al secondo game per lanciare la ventiquattrenne cinese verso i quarti di finale del torneo olandese.