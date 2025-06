Umberto Ferrara sarà il nuovo preparatore atletico di Federico Cinà

Appena qualche giorno dopo l’annuncio della terminata collaborazione con Matteo Berrettini, Umberto Ferrara sembra destinato a tornare presto al lavoro: il sempre più in ascesa e giovanissimo classe 2007, Federico Cinà, è alla ricerca delle giuste figure che possano completare un team competitivo e pronto ai grandi palcoscenici.

Come riportato da Lorenzo Ercoli su spaziotennis.com, l’ex preparato atletico del numero 1 del mondo (qui intervistato in esclusiva dal direttore Scanagatta a Montecarlo) affiancherebbe Francesco Cinà, papà e storico allenatore di Roberta Vinci, e la mamma Susanna Attili, anch’ella ex tennista e sempre protagonista nel percorso del figlio. Ferrara dovrebbe essersi già incontrato coi genitori nei giorni scorsi, definendo un primo periodo di test.

Oggi numero 287 del mondo, il ragazzo palermitano seguito da IMG (International Management Group, un’azienda globale di base statunitense specializzata in consulenza legale e marketing sportivo, che si occupa anche di cultura, specializzata in diritti, dati, digital partnership, eventi, consulenza, studi e altro ancora) è probabilmente pronto a stravolgere non poco la squadra che lo ha sempre seguito: prioritaria sembra essere l’entrata di un secondo coach di alto livello, che possa affiancare il sempre presente papà Francesco.

Alcune settimane di prova stabiliranno se fra Ferrara e Cinà potrà nascere una collaborazione duratura: ignote, ancora, le motivazioni dietro alla separazione con Berrettini.