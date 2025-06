Rassegna stampa – Cahill e Arbino esaltano Sinner che ritrova Bublik ad Halle.

Pericolo Bublik (di Giusto Ferronato, La Gazzetta dello Sport)

Classe e solidità contro potenza e imprevedibilità. In estrema sintesi questi gli ingredienti della sfida che oggi vedrà tornare in campo negli ottavi di Halle il nostro Jannik Sinner contro Alexander Bublik. Dopo il buon esordio nel torneo tedesco contro Yannick Hanfmann, per il numero 1 del mondo arriva un test che lo vede nettamente favorito, ma che potrebbe non essere così scontato. Il motivo è semplice: il bombardiere kazako, numero 45 del mondo, è esattamente la tipologia di giocatore che sull`erba può creare problemi a chiunque grazie al servizio. Sarà dunque un ottimo test per Jannik, che vuole continuare positivamente la marcia di avvicinamento a

no 4-1 Sinner, che recentemente lo ha affrontato ai quarti del Roland Garros, vincendo nettamente 6-1 7-5 6-0.

[…]

Jannik pronto, dunque, ma guai a sottovalutare Bublik, che gioca mentalmente sgombro, inventa colpi che spiazzano e cambiano il ritmo degli scambi e, soprattutto, sa fare molto male ai rivali al servizio, una combinazione che sull`erba può dare fastidio.

[…]

Jannik, comunque, non sottovaluta l`impegno: «È un gran giocatore – ha detto – di gran talento e questa è una superficie che gli piace. Mi ha battuto qui, e ha vinto anche un titolo. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento. Serve bene e può fare qualsiasi cosa. Sarà un match difficile». Per Sinner oggi prosegue pure il confronto a distanza con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, come l`italiano, al Queen`s affronta un match insidioso: se la vedrà con il connazionale Jaume Munar, con cui ha un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Quanto basta per non distrarsi.

“Lavoriamo per rendere Jannik migliore”, (Tuttosport)

Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinnet a Sky Sport: «Ci sono molte qualità che fanno la differenza, e Jannik ne possiede molte. Ha un`etica del lavoro incredibile, una grande resilienza nei momenti di pressione e sa come gestirla. In campo mantiene sempre una grande calma. È uno che risolve i problemi e gli piace fare molte domande. È davvero curioso su come può migliorare, su cosa deve fare per crescere e non ha paura di prendersi dei rischi. Ritte queste qualità lo hanno portato a diventare il tennista che è oggi. Lui e Alcaraz si confronteranno molte volte nel prossimo decennio. Ma noi affrontiamo le cose un giorno alla volta. Dopo il Roland Garros ero davvero orgoglioso di lui. Ritto il suo team era incredibilmente fiero, non solo per come ha giocato, ma anche per come si è comportato.

Non solo Sinner e Alcaraz, penso a Musetti, Draper, Rune» .

[…]

Il rapporto: «Non credo che da un singolo allenatore arrivi mai una specie di pillola magica. C`è un detto molto bello in Australia: `Sii brillante nelle cose semplici`. Ed è proprio questo che fa la differenza nel quotidiano: la tecnica, la tattica, l`aspetto emotivo, la capacità di gestire tutto ciò che ruota attorno al tennis». A Andy Roddick ha raccontato: «Dopo la finale di Parigi, Jannik è rimasto seduto da solo nello spogliatoio per 20 minuti. Ognuno di noi si è avvicinato e gli ha dato un abbraccio. Mistezza, qualche lacrima… qualche lacrima per tutti, in realtà».

E sul futuro: «Ormai conosce bene il tipo di messaggio che gli arriva da me. Avere una nuova voce, un nuovo sguardo esterno, potrebbe non essere negativo per lui. Se succederà o meno, si vedrà. Ma, al momento, quello è ancora il piano. Anche se, ripeto, mi sto godendo questo lavoro con lui».

“Sinner già vola anche sull’erba e a Wimbledon…” (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Gipo Arbino, ex coach di Lorenzo Sonego, conosce bene Jannik Sirmer e il suo staff Cè sempre stata stima reciproca e l`attuale numero 1 del mondo non ha mai nascosto una sorta di feeling naturale. La campagna su erba di Sinner è iniziata da Halle, dove difende il titolo, e guarda ovviamente verso Wimbledon, dove nel 2024 la corsa si era fermata nei quarti: , «Sinner è migliorato sotto tutti i punti di vista – esordisce Arbino – e lo ha dimostrato sulla terra rossa, prima di Roma e poi di Parigi, che non è mai stata la sua preferita. Sull`erba può fare benissimo perché ha le armi in regola per mettere in difficoltà chiunque. Si piega molto e i suoi colpi piatti possono risultare molto efficaci.

Anche il servizio è un colpo che Jannik può utilizzare al meglio sull`erba, e con più tagli. In ottica Wimbledon lo vedo in finale anche se le insidie del sorteggio non bisogna mai dimenticarle. L`avversario da battere sarà ancora Carlos Alcaraz, campione uscente».

[…]

Torniamo alla finale epica con Alcaraz, una sconfitta difficile da digerire: «Tutti ci siamo rimasti male, in particolare chi vuole bene a Jannik. La sua forza è l`intelligenza, caratteristica che accomuna tutti i componenti del suo staff Penso che dopo un attimo di generale scoramento gli abbiano detto che la sfida era praticamente vinta, quindi il livello raggiunto era al massimo. Personalmente credo che Jannik sia stato condizionato dall`aver avuto tre match point sul 5-3 servizio Alcaraz. Sarebbe stato meglio andare a battere per chiudere il match sul 5-4 senza quel precedente. Avrebbe firmato a mio parere se gli avessero detto “andrai a servire in vantaggio di due set a uno e 5-4 nel quarto”. È stato eccezionale poi a giocarsela fino all`ultimo risalendo ,d quinto set, pur stanco e davanti a un Alcaraz ormai lontanissimo. Fisicamente non è ancora al suo livello».

[…]