WTA Berlino, Errani-Paolini ancora protagoniste: esordio vincente sull’erba tedesca

Dalla terra rossa di Parigi all’erba curata di Berlino, il passo è breve – e sicuro – per Jasmine Paolini e Sara Errani. Le due azzurre, fresche vincitrici del Roland Garros in doppio e già protagoniste di uno splendido bis agli Internazionali d’Italia, hanno esordito con il piede giusto nel tabellone del “Berlin Tennis Open”, torneo WTA 500 con un montepremi di 925.661 euro in corso al Lawn-Tennis-Turnier-Club “Rot-Weiss”.

In attesa del debutto di Paolini anche nel singolare, la coppia azzurra ha subito lasciato il segno nella capitale tedesca: 6-2 6-2 in appena 57 minuti alla coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla tedesca Eva Lys, alla loro prima esperienza insieme in doppio. Un match senza storia, dominato dall’inizio alla fine dalle prime teste di serie del tabellone, che non hanno lasciato spiragli alle avversarie.

La vittoria di martedì rappresenta la dodicesima consecutiva per la coppia azzurra, un dato che conferma lo stato di forma e l’affiatamento crescente tra le due: non perdono infatti dagli ottavi del di Madrid, quando subirono un 6-1, 6-3 dalla coppia Kudermetova.

Con una coppia improvvisata, certo, ma pur sempre pericolosa come quella composta da Kostyuk (giocatrice esplosiva e reduce da buoni risultati in singolare) e Lys (supportata dal pubblico di casa), le azzurre hanno offerto una prova di grande concretezza. Servizio solido, risposte sempre profonde e un gioco a rete che ha messo costantemente sotto pressione le avversarie. Il tutto con una complicità agonistica disarmante, figlia di una confidenza ormai consolidata.

Chi temeva un possibile calo di tensione dopo le emozioni parigine si è dovuto ricredere. Paolini ed Errani hanno mostrato fin dal primo quindici di essere tornate in campo con il giusto spirito e lo sguardo oltre, verso nord. Verso Wimbledon.