Italiani in campo mercoledì 22 aprile: Berrettini, Sonego, Bellucci, Cinà, Cocciaretto e Grant

Il Mutua Madrid Masters è entrato nel vivo. Il terzo 1000 combined stagionale, il primo sul rosso, mercoledì 22 aprile vedrà scendere in campo sei giocatori italiani. Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant in giornata faranno il loro esordio alla Caja Magica a livello di tabellone principale (la classe 2008 si è qualificata, dunque ha già giocato due incontri). Tutti i match saranno visibili in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Il torneo femminile verrà anche trasmesso in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP Madrid: in campo Berrettini, Sonego, Bellucci e Cinà

Non prima delle 13:30 Matteo Berrettini esordirà sul Manolo Santana contro Dino Prizmic, che ha sostituito Raphael Collignon. Tra il qualificato croato e il romano sarà il primo testa a testa. The Hammer è il favorito di questa sfida secondo i siti di scommesse. Su GoldBet una vittoria dell’azzurro varrà 1.71 la posta giocata, mentre un successo di Prizmic pagherà 2.10 la somma messa in palio.

Il Court 6 sarà poi teatro di numerosi duelli con protagonisti giocatori italiani. Nel secondo match in programma su quel campo, verso le ore 12:30, Mattia Bellucci affronterà Damir Dzumhur (2-1 i precedenti per il bosniaco), la cui vittoria è data a 2.00 su bet365. Un’affermazione del bustocco sarà pagata invece a 1.73.

Dopo questa partita, verso le ore 14, sarà il turno di Lorenzo Sonego, opposto a Dusan Lajovic (il torinese è avanti 3-2 negli scontri diretti). Su Sisal un successo del qualificato serbo è dato a 1.75. Il torinese, invece, rincorre con una quota fissata a 2.10. Infine, nell’ultimo match di giornata su quel campo, verso le 15:30, Federico Cinà si misurerà per la prima volta in carriera con Elmer Moller. Su GoldBet una vittoria del qualificato danese varrà 1.64 la posta giocata, mentre un’affermazione della wild card siciliana pagherà 2.22 la somma messa in palio.

WTA Madrid: esordio per Cocciaretto e Grant

Sul Court 8, alle 13:30, Elisabetta Cocciaretto debutterà nel torneo madrileno. La marchigiana se la vedrà con Alycia Parks, sconfitta nell’unico testa a testa passato. La favorita di questo match sarà senz’altro l’italiana, la cui affermazione è data su bet365 a 1.40, contro il 2.75 di un successo della qualificata statunitense.

In conclusione, Tyra Grant sullo stesso campo, verso le ore 18, sfiderà Elsa Jacquemot in un incrocio inedito. Nonostante tra le due tenniste il divario sia di 200 posizioni esatte in classifica (262 e 62), sarà la qualificata azzurra a partire con i favori del pronostico. Su Sisal la quota per un suo successo è stata fissata a 1.67, mentre quella della francese sta a 2.20.

Italiani in campo mercoledì 22 aprile