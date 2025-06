Rassegna stampa – Sinner, buon debutto ad Halle

Il nuovo Sinner riparte sull’erba (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

Ripartire. andare oltre, cambiare aria, panorama, colori. Dal rosso che brucia ancora, al verde che rasserena. Jannik Sinner, che lunedì aveva saggiato l`erba di Halle in coppia con Lorenzo Sonego, ieri è tornato in campo in singolare, la prima partita da quelle cinque ore e mezzo del Roland Garros. Carlos Alcaraz è lontano, a Londra per giocare il Queen`s, ma il destino ha già scritto che molto presto si ritroveranno, ancora una volta sullo stesso campo. ancora per una battaglia che sarà epica. Il numero 1 al mondo ha iniziato bene la difesa del titolo dello scorso anno, più convincente e a proprio agio rispetto ai primi allenamenti e al match di doppio, ha iniziato a rilento per poi sprintare nel secondo set contro Hanfmann, che si è arreso 7-5 6-3 lasciando correre Sinner verso un altro incontro, domani, con Alexander Bublik. Molto meglio negli spostamenti, molto meglio soprattutto al servizio con il 71 per cento di prime in campo, e l’84% di punti con la prima: i 10 ace sono la fotografia di uno stato di salute, soprattutto mentale, ottimo. Jannik ha sofferto un po` nel primo set, ma poi ha voluto. fortissimamente voluto, evitare il tie break cambiando marcia nel 12° game, restando lì ai vantaggi fino a quando non è riuscito a scardinare la battuta del rivale. Una soddisfazione espressa anche uscendo dal campo, con il segno del cuoricino al pubblico che lo osanna da quando ha messo piede a Halle. Prima di lui, solo Roger Federer, che li ha una strada intitolata e ha trionfato dieci volte, aveva sperimentato un amore tanto grande: «Sono davvero felice perché non sapevo

come sarebbe andata – ha commentato a caldo il numero uno del mondo -. Lui colpisce molto bene da fondo e ha un gran servizio: fargli break è molto difficile. […] Sono contento di essere stato solido mentalmente. Il primo set ha rischiato di decidersi al tie-break, che non sai mai come può andare a finire. Sono felice della mia prestazione: sono stato molto attento sui miei turni di servizio. Era il primo match in singolare quest`anno sull`erba, vediamo come andrà il prossimo turno». Un giorno di riposo prima di ritrovare Bublik, un altro dejà-vu del Roland Garros: «Non dover rigiocare subito è positivo – ha spiegato – perché il fisico deve assimilare le sensazioni di una superfice nuova. Bublik è un gran giocatore, ha talento e questa erba gli piace. Qui mi ha già battuto e ha vinto anche un titolo. Cercherò di restare ancora una volta mentalmente freddo e concentrato. Sarà una partita difficile perché col servizio può davvero fare la differenza». È un Sinner che sta trovando il sorriso dopo i momenti molto difficili della finale persa contro Alcaraz dopo essere stato avanti 2-0. Darren Cahill, che lo sta accompagnando in questi giorni al torneo insieme al fisioterapista Ulises Badio, ha raccontato al podcast di Andy Roddick le fasi immediatamente successive a quella bruciante sconfitta: «Chiaramente c`era delusione, è rimasto in spogliatoio per 15-20 minuti buoni – le parole dell`australiano -. Ognuno del team si è avvicinato e lo ha abbracciato. Gli abbiamo detto che eravamo molto orgogliosi di lui e del suo impegno. Ma non era quello il momento giusto per fargli un discorso su cosa potesse imparare da tutto questo. Quella stessa sera, qualche ora più tardi, non se ne era ancora tino una ragione. E non se ne farà mai davvero una ragione. Credo che una partita così ti rimanga dentro per sempre e forse cerchi anche di migliorare grazie a quello che hai vissuto. […] Sono state cinque ore e mezza di grande tennis senza sosta, senza lamentele, solo sport allo stato puro da parte di due grandissimi giocatori. Ora nutro ancora più rispetto per Sinner di quanto ne avessi prima».

Sinner ritrova la forza (Daniele Azzolini, Tuttosport)

Il logo del torneo di Halle, quest`anno, è una sfera d`erba con un braccialetto di perline colorate che disegna le giunture di una palla da tennis. Fa molto anni Settanta, molto Woodstock per chi lo ricorda, e sembra evocare la libertà del gioco, e del divertimento, sulla superficie più antica del tennis, l`unica che ancora la consenta malgrado le trasformazioni subite dalla pelouse a partire dal 2005, quando l`erba assunse via via la denominazione di “erba battuta”. La spinta a divertirsi, per quanto generosa, va conformata allo stato d`animo attuale di Sinner, protagonista di giornata nel torneo tedesco dove l’anno scorso debuttò da numero uno. Stato d`animo che si potrebbe descrivere come in attesa di conferme, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros, dopo 5 ore e 29 minuti di tennis vorticoso con tre match point falliti e la chiusura al super tie break del quinto, fronte a un Carlos Alcaraz in felice connubio con le divinità del tennis. L’agiografia del figliol prodigo che spesso fa da compagna alle giornate extra tennistiche del numero uno, secondo le descrizioni riportate dai media, sembra dare per scontato che tre giorni in famiglia, tra i manicaretti di mamma Siglinde e un tavolo da ping pong dove impartire inesorabili stese agli amici, abbiano il potere di sollevare Jannik dalle sue sempre più rare cadute […], ma io tendo più a fidarmi delle confessioni che il numero uno infila qui e là nelle pieghe dei suoi discorsi. Una che ripete spesso è di «avere il fuoco dentro», ma di riuscire «a non mostrarlo all`esterno». Il che fa pensare che sia giunto al debutto sull`erba con qualche domanda in più del solito. Ha avuto le risposte che cercava? Almeno in parte. Dal match con Yannick Hanfmann, il tedesco che fa da sherpa agli italiani nei loro approcci ai tornei (a Parigi fu il primo avversario di Lorenzo Musetti, se ricordate), non era il caso di pretendere molto. Ben più chiarificatrice sarà la prossima sfida, di nuovo contro Alexander Bublik, già incrociato nei quarti parigini, in un match che il russo del Kazakistan seppe ben intonare in un secondo set coraggioso e costellato da ottimi servizi e maligni drop shot, smarrito al dodicesimo game, mentre prima e terza frazione consegnarono a Sinner il più classico 6-1, 6-0. Quel che conta è che Jannik dalla sfida con Hanfmann abbia riportato buone sensazioni. Il match è sembrato la continuazione delle prove su terra rossa, ma l`attenzione al servizio è apparsa subito determinante (10 ace, con l`84% dei punti vinti con la prima), e anche molto erbivora, mentre il dominio negli scambi ha fatto sì che il tedesco si attivasse in continui attacchi all`arma bianca nel tentativo di recuperare a rete ciò che inesorabilmente smarriva a fondo campo. Più “abbottonato” il primo set, risolto da Sinner con un allungo sul servizio di Hanfmann nel dodicesimo game […]. Più libera (di testa certamente) e più divertente la seconda frazione, con Sinner pronto a trasformare in punti decisivi tutto ciò che gli capitava sulla racchetta. Un break nel sesto gioco (4-2) e poi via spedito verso la vittoria. […] Gli chiedono che cosa si aspetti da Bublik, e la risposta è in tono. «Mi aspetto l`inaspettato», dice Sinner. «Alex è un talento vero, enorme, e l`erba è la sua superficie preferita, con quel servizio può fare ciò che vuole. Ad Halle mi ha già battuto, e sempre qui ha conquistato il trofeo. Sarà un

match interessante, spero di giungervi al meglio». Quattro a uno a favore di Sinner, i testa a testa. L’unica sconfitta (proprio

ad Halle, nel 2023) giunse per il ritiro in via precauzionale

da parte dell`italiano, che l`anno prima aveva superato il kazako

sull`erba olandese di s`Hertogenbosch. Così, l`unica notizia della giornata finisce per darla l`allenatore australiano Darren Cahill, tornando sulla sua decisione di lasciare il team dell`azzurro a fine stagione. «Se ne parla troppo, perché Jannik dette la notizia già a gennaio. Venne subito a scusarsi, dicendomi che aveva combinato un guaio. Gli dissi di stare tranquillo, non volevo fosse un segreto. Rispetto a inizio stagione niente è cambiato, ma con il team e con Sinner mi trovo sempre bene e mi diverto molto. Che cosa succederà è ancora tutto da stabilire». Ed è la prima volta che Cahill fa capire che potrebbe anche ripensarci.

Sinner, la ripartenza (Alessandro Nizegorodcew, Corriere dello Sport)

Preciso, attento, chirurgico. Jannik Sinner nove giorni dopo la delusione parigina, torna in campo sull`erba di Halle e vince, imitando i suoi colleghi e connazionali Cobolli e Sonego. Due break, uno per set, hanno consentito al numero 1 del mondo di sconfiggere Yannick Hanfmann 7-5 6-3 in un`ora e trenta minuti. Jannik è stato bravo a disinnescare il potente servizio del tedesco, alzando il livello (come di consueto) nei momenti importanti. Alcuni rovesci lungolinea, in particolare, hanno esaltato il pubblico di Halle, sempre pronto al classico “wow”. Ottima la prova alla battuta: 71% di prime in campo con l`84% di resa con ben 10 ace. «Sono davvero felice perché era il mio primo match sull`erba – ha raccontato Sinner -. Strappare il servizio ad Hanfmann è molto difficile, perché serve forte e colpisce molto bene da fondo. Sono contento della mia prestazione, sono stato molto attento nei miei turni di battuta». Sinner tornerà in campo domani, in un nuovo “Italian Day”, opposto ad Alexander Bublik. «Sascha è un giocatore di grande talento e questa superficie gli piace. Qui mi ha già battuto (7-5 2-0 rit nel 2023; ndr). Serve bene, sarà un match difficile. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento». Vittoria con match point annullato per Flavio Cobolli, che ha sconfitto Joao Fonseca 5-7 7-6(3) 7-6(8). Un incontro splendido tra due ragazzi che certamente saranno protagonisti nel futuro del circuito ATP. Flavio è stato superlativo sulle palle break (4 annullate nel set decisivo), mantenendo l`attenzione alta per tutto l`arco della sfida. Flavio affronterà domani in ottavi uno specialista come Denis Shapovalov, sempre ostico sui prati. Torna alla vittoria Lorenzo Sonego: dopo tre sconfitte consecutive all`esordio, il torinese ha disputato un match perfetto contro Jan-Lennard Struff, chiuso 6-3 6-2 senza mai perdere il servizio (3 palle break annullate). Sonny se la vedrà domani contro il vincente del match tra Alexander Zverev e Marcos Giron. […]

Impresa Cobolli, Sonego con furore (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Si tinge di tricolore l`erba dell`Owl Arena di Halle, grazie a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, capaci di staccare il pass per il 2° turno dell`Atp 500 tedesco. Il 23enne romano ha saputo imporsi in rimonta sull`astro nascente brasiliano Joao Fonseca al termine di un confronto sul filo dell`equilibrio, durato due ore e tre quarti: 5-7 7-6(3) 7-6(8) il punteggio per l`azzurro, giustamente aggressivo (45 vincenti) e capace di giocare bene i punti importanti, a cominciare dal match-point annullato sul 5-6 del tie-break decisivo. «Non pensavo di esprimere questo livello alla prima partita stagionale su erba – ha ammesso Flavio – fra l`altro con un avversario di tale qualità. Determinante è stato l`atteggiamento e la voglia di rimanere sempre attaccato al risultato». Il figlio d`arte capitolino, n.24 Atp (best ranking), affronterà il canadese Denis Shapovalov, che al tie-break del 3° ha sgambettato il francese Ugo Humbert. Più agevole il compito del 30enne torinese, che ha lasciato cinque game (6-3 6-2) al tedesco Jan-Lennard Struff, così da interrompere una striscia di 4 sconfitte consecutive (Sonny non vinceva un match dal 1000 di Madrid). Prossimo avversario per Lorenzo uno tra Zverev e Giron. […] Jasmine Paolini entra in scena oggi nel Wta 500 di Berlino, direttamente al 2° turno, dove la n.5 del mondo deve vedersela con la tunisina Ons Jabeur, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023). Intanto la coppia Errani-Paolini ha colto il 12° successo di fila (dopo i trionfi sulla terra rossa di Roma e Parigi) liquidando 6-2 6-2 il duo ucraino-tedesco Kostyuk-Lys. Le campionesse olimpiche nei quarti troveranno le statunitensi Krueger-Pegula.