Billie Jean King Cup: ecco i playoff della prestigiosa kermesse tennistica

Tutto pronto per la prossima edizione della Billie Jean King Cup. I playoff della principale manifestazione del tennis femminile per nazioni si disputeranno, infatti, dal 14 al 16 novembre. Le nazioni qualificate sono state suddivise in sette gironi da tre, ognuno in casa di una delle contendenti nel gruppo. Quest’anno le finali della Billie Jean King Cup passeranno da un formato a dodici squadre a un evento con otto squadre, per rispecchiare l’attuale format delle Final Eight di Coppa Davis.

Il formato a gironi per le qualificazioni e per i playoff del 2025 è stato introdotto per facilitare questa sorta di transizione. A partire dal 2026, invece, torneranno gli scontri diretti in casa di una delle due nazioni sia per le qualificazioni che per i playoff. Detto questo, tutti gli incontri degli spareggi consisteranno in tre partite (due singolari seguiti da un doppio). Tutti le gare si giocheranno al meglio dei tre set con tie-break. Successivamente, le vincitrici dei sette gironi avanzeranno alle qualificazioni del 2026. I gironi – riportati di sotto – si svolgeranno in Argentina, Australia, Croazia, Germania, India, Messico e Polonia.

Girone A – Club Sonoma, Monterrey, Messico (cemento, all’aperto)

Canada [1], Messico, Danimarca

Girone B – Arena Gorzow, Gorzow Wielkopolski, Polonia (cemento, indoor)

Polonia [2], Romania, Nuova Zelanda

Girone C – Cordoba Lawn Tennis Club, Cordoba, Argentina (terra battuta, all’aperto)

Slovacchia [3], Svizzera, Argentina

Girone D – Arena Varazdin, Varazdin, Croazia (cemento, indoor)

Rep. Ceca [4], Colombia, Croazia

Girone E – Domain Tennis Centre, Hobart, Australia (cemento, all’aperto)

Australia [5], Brasile, Portogallo

Girone F – Tennis Club Ismaning, Ismaning, Germania (cemento, indoor)

Germania [6], Belgio, Turchia

Girone G – S.M. Krishna Tennis Stadium, Bengaluru, India (cemento, all’aperto)

Paesi Bassi [7], Slovenia, India