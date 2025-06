WTA ‘s-Hertogenbosch: Cocciaretto batte Lamens e stacca il pass per la semifinale

E. Cocciaretto b. S. Lamens 6-2 7-6(4)

Un inizio 2025 fin qui non troppo positivo per Elisabetta Cocciaretto che si regala la prima semifinale della stagione. Dopo aver superato gli ostacoli di Hartono e Pera nei turni precedenti, la tennista azzurra batte in due set 6-2 7-6(4) l’olandese Suzan Lamens e accede in semifinale a ‘s-Hertogenbosch, aspettando la vincitrice tra Ruse e Andreescu. Partita di grande maturità per la numero 123 al mondo che – nonostante alcuni momenti di difficoltà – è riuscita a venirne fuori giocando punto dopo punto il proprio tennis.

Primo Set: Cocciaretto domina la prima frazione di gioco

Partenza convinta da parte di Cocciaretto che ottiene un break in apertura, lasciando a 15 il servizio dell’olandese. Grande incertezza con la prima per Lamens, molto brava la tennista italiana ad approfittare per portarsi avanti. Dominio evidente nei primi 15′ di match di Elisabetta. La numero 72 al mondo continua il suo litigio in battuta, mentre la 24enne è sempre ben posizionata in campo, con due piedi oltre la linea sulla seconda per mettere pressione alla sua avversaria. Apparentemente, Suzan prova a dare segnali positivi, trovando il break nel sesto game, ma l’azzurra controbatte immediatamente: rimonta il settimo game sotto 40-30, trovando prima un diagonale vincente e poi l’errore a rete dell’olandese. Chiusa la prima frazione di gioco con il risultato finale di 6-2.

Secondo Set: prova di grande maturità di Elisabetta che conquista la semifinale

Riprende con il freno a mano tirato il secondo set per Cocciaretto. Evidente sbandata per la tennista azzurra che nel giro di pochi istanti si ritrova 2-0 sotto nel punteggio, commettendo diversi errori di misura. Lamens prova a cavalcare l’onda positiva per dare uno strappo alla partita, ma ecco che arriva la reazione della 24enne che – con pazienza – trova il ritmo e l’ordine nel proprio gioco, riportandosi in parità. La svolta decisiva è arrivata al tie-break. L’ultimo atto della partita viene giocato in maniera molto matura da parte della numero 123 al mondo. Nonostante il vantaggio iniziale, l’olandese si è rifatta sotto, agguantando il 4-4, ma gli ultimi 3 punti giocati sono stati la rappresentazione perfetta del match: Elisabetta, con la giusta testa, è riuscita a vincere una partita tutt’altro che facile, conquistando la prima semifinale della stagione.