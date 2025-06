ATP Queen’s, nona sconfitta di fila per Bellucci. Searle sorprende Bu, avanti Rinderknech

Si sono concluse le sfide di qualificazioni per il torneo del Queen’s. C’era solo un italiano impegnato ed era Mattia Bellucci che purtroppo ha inanellato il nono ko di fila, uscendo di scena contro Corentin Moutet.

C. Moutet b. [3] M Bellucci 7-6(3) 4-6 6-3

Non c’è pace per Mattia Bellucci: il 24enne non vince dal 5 aprile contro Cameron Norrie a Monte Carlo e questa con Corentin Moutet è stata come detto la nona sconfitta consecutiva. Nel primo set vengono fuori tutte le difficoltà di Moutet che salva tre breakpoint nei primi due turni di battuta e ben cinque set point in risposta a Bellucci, che però si scioglie al tiebreak. Reduce da un buon set nonostante la sconfitta, Bellucci rialza la china e porta a casa il secondo parziale per 6-4 nonostante qualche brivido. Nel terzo e decisivo set, Moutet approfitta di un brutto game giocato da Bellucci sul 2-1, spianando la strada al francese.

Nelle altre gare di qualificazione, la testa di serie numero uno Yunchaokete Bu è stato sconfitto a sorpresa dal padrone di casa Henry Searle. Il classe 2006 si è aggiudicato entrambi i tie-break, il primo a zero mentre il secondo per 8-6. Ci sono stati due derby ovvero quello americano tra Mackenzie McDonald e Aleksandar Kovacevic terminato 6-2 7-6(6) e quello australiano con Christopher O’Connell che ha avuto la meglio su James Duckworth (7-6 6-0).

Oltre a Moutet, anche l’altro francese Arthur Rinderknech proseguirà avendo sconfitto 7-6(2) 7-6(2) il 23enne Johannus Monday. Infine da ricordare i successi di Aleksandar Vukic e Adam Walton rispettivamente contro Juan Manuel Cerundolo e Hamad Medjedovic. Jay Clarke, che avrebbe dovuto giocare contro Rinky Hijikata prima del ritiro di quest’ultimo, ha sfidato Alex Bolt uscendone sconfitto.



Di seguito, le quattro sfide che decreteranno coloro che accederanno al tabellone principale:

H. Searle-M. McDonald

A. Walton-[6] A. Vukic

C. Moutet-[8] A. Rinderknech

A. Bolt-[7] C. O’Connell