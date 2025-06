Wimbledon e le wild card “di casa”: Evans e Kvitova i nomi altisonanti. C’è anche il 2006 Searle

Giugno non segna soltanto l’inizio dell’estate, ma anche l’avvento della stagione su erba, e in particolare, la preparazione al torneo più prestigioso ed iconico della storia del tennis: Wimbledon. A Church Road, il main draw prenderà il via giorno 30 giugno, per poi chiudersi con la finalissima il 13 di luglio. Nel contempo, l’organizzazione di “The Championship” ha comunicato le wild card (maschili e femminili) che avranno diritto al tabellone principale dello storico Slam su erba.

Per quanto concerne il main draw maschile, tornerà a giocare dinanzi al suo pubblico Daniel Evans, ex numero 21 del ranking – e attuale 199 del mondo, ormai relegato al circuito Challenger. Pass ottenuto anche dai britannici Clarke (196 del ranking), Crawford (248 del ranking), Loffhagen (303 del mondo), Monday (232 del mondo), Pinnington Jones (282 del mondo) ed Henry Searle, classe 2006 e numero 445 della classifica mondiale. L’ottava WC, invece, verrà annunciata più avanti.

Nel circuito femminile, spicca la presenza dell’ex numero due del mondo Petra Kvitova, due volte campionessa a Londra, tornata da pochi mesi in attività e presente a Wimbledon grazie alla Wild Card concessa. Sarà lei l’unica non-britannica della lista, per il resto godranno del pass esclusivamente tenniste inglesi come Burrage, Dart, Jones, Klugman, Stojsavljevic, Watson e Xu.