ATP Queen’s, Alcaraz: “Doppio misto allo US Open con Raducanu? Comanderà Emma!”

Carlitos Alcaraz continua a collezionare vittorie, e al Queen’s ha messo a segno la prima vittoria stagionale sull’erba, sconfiggendo per due set a zero Adam Walton. Durante la press conference post-partita si è parlato molto anche della novità del doppio misto allo US Open, che vedrà protagonisti parecchi Top 10 del ranking mondiale. Ecco cos’ha detto il fresco vincitore del Roland Garros:

D. Era molto tardi per conoscere il tuo avversario. Quanto è difficile adattarsi? Sembra che non sapessi molto di lui.

Carlos Alcaraz: “Ovviamente ho dovuto cancellare tutto quello che il mio allenatore mi aveva detto all’inizio (sorride).

Sì, non voglio dire che sia troppo difficile adattare tutto, perché come tennisti, dobbiamo abituarci alle condizioni abbastanza velocemente in ogni cosa. Quindi ho cambiato un po’ idea, ma quello che è difficile è giocare contro qualcuno che non conoscevo molto. Non conoscevo il suo gioco, quale fosse il suo colpo migliore. Quindi non sapevo come affrontare la partita, insomma, in questo modo. Cerco di non pensare a lui. Penso solo a me stesso, al mio gioco, a cercare di giocare il meglio possibile. Penso di averlo fatto abbastanza bene, ma l’adattamento che ho fatto non è stato eccessivo”.

D. Carlos, giocherai con Emma Raducanu agli US Open, in doppio misto. Come si è arrivati a questa scelta? E chi sarà il capo in campo?

Carlos Alcaraz: “Sarà lei a comandare (sorride). Gli US Open sono venuti da noi e ci hanno dato l’opportunità di giocare il doppio misto. Sono molto entusiasta. Penso che sarà fantastico. È stata un’idea fantastica per il torneo. Conosco Emma da molto tempo. Ho un ottimo rapporto con lei, quindi sarà interessante. Ovviamente entrambi ci divertiremo. Cercherò di mettere in campo la mia abilità nel doppio e cercheremo di vincere. Sarà molto, molto divertente”.

D. Stavo parlando con Adam (Walton) e mi ha detto che è stato un piacere condividere il campo con te. Cosa gli hai detto dopo? Cosa hai pensato di come ha giocato?

Carlos Alcaraz: “Gli ho detto che ha giocato benissimo. È stato un grande livello. Onestamente è stata una sorpresa, mi sono sorpreso io stesso del livello in cui ha giocato oggi. È stata davvero dura. A volte non sapevo se era per me che non giocavo bene o per lui che stava giocando alla grande. Il mio allenatore mi ha detto che Adam ha sorpreso anche lui. La classifica non mostra di certo il livello che ha. La stagione sull’erba è piuttosto breve. Non conosco il suo gioco su altre superfici, ma, insomma, l’ho trovato di buon livello”.

D. Ricevi messaggi dai giocatori d’azzardo? Come reagisci quando accade?

Carlos Alcaraz: “Sì, li ricevo. Ovviamente quando si perde si ricevono molti messaggi. Alcuni sono molto belli, altri molto brutti. Preferisco non pensarci. Ho imparato a non vedere i social media quando perdo, perché a volte quando l’ho fatto, quando ho perso un incontro al primo turno o un incontro che non ho perso, e ho visto il messaggio, sì, mi ha colpito molto. A volte è difficile gestirlo. Così ho imparato con l’esperienza che quando perdo o le cose non vanno molto bene non vedo i social media più di tanto. ho visto molti giocatori che hanno ricevuto molti messaggi dagli scommettitori, dalle persone. Dobbiamo conviverci, ma, sapete, come atleti professionisti, dobbiamo affrontarlo nel miglior modo possibile. Se devo dare un consiglio, è quello di non vedere i social media quando le cose non vanno bene, perché le persone a volte possono essere davvero pericolose“