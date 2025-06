ATP Queen’s, De Minaur: “Scommettitori? Non sono ancora andato sui miei social…”

La permanenza di Alex De Minaur al Queen’s è durata meno di un gatto in tangenziale, a causa dell’ottima performance dello spigoloso Lehecka, che lo ha sconfitto in due rapidi set. Un’eliminazione quasi inattesa per l’atleta aussie, che nel 2023 raggiunse a Londra persino la finale, arrendendosi poi a Carlitos Alcaraz. Ecco le parole di De Minaur in conferenza stampa:

D. Si tratta ovviamente di un primo turno molto difficile, ma, mettendo da parte questo aspetto, quali sono le tue considerazioni su come hai giocato?

Alex De Minaur: “Sì, credo che si possa dire che non è stata una buona giornata in ufficio. Ovviamente Jiri ha una potenza incredibile che non rende facile giocare contro di lui, quindi se vuoi essere efficace contro di lui, devi essere pronto dal primo all’ultimo punto e devi mantenere un livello alto e non l’ho fatto”.

D. A questo proposito, ti senti bene? La scorsa settimana ti sei ritirato dall’Olanda. Come ti senti fisicamente e mentalmente?

Alex De Minaur: “Sì, è una buona domanda. Non ne sono molto sicuro. Ovviamente non è stato il tipo di risultato che speravo di ottenere venendo qui al Queen’s. Ho saltato la prima settimana per darmi tempo e poter sperare di ottenere un buon risultato qui ed essere felice di questa decisione, ma oggi non è stata una buona giornata. Quindi si torna al tavolo da lavoro e si dovranno prendere alcune decisioni”.

D. In un articolo pubblicato oggi dalla BBC, Katie ha parlato degli abusi online che ha subito. Puoi dirci quanto sei orgogliosa

del modo in cui si è aperta e ha rivelato un abuso di questa portata?

Alex De Minaur: “Sì, è fantastico che si sia fatta avanti e abbia fatto luce su questo problema, che è qualcosa che accade a ogni singolo tennista là fuori. Ogni singolo atleta, direi. È bello far luce su tutto ciò che accade non solo quando si perde, quando non ci si sente nelle migliori condizioni emotive, ma anche quando si ha a che fare con tutto ciò che accade dietro le quinte con scommettitori arrabbiati. Quindi è sempre bene fare luce, e si spera che si possa fare qualcosa al riguardo. Non sono ancora andato sui miei social media, ma sono sicuro che ci saranno molte persone non troppo felici del mio risultato di oggi. Ma è solo una parte del problema. Mi piacerebbe che venisse affrontato o risolto in qualche modo, ma non so quale sia la risposta“.

D. Draper ha un enorme sostegno qui ma anche grande pressione. Com’è giocare contro un giocatore britannico o contro il pubblico britannico?

Alex De Minaur: “Sì, ovviamente credo che Jack stia affrontando la situazione in modo eccellente. Ha avuto un anno stellare e ha raggiunto risultati incredibili. Ora gioca nel suo campo di casa. Sono sicuro che gli farà piacere fare bene. Per me si tratta solo di cercare di sfruttare tutta l’energia del pubblico. So che il pubblico mi sostiene in ogni singolo punto quando gioco in Australia e questo mi aiuta molto a calmare i nervi e a concentrarmi su me stesso”

D. C’è un nuovo formato di doppio misto agli US Open. Tu e Katie eravate intenzionati a giocare?

Alex De Minaur: “Non sapevo nemmeno che avessero già stabilito un limite di partecipazione. Sì, saremo sicuramente interessati a provare a giocare se ce lo permetteranno e se lo vorranno. Se è un’opzione, saremo sicuramente pronti a farlo”