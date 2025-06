Petra Kvitova annuncia la fine della sua carriera dopo lo US Open: “Lascio con un sorriso enorme”

“Anche se nessuna decisione del genere è facile da prendere, per me questo è un momento felice! Lascerò lo sport con un sorriso enorme sul volto, lo stesso sorriso che avete visto dentro e fuori dal campo per tutta la mia carriera”. Con queste parole, l’ex numero due del mondo, Petra Kvitova, ha ufficializzato il suo ritiro dal tennis, che avverrà esattamente dopo lo US Open.

La tennista ceca, due volte vincitrice del torneo di Wimbledon, chiuderà questo straordinario capitolo della sua vita negli Stati Uniti, ma prima non potrà esimersi dal concedersi un “ultimo ballo” a Church Road, dove ha conquistato – come citato poc’anzi – i trofei più importanti della sua carriera. “Sono grata a tutto ciò che il tennis mi ha dato in questi anni. Mi ha dato innumerevoli lezioni, non solo in campo o in palestra, ma anche nella vita. Non sarei mai quella che sono oggi senza questo bellissimo sport”

Ecco la lettera completa postata da Kvitova sui social network:

“Crescendo nella mia città natale, Fulnek, e colpendo le prime palline da tennis con mio padre sui campi locali, non avrei mai immaginato di diventare una tennista professionista, di poter viaggiare per il mondo e di giocare negli stadi più belli del mondo. E invece… in qualche modo tutto questo è diventato realtà, e molto di più. Ho avuto il privilegio di raggiungere vette incredibili negli ultimi 19 anni, da quando sono diventata una tennista professionista. Ho vinto i miei due Wimbledon, ho portato a casa sei trofei della Billie Jean King Cup per la Repubblica Ceca, ho raggiunto la posizione numero 2 del ranking mondiale e molto altro ancora. Ho ottenuto più di quanto avrei mai potuto immaginare e sono molto grata a tutto ciò che il tennis mi ha dato in questi anni. Mi ha insegnato innumerevoli lezioni, non solo in campo o in palestra, ma anche nella vita. Non sarei mai quella che sono oggi senza questo bellissimo sport e senza tutto ciò che mi ha dato dentro e fuori dal campo.

Come in tutte le fasi della vita, arriva un giorno in cui è tempo di un nuovo capitolo, e per me quel momento è arrivato. Volevo quindi comunicarvi che il 2025 è la mia ultima stagione da professionista. Sono entusiasta e non vedo l’ora di immergermi nella bellezza di giocare ancora una volta i Championships di Wimbledon, un luogo che per me rappresenta il ricordo più caro della mia carriera. E anche se non sono ancora del tutto sicura di come sarà il mio impegno sui campi da gioco negli Stati Uniti, ho intenzione di concludere la mia carriera di giocatrice attiva agli US Open di New York, alla fine dell’estate.

Anche se nessuna decisione del genere è facile da prendere, per me questo è un momento felice! Lascerò questo sport con il più grande sorriso sul volto, lo stesso che mi avete visto dentro e fuori dal campo per tutta la mia carriera. In tutti questi anni, sono incredibilmente grata per il sostegno incondizionato della mia famiglia, dei miei amici più cari, della mia squadra e di tutti gli incredibili fan che mi hanno sempre sostenuto in tutto il mondo in tutti questi anni. Non avrei potuto chiedere o desiderare nulla di più: il tennis mi ha dato tutto quello che ho oggi e continuerò a essere per sempre grata a questo bellissimo sport che amo“.

Con amore,

Petra