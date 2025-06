ATP Halle: inesauribile Cobolli! Piegato Shapovalov in tre set, è ai quarti

F. Cobolli b. D. Shapovalov 7-6 (2) 4-6 7-6 (5)

Chiamatelo pure “Tiebreak Man”. Flavio Cobolli lotta e vince ancora, esattamente come accaduto nel match con Joao Fonseca, porta Shapovalov al tiebreak del terzo set e lo stende giocando un tennis perentorio. L’azzurro, con lo score di 7-6 4-6 7-6, ha sconfitto il ventiseienne canadese, approdando per la seconda volta in carriera in un quarto di finale su erba – dopo Eastbourne 2024. La Germania continua a ispirare Flavio, che dopo il trionfo ad Amburgo, continua a collezionare vittorie in terra tedesca, dove sono diventati 7 i sigilli consecutivi.

Ai quarti, il capitolino sfiderà uno tra Sonego e Zverev.

PRIMO SET – Pronti via e il canadese concede subito il break a Cobolli commettendo tre errori gratuiti filati. Shapovalov però cambia subito atteggiamento e nel game seguente contro breakka l’azzurro manovrando bene con il dritto. Il canadese è generoso: cerca sempre di spingere appena ha il tempo, ma spesso finisce per commettere dei gratuiti. Cobolli è più sapiente, sostenuto da una prima palla solida. Nell’ottavo game il canadese si guadagna due palle break che non riesce a convertire per la buona profondità di palla tenuta dall’azzurro.

E’ un momento importante perché dopo il mancato sorpasso Cobolli strappa il servizio a uno Shapovalov troppo precipitoso (4-5). Ancora una volta Cobolli deve subire il ritorno del canadese che lo contro breakka – grazie a un paio di carezze – al momento di servire per il set. Si va dunque al tie-break dove Shapo parte subito sotto; Cobolli invece lo affronta da giocatore consumato, spostando il canadese da un lato all’altro di campo, inducendolo all’errore. Sotto 5-0 Shapo perde la testa e di conseguenza il set, che il romano chiude per 7 punti a 2.

SECONDO SET – Nella ripresa Shapovalov continua a servire con intermittenza, commettendo diversi doppi falli. Cobolli però è meno lucido rispetto al primo set e incappa anche lui in diversi gratuiti. I due giocatori si scambiano subito due break in avvio di ripresa, ma la parità non è destinata a durare. Nel quinto game Flavio va fuori giri e cede il servizio al candese che ringrazia (3-2). Shapo spinge bene, alternando momenti di tennis esteticamente impeccabile, a furiose accelerazioni da fondo campo. Cobolli non riesce a tenere il passo e deve cedere il secondo set 6-4.

TERZO SET – Apprensione per il canadese, che decide di chiamare il Medical Timeout appena prima dell’inizio del set decisivo. Dalla fluidità dei suoi spostamenti, però, non arrivano segnali preoccupanti. I turni di servizio di Shapovalov durano un nonnulla, mentre Flavio entra quasi sempre nello scambio, costringendosi a tirare fuori il coniglio dal cilindro per disinnescare i taglienti colpi dell’avversario. Nel corso del settimo gioco, uno slice mal eseguito dall’azzurro mette quest’ultimo in una complicata situazione di punteggio, con Shapovalov in costante pressione col fiammante dritto. Cobolli si aggrappa al chirurgico servizio, mettendo in cassaforte un game delicatissimo, e una manciata di minuti più tardi si ritrova dinanzi a tre break point consecutivi, salvati con coraggio dal ventiseienne dopo un passaggio a vuoto quasi fatale. I due combattono punto dopo punto, e ogni game diventa infernale per entrambi, ma nel corso del nono gioco è Flavio ad andare in difficoltà sulle risposte aggressive di Shapovalov, che pesca gli ultimi centimetri di erba, strappando il servizio al capitolino. Sembra ormai alle corde il tennista tricolore, ma la speranza è l’ultima a morire. Grazie a qualche regalo di Shapo, come al solito eccessivamente istintivo e poco razionale, Cobolli si salva in extremis controbrekkando l’avversario, per poi prenotare il tiebreak nel gioco successivo.