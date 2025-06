ATP Halle: Cobolli che esordio, rabbia e orgoglio per battere Fonseca

F. Cobolli b. (WC) J. Fonseca 5-7 7-6(3) 7-6(8)

Vince da numero 24 ATP, con i nervi saldi nei momenti che contano e il cuore oltre l’ostacolo. Flavio Cobolli inizia nel migliore dei modi il suo cammino sull’erba dell’ATP 500 di Halle, superando in tre set il giovane talento brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 5-7 7-6(3) 7-6(8) dopo 2 ore e 44 minuti di battaglia vera. Una partita che ha vissuto sul filo dell’equilibrio dall’inizio alla fine, dove l’azzurro ha dovuto scavare a fondo nel suo repertorio tecnico, ma soprattutto nella sua tenuta mentale, per venire a capo di un avversario ispirato e per nulla intimidito dal palcoscenico.

Fonseca ha giocato un primo set brillante, strappando nel momento giusto e chiudendo con merito 7-5. Flavio non ha tremato, ha reagito da giocatore maturo e ha rialzato la testa, costruendo un secondo parziale solido, in cui ha salvato palle break nei game cruciali e ha dominato il tie-break con autorità. Nel terzo, quando le energie cominciavano a calare e la pressione saliva, l’azzurro ha mostrato tutto il carattere che lo ha portato fin qui: ha annullato due pericolose palle break, ha lottato fino all’ultimo scambio e si è preso la vittoria in un tie-break finale da brividi, in cui ha salvato anche un match point prima di chiudere alla terza occasione utile.

Un successo di spessore, costruito punto su punto, contro un avversario che si conferma talento in crescita, già capace di far paura anche sull’erba; Oggi, a fare la differenza, sono state la maggiore concretezza e il coraggio di chi sa come si vincono partite complicate. Ora per Cobolli il secondo turno sarà contro il vincente tra Ugo Humbert e Denis Shapovalov.

Primo set – Fonseca strappa il parziale all’ultimo respiro

Partenza solida da parte di entrambi i giocatori. Cobolli inaugura il match con un game al servizio ben gestito, Fonseca replica a zero. I primi due giochi scorrono via rapidi, senza vere schermaglie, ma nel terzo game, ecco il primo squillo del brasiliano: complice un doppio fallo di Cobolli, arriva la prima palla break dell’incontro. Flavio non si scompone e la cancella con un ace centrale. Poco dopo deve fronteggiarne una seconda, ma ancora una volta risale con coraggio, spingendo in avanzamento e ristabilendo la parità.

Il tennista azzurro deve sudare per chiudere quel turno di battuta, contrastando le prime accelerazioni del brasiliano. Alla seconda palla utile, trova l’errore di Fonseca e si porta avanti 2-1. Si viaggia senza scossoni nei giochi successivi: Fonseca tiene facilmente il servizio, e anche Cobolli continua a trovare buone soluzioni con la prima, aggiungendo un secondo ace nel suo bottino. Si arriva sul 4-3 senza particolari crepe nei turni di battuta, anche se il brasiliano deve ricorrere ai vantaggi nel settimo game.

La qualità generale è alta. Entrambi fanno il loro dovere, in particolare al servizio, e le risposte latitano. L’erba aiuta, certo, ma è anche un riflesso di due giocatori concentrati e solidi, decisi a non concedere nulla. Fonseca sale 5-5 tenendo bene il servizio. Poi, nel decimo gioco, mette la testa avanti: sul 40 pari, attacca con decisione sulla seconda di Flavio e chiude con una splendida demi-volée di tocco. Sotto pressione, Cobolli va a servire sul 5 pari e commette un grave errore con il dritto in uscita dal servizio, regalando due palle break al brasiliano.

La prima vola lunga, ma sulla seconda è decisivo un errore di costruzione dell’azzurro, che manda la palla in corridoio. Break Fonseca: 6-5 e servizio. Il carioca sfrutta il momento con freddezza: servizio potente, lucidità nei colpi e mano calda. In pochi istanti chiude il set 7-5, in 43 minuti di tennis brillante e concreto.

Secondo set – L’orgoglio di Cobolli, il cuore di chi è in top 30

Flavio Cobolli, il Flavio Cobolli di questa stagione, non è tipo da scomporsi. L’ha dimostrato tante volte in stagione, e lo ribadisce subito in avvio di secondo set. Dopo aver perso il primo parziale per un soffio, tiene un turno di battuta complicato con autorità. Nel secondo game arriva anche una palla break per l’azzurro, ma la risposta è troppo frettolosa e il brasiliano si salva, salendo 1-1 con due ottime accelerazioni di rovescio.

Nel terzo gioco Fonseca prova a mettere pressione. Cobolli è costretto ai vantaggi, ma da agonista vero qual è – e da numero 24 ATP – pesca due splendidi dritti incrociati e risale 2-1. Ancora parità nel game successivo: Fonseca non concede spiragli. Si resta appaiati anche sul 3 pari, con Cobolli che tiene bene il servizio grazie a una buona percentuale di prime e un atteggiamento molto positivo, carico, quasi a voler rispondere non solo a Fonseca ma anche all’immancabile e rumorosa torcida brasiliana sugli spalti.

Nel settimo game Cobolli costruisce con pazienza, risponde bene e guadagna la seconda palla break del match, ma la risposta sulla seconda del brasiliano è imprecisa. Fonseca ringrazia e tiene. Il copione si ripete nel game successivo: servizio efficace, aggressività nei momenti chiave, e l’azzurro sale 4-3.

L’ottavo game offre la terza palla break per l’azzurro, che però non riesce mai a capitalizzare le occasioni. Fonseca, nei momenti di massima pressione, alza sempre l’asticella: tre opportunità salvate in questo set, tutte con intelligenza e coraggio. Il brasiliano pareggia 4-4.

Cobolli però non arretra di un centimetro. Con due ace tiene ancora una volta il servizio (cinque in totale a questo punto del match) e sale 5-4. Il servizio di Fonseca resta solido e lo porta sul 5 pari. Ma è l’undicesimo game, come nel set precedente, a offrire l’occasione per lo strappo. Questa volta è Fonseca ad avere la palla break, ma Flavio è perfetto: si prende il punto con un lungo scambio vinto di forza e di testa. L’italiano conquista anche il game, assicurandosi almeno il tie-break.

Nel dodicesimo gioco, arriva la quarta palla break per Cobolli nel set. Ma ancora una volta Fonseca è glaciale: la annulla e si va a quello che i francesi chiamano le jeu decisif.

Tie-break che parte con un mini-break per l’azzurro, bravo ad approfittare di un errore di Fonseca. Poi il brasiliano sbaglia ancora col dritto nei due turni di risposta e Cobolli prende il largo: 4-1. Fonseca non si arrende e tiene i suoi turni, ma Flavio è centrato e determinato. Uno smash e un ace lo portano sul 6-3: tre set point. Gli basta il primo, chiudendo 7-6(3) dopo un’ora di gioco.

Un set giocato con lucidità e continuità, in cui Cobolli ha avuto più occasioni, ha risposto meglio e ha dato la sensazione di controllare gli scambi nei momenti chiave.

Terzo set – Cuore, servizio e classe: Cobolli la spunta al fotofinish

Il match, già vibrante nei primi due set, diventa una corsa a ostacoli emotivi nel terzo. L’equilibrio, la qualità e la tensione si fanno quasi palpabili. Flavio Cobolli, dopo aver risposto da top player nel secondo parziale, si ritrova incollato a un avversario che non molla, che serve bene, che tiene botta anche quando sembra vicino a crollare.

Il terzo set si apre nel segno dei servizi. Fonseca inaugura senza sbavature, e Cobolli replica tenendo la battuta nonostante due pericolose palle break per il brasiliano: sulla prima, un servizio vincente centrale; sulla seconda, una spinta profonda di dritto costringe l’avversario all’errore. Il punto del 2-1 arriva ancora col dritto, la chiave di volta del set per l’azzurro.

Il match entra allora in una fase sospesa, quasi da scacchi su erba: entrambi i giocatori continuano a tenere il servizio con autorevolezza. Il pubblico trattiene il fiato a ogni accenno di pressione, ma i turni scorrono rapidi fino al 4-3 Fonseca.

Nel cruciale ottavo game, Cobolli si ritrova di nuovo sotto: palla break per Fonseca che, con un rovescio lungolinea, accende il campanello d’allarme. Flavio chiede aiuto al servizio e lo ottiene: prima un ace (il decimo del match), poi un servizio vincente che lo traghetta al 4 pari. Fonseca tiene ancora facilmente, salendo 5-4, ma Flavio – come accaduto già nel secondo set – dimostra grande tenuta mentale e pareggia a 5.

Il brasiliano serve per garantirsi almeno il tie-break, e lo fa senza esitazioni: primo game con due ace consecutivi e un dritto vincente, 6-5. Tocca a Flavio tenere il braccio fermo: lo fa a 15, chiudendo con un altro ace. E siamo al jeu décisif, di nuovo.

Il tie-break si apre con un copione già noto: servizio dominante da entrambi i lati, 2-2 in un attimo. Il quinto punto è lo spartiacque: una gara di dritti, giocata con ferocia e intelligenza, che premia Cobolli. Primo mini-break azzurro. Ma il vantaggio dura poco: Flavio stecca la risposta e Fonseca si rifà subito sotto, 3 pari.

Il romano però torna avanti con un ace (il numero 11), poi arriva il punto del match: recupero prodigioso, tocco sotto rete dal lato opposto con traiettoria millimetrica. Fonseca applaude, ma risponde da campione con un ace esterno, 5-4. Cobolli ha due servizi per chiudere sul 7-4. Ma proprio ora, con la vittoria a un passo, il braccio trema: due errori consecutivi di dritto, clamorosi, riportano avanti Fonseca che vola a match point. Il primo lo annulla Flavio con uno smash di pura rabbia, 6-6. Ora è Fonseca a sbagliare, e regala il match point a Cobolli. Ma sull’attacco, il romano affossa largo il passante. 7-7. È qui che entrambi dimostrano perché questo match è uno dei più belli della giornata. Fonseca salva ancora, ma sul tentativo di cambio direzione scivola goffamente. Flavio si procura il terzo match point. Ed è quello buono: un colpo offensivo a seguito del servizio non è contenuto dal brasiliano. Braccia al cielo per Cobolli, che urla verso il suo angolo: 7-6(8) nel terzo set, vittoria di testa, di cuore e di muscoli, in due ore e 44 minuti di battaglia vera.

Sono 45 i vincenti per l’azzurro contro 49 del brasiliano; 32 errori non forzati per Fonseca, 44 per Flavio, ma il dato più eloquente è un altro: la capacità del romano di annullare cinque palle break su cinque e tre match point su tre. In un match così equilibrato, bastano dettagli. O nervi più saldi nel momento giusto.

Fonseca esce tra gli applausi: il ragazzo c’è, ha il tennis e la personalità per dire la sua anche su erba, ma oggi ha vinto la legge del ranking, quella che mette il numero 24 del mondo al secondo turno. Per Cobolli, ora, sfida con Humbert o Shapovalov.